Взгляд
26 марта, вторник  |  Последнее обновление — 08:26  |  vz.ru
Разделы

Россия готова к грядущему кризису из-за океана

Обнаружили более точные признаки надвигающейся рецессии в СШАФото: KaiPfaffenbach/Reuters
Американская экономика, судя по всему, движется напрямую к рецессии. Первые признаки этого были замечены в прошлом году, но теперь появился еще более точный предвестник кризиса. Когда экономика США просядет - и потянет за собой другие страны? И справится ли Россия с новым мировым кризисом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты

Противники Трампа продолжают верить в его русские связиФото: Jonathan Ernst/Reuters
У американского истеблишмента большое горе – за два года работы спецпрокурор Мюллер так и не смог доказать, что у Трампа были «русские связи». Как теперь будет развиваться борьба президента США с так называемым «вашингтонским болотом», и как она повлияет на политическое будущее Соединенных Штатов? Подробности...
Перейти а раздел…

Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
Перейти а раздел…

Имперские планы Эрдогана помогут Русской православной церкви

В 1453 году турецкие войска во главе с султаном Мехмедом Вторым захватили КонстантинопольФото: Жан-Жозеф Бенжамен-Констан
«Если Эрдогану удастся осуществить задуманное – это приведет к ослаблению Константинопольского патриархата и его притязаний на постсоветском пространстве. Что, в свою очередь, вновь возвысит роль и укрепляет позиции Русской православной церкви». Такой парадоксальный вывод делают эксперты по поводу планов Эрдогана превратить в мечеть один из главных христианских символов Стамбула. Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Не отворачивайтесь от войны

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В сотне километров от фронта – КПП, граница. Дальше – Ростов. Там ночные клубы и бары, там борется за права бодипозитивных женщин колумнистка Космо Попова, ездят поезда и летают самолеты. И там, честно говоря, всем надоела тема Донбасса. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Бомбардировки Югославии привели к закату американской эры

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Заменив универсальные правила игры на волюнтаристские, Вашингтон дестабилизировал систему международных отношений. Но его военной, политической и экономической мощи не хватило, чтобы сделать новые правила общепризнанными. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Вместо вице-президента и одного из самых влиятельных людей в Госдепартаменте делами Незалежной занялся простой бюрократ Курт Волкер. Киев все еще может рассчитывать на поддержку части Конгресса, но тут бы снова не прогадать! Подробности...
    Перейти а раздел…

    За что королев красоты лишали титулов

    Как НАТО бомбило Югославию

    Самые горячие российские фигуристки

      Перейти а раздел…

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

          У кого вы предпочли бы взять деньги в долг?
          • У банка

          • У родственников

          • У друзей

          • Вообще не беру в долг

          Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Республиканцы призвали назначить спецпрокурора для проверки противников Трампа
            Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотамиЛавров отчитал Помпео за внешнюю политику СШАУкраинская полиция решила отказаться от автоматов КалашниковаСША провели испытания системы ПРО
            У границ России обнаружен третий за день американский бомбардировщикПольша признала роль СССР в победе над фашизмомСолдаты НАТО отработают в Таллине уличные боиУкраинская полиция решила отказаться от автоматов Калашникова
            Трамп принял в Овальном кабинете капитана Putin TeamВ подмосковной больнице изнасиловали семилетнего мальчикаБританский самолет по ошибке сел в Шотландии вместо ГерманииПолиция объяснила склад детского питания в морге

            отказалась от профессии


            Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница рассказала подробности конфликта

            выборы, выборы...


            Зеленский пояснил свои слова о готовности встать на колени перед Путиным

            вероятный противник


            В США смоделировали военное столкновение России и НАТО в Европе

            Видео

            выборы президента


            Названы условия третьего Майдана на Украине

            юбилей агрессии


            Кто и как придумал повод для расчленения Югославии

            «голубая кровь»


            Раскрыт всемирный допинговый заговор

            «приблизить базы к России»


            Бывший глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО

            вероятный противник


            Сопровождение американского бомбардировщика российскими истребителями сняли на видео

            Разочарование Вашингтона


            Дмитрий Дробницкий: В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

            Смертельный фокус


            Екатерина Ракитина: Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини

            Бывший СССР


            Ирина Алкснис: Белоруссия стала второстепенной для России

            на ваш взгляд


            За кого из российских фигуристок вы больше болеете?

            Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты

            Противники Трампа продолжают верить в его русские связи   26 марта 2019, 08:24
            Фото: Jonathan Ernst/Reuters
            Текст: Петр Акопов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            У американского истеблишмента большое горе – за два года работы спецпрокурор Мюллер так и не смог доказать, что у Трампа были «русские связи». Как теперь будет развиваться борьба президента США с так называемым «вашингтонским болотом», и как она повлияет на политическое будущее Соединенных Штатов?

            Дональд Трамп празднует победу – никаких свидетельств его «русских связей» не найдено. То, что было и так понятно любому вменяемому наблюдателю, получило официальное подтверждение.

