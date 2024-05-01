Ожидается, что Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров. Однако его не получится покрыть механически за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы.7 комментариев
Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» одобрен в Грузии во втором чтении
Спорный законопроект «О прозрачности иностранного влияния» принят парламентом Грузии во втором чтении 83 голосами «за» при 23 «против», несмотря на протесты Запада и радикальной оппозиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
У парламента Грузии собирается акция протеста.