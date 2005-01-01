Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты

У американского истеблишмента большое горе – за два года работы спецпрокурор Мюллер так и не смог доказать, что у Трампа были «русские связи». Как теперь будет развиваться борьба президента США с так называемым «вашингтонским болотом», и как она повлияет на политическое будущее Соединенных Штатов?

Дональд Трамп празднует победу – никаких свидетельств его «русских связей» не найдено. То, что было и так понятно любому вменяемому наблюдателю, получило официальное подтверждение.

Учитывая, что двухлетнему расследованию предшествовали еще года полтора нападок на Трампа по все той же русской теме, можно сказать, что завершается длившаяся три с половиной года кампания. Если бы она действительно сейчас прекратилась.

Увы – не только для российско-американских отношений, но и для самого Дональда Трампа – атака на президента через русские связи будет продолжена. Ни американский истеблишмент, ни американские СМИ не считают свою борьбу с Трампом проигранной. Они будут и дальше делать всё для его дискредитации и создания невозможных условий для работы его администрации.

На «русскую тему» затрачено уже столько усилий и времени, что никто не будет от нее отказываться.

Не говоря уже о том, что как только враги Трампа оставят «русский вопрос», президент перейдет в полноценную контратаку. Он наверняка призовет выявить и привлечь к ответственности тех, кто придумал и заказал всю эту «русскую историю». То есть, все это «вашингтонское болото» в целом, двухпартийный и надпартийный истеблишмент, не скрывавший свою ненависть к выскочке Трампу и намеренный убрать его от власти любой ценой.

Хотя нити к заказчикам тонут в «болоте», Трамп вполне может сосредоточится на трех ключевых фигурах из американской власти образца 2016 года – президенте Обаме, вице-президенте Байдене и кандидате от их партии Клинтон. Докопаться до того, что кто-то из них (или они все вместе) был настоящим заказчиком кампании против Трампа – вот теперь главная цель хозяина Белого дома. Или хотя бы найти подтверждение тому, что они знали о заговоре против Трампа – и никак его не остановили.

Но даже если Трампу не удастся этого сделать, он получает прекрасную возможность оставшиеся до выборов полтора года постоянно говорить об этом. Посадить Хиллари у него не получится, но зато показать Байдена преступником и лжецом Трампу вполне под силу. Трамп, который и до публикации доклада Мюллера был фаворитом выборов 2020 года, теперь еще больше укрепил свои и так хорошие шансы на переизбрание.

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«Русское дело» имеет разнообразные побочные эффекты. Самое главное – подрыв доверия к американской элите как таковой и дальнейшая поляризация американского общества. Хотели сковырнуть Трампа – а получили лишь рост недовольства политиками, прессой и элитой в целом. Трамп ведь и пришел к власти как антисистемный, антиэлитный кандидат. И когда потом элита стала изо всех сил пытаться низвергнуть его, прибегая к таким дешевым, но сильнодействующим обвинениям как «он работает на заграницу», это стало лишним подтверждением лживости и беспринципности этой самой элиты.

И вот теперь истеблишмент проиграл этот бой с Трампом. Внес дополнительный вклад в сплочение недовольных элитой рядовых белых американцев вокруг президента и ухудшил свою и так плохую репутацию внутри страны. Кризис продолжается – и хотя дальнейшее использование «русского вопроса» будет лишь усугублять его, отказаться от него враги Трампа не могут.

Парадоксально, но использование во внутриполитической борьбе обвинений в связях с заграницей ослабляет не столько Трампа, сколько Штаты как таковые. Потому что выставляет Штаты посмешищем во всем мире. Никто не верит в то, что Трамп - это человек Путина. Но все видят, как политики и медиа сверхдержавы уже третий год всерьез обсуждают этот бред. То есть, делают вывод руководители разных стран мира, в Штатах дела настолько плохи, что во внутриполитической борьбе они вынуждены прибегать к совсем уж надуманным обвинениям.

Ну и, конечно, иронией судьбы является то, что в «измене Родине» националиста Трампа обвиняют глобалисты, интернационалисты и противники независимости и самоуправляемости США. Человека, объявившего свою целью возвращение Штатам утраченного ими (в пользу наднациональных, глобалистских сил) суверенитета пытаются убрать с помощью подозрений в работе на иностранцев. И кто? Те, для кого США представляют интерес лишь в качестве базы для «мировой революции», то есть для построения глобального атлантического миропорядка.

У России в этом смысле есть прямо противоположный опыт. Мы пережили реальное, а не выдуманное вмешательство в наши внутренние дела со стороны США – и не только в 90-е. Дело даже не в президентских выборах 1996 года, о которых американцы написали хвастливые книги и сняли такой же фильм, и не о сотрудниках ЦРУ в окружении Чубайса (о которых ему напоминал Путин). А в том, что в 90-е Штаты пытались формировать новую российскую элиту и продолжали эти попытки даже в нулевые Даже в 2011-2012 они пытались давить на российскую власть и вмешиваться в наши выборы. Национализация элиты, начатая Путиным, еще не закончена – но в целом Россия вернула себе не только внешнеполитический, но и внутриполитический суверенитет.

И поэтому

нам, пережившим американское вмешательство, вдвойне смешно слушать про «русские связи» Трампа и «русское вмешательство» в американские выборы.

Настоящее вмешательство, как мы хорошо знаем, приводит к попаданию в зависимость и ослаблению страны. Или же вызывает ответную реакцию и действия, направленные на укрепление суверенитета, выстраивание защиты от вражеских действий, и, в конечном итоге, к ее усилению.

В нынешнем же американском случае все происходит ровно наоборот.