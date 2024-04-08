Эксперт: ВСУ подставляют харьковчан и способствуют разрушению города

Военный эксперт Козюлин: Украина подставляет харьковчан ради пропагандистских целей

Tекст: Олег Исайченко

«На мой взгляд, ВС РФ все чаще поражают цели и объекты в Харькове из-за того, что ВСУ размещают в жилой застройке города большое количество РСЗО, из которых ведется огонь по Белгородской области», – предположил Вадим Козюлин, военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Кроме того, Россия наносит удары по энергетической и топливной инфраструктуре, которая используется для обеспечения деятельности ВСУ. Также объектами атак становятся командные пункты и системы ПВО в городе. То есть речь идет о довольно основательном подходе по разрушению мощностей ВСУ», – отмечает собеседник.

«Подобные действия могут способствовать снижению количества обстрелов Белгородской области. Тем более наш президент заявлял о необходимости создания «санитарной зоны» около российского приграничья. Кроме того, удары по военным целям в Харькове помогут при потенциальной операции по его освобождению», – подчеркивает он.

«В то же время зарубежные СМИ говорят, что мы стремимся сделать мегаполис непригодным для жизни. Однако именно Запад руками украинской армии, размещающей военные цели в застройке, способствует превращению города в такое место», – акцентирует эксперт.

«ВСУ используют в Харькове стандартную для себя тактику. Они фактически прикрываются гражданским населением ради собственной выгоды. После того как цель поражается нашей армией, Украина стремится во всех западных СМИ показать, что удар приходился по якобы мирному городу. Таким образом, харьковчан подставляют ради пропагандистских целей. И таких случаев за последние два года мы видели немало», – поясняет Козюлин.

Ранее британское издание The Economist написало, что Харьков стремительно превращается в «серую зону», непригодную для проживания гражданского населения. Подчеркивается, что ситуация в мегаполисе начала стремительно ухудшаться в декабре. В настоящий момент в населенном пункте наблюдаются перебои с электричеством, а местные жители массово покидают собственные дома.

«Намерения России относительно Харькова до сих пор не ясны, однако имеются признаки того, что Москва готовится к масштабному летнему наступлению», – отмечает газета. По словам анонимного представителя ВСУ, РФ якобы тренирует шесть дивизий (около 120 тыс. военных). Предполагается, что эти силы могут быть брошены на штурм второго по величине города, подконтрольного ВСУ.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их власти пока не собираются. Он назвал ситуацию в Харькове спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается (хотя местные риелторы еще в феврале сообщали обратное). Чиновник заверил, что «никакой паники в городе нет».

Генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а Российская армия активно наступает. Генерал также считает, что войскам придется в скором времени защищать областной центр.

В то же время советник главы ДНР Ян Гагин утверждает, что украинская армия действительно готовит город к обороне и стягивает в региональный центр дополнительные силы. Кроме того, формирования размещаются и неподалеку от границы с Белгородской областью.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Харьков значим для России и с чем связан рост интенсивности ударов по военным целям в городе.