На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.0 комментариев
Подпольщики сообщили, что ВСУ прикрываются мирными жителями в Херсоне
Украинские военные пытаются прикрываться мирными жителями Херсона, используя крыши многоквартирных домов для запуска и контроля беспилотников, сообщили подпольщики из организации «Русский Херсон».
ВСУ все чаще стали использовать крыши многоквартирных домов для запуска и контроля дронов, прикрываясь мирным населением, сообщили подпольщики, передает РИА «Новости».
Сейчас известны минимум три позиции на крышах, с которых запускают беспилотные аппараты.
Также ВСУ продолжают пугать местных жителей, их не подпускают к набору подвезенной воды, которой многим не хватает.
Ранее военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ, размещая военные цели в жилой застройке Харькова, подставляют мирных жителей.