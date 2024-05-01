Подпольщики сообщили, что ВСУ прикрываются мирными жителями в Херсоне

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ все чаще стали использовать крыши многоквартирных домов для запуска и контроля дронов, прикрываясь мирным населением, сообщили подпольщики, передает РИА «Новости».

Сейчас известны минимум три позиции на крышах, с которых запускают беспилотные аппараты.

Также ВСУ продолжают пугать местных жителей, их не подпускают к набору подвезенной воды, которой многим не хватает.

Ранее военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ, размещая военные цели в жилой застройке Харькова, подставляют мирных жителей.