            Учитывая, что двухлетнему расследованию предшествовали еще года полтора нападок на Трампа по все той же русской теме, можно сказать, что завершается длившаяся три с половиной года кампания. Если бы она действительно сейчас прекратилась.

            Увы – не только для российско-американских отношений, но и для самого Дональда Трампа – атака на президента через русские связи будет продолжена. Ни американский истеблишмент, ни американские СМИ не считают свою борьбу с Трампом проигранной. Они будут и дальше делать всё для его дискредитации и создания невозможных условий для работы его администрации.

            На «русскую тему» затрачено уже столько усилий и времени, что никто не будет от нее отказываться.

            Не говоря уже о том, что как только враги Трампа оставят «русский вопрос», президент перейдет в полноценную контратаку. Он наверняка призовет выявить и привлечь к ответственности тех, кто придумал и заказал всю эту «русскую историю». То есть, все это «вашингтонское болото» в целом, двухпартийный и надпартийный истеблишмент, не скрывавший свою ненависть к выскочке Трампу и намеренный убрать его от власти любой ценой.

            Хотя нити к заказчикам тонут в «болоте», Трамп вполне может сосредоточится на трех ключевых фигурах из американской власти образца 2016 года – президенте Обаме, вице-президенте Байдене и кандидате от их партии Клинтон. Докопаться до того, что кто-то из них (или они все вместе) был настоящим заказчиком кампании против Трампа – вот теперь главная цель хозяина Белого дома. Или хотя бы найти подтверждение тому, что они знали о заговоре против Трампа – и никак его не остановили.

            Но даже если Трампу не удастся этого сделать, он получает прекрасную возможность оставшиеся до выборов полтора года постоянно говорить об этом. Посадить Хиллари у него не получится, но зато показать Байдена преступником и лжецом Трампу вполне под силу. Трамп, который и до публикации доклада Мюллера был фаворитом выборов 2020 года, теперь еще больше укрепил свои и так хорошие шансы на переизбрание.

            «Русское дело» имеет разнообразные побочные эффекты. Самое главное – подрыв доверия к американской элите как таковой и дальнейшая поляризация американского общества. Хотели сковырнуть Трампа – а получили лишь рост недовольства политиками, прессой и элитой в целом. Трамп ведь и пришел к власти как антисистемный, антиэлитный кандидат. И когда потом элита стала изо всех сил пытаться низвергнуть его, прибегая к таким дешевым, но сильнодействующим обвинениям как «он работает на заграницу», это стало лишним подтверждением лживости и беспринципности этой самой элиты.

            И вот теперь истеблишмент проиграл этот бой с Трампом. Внес дополнительный вклад в сплочение недовольных элитой рядовых белых американцев вокруг президента и ухудшил свою и так плохую репутацию внутри страны. Кризис продолжается – и хотя дальнейшее использование «русского вопроса» будет лишь усугублять его, отказаться от него враги Трампа не могут.

            Парадоксально, но использование во внутриполитической борьбе обвинений в связях с заграницей ослабляет не столько Трампа, сколько Штаты как таковые. Потому что выставляет Штаты посмешищем во всем мире. Никто не верит в то, что Трамп - это человек Путина. Но все видят, как политики и медиа сверхдержавы уже третий год всерьез обсуждают этот бред. То есть, делают вывод руководители разных стран мира, в Штатах дела настолько плохи, что во внутриполитической борьбе они вынуждены прибегать к совсем уж надуманным обвинениям.

            Ну и, конечно, иронией судьбы является то, что в «измене Родине» националиста Трампа обвиняют глобалисты, интернационалисты и противники независимости и самоуправляемости США. Человека, объявившего свою целью возвращение Штатам утраченного ими (в пользу наднациональных, глобалистских сил) суверенитета пытаются убрать с помощью подозрений в работе на иностранцев. И кто? Те, для кого США представляют интерес лишь в качестве базы для «мировой революции», то есть для построения глобального атлантического миропорядка.

            У России в этом смысле есть прямо противоположный опыт. Мы пережили реальное, а не выдуманное вмешательство в наши внутренние дела со стороны США – и не только в 90-е. Дело даже не в президентских выборах 1996 года, о которых американцы написали хвастливые книги и сняли такой же фильм, и не о сотрудниках ЦРУ в окружении Чубайса (о которых ему напоминал Путин). А в том, что в 90-е Штаты пытались формировать новую российскую элиту и продолжали эти попытки даже в нулевые Даже в 2011-2012 они пытались давить на российскую власть и вмешиваться в наши выборы. Национализация элиты, начатая Путиным, еще не закончена – но в целом Россия вернула себе не только внешнеполитический, но и внутриполитический суверенитет.

            И поэтому

            нам, пережившим американское вмешательство, вдвойне смешно слушать про «русские связи» Трампа и «русское вмешательство» в американские выборы.

            Настоящее вмешательство, как мы хорошо знаем, приводит к попаданию в зависимость и ослаблению страны. Или же вызывает ответную реакцию и действия, направленные на укрепление суверенитета, выстраивание защиты от вражеских действий, и, в конечном итоге, к ее усилению.

            В нынешнем же американском случае все происходит ровно наоборот.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............