В России не увидели причин радоваться итогам расследования Мюллера

«Дело не в спецпрокуроре Мюллере и его расследовании. В США уже принято большое количество законов, которые подписаны президентом Трампом – и там Россия прямо названа противником», – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.

«Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера велось для того, чтобы лишний раз «прессануть» Трампа, и отношения России и США во многом стали заложниками внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах. Но поскольку политическому классу в США очень удобно использовать «российские страшилки» для своих разборок, то, независимо от того, что сказал Мюллер или кто-то еще, всё будет продолжаться», – полагает зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговор между избирательным штабом Трампа и Россией. Комментируя ситуацию, Трамп призвал изучить роль демократов в незаконном расследовании против президента США. При этом представители Демпартии в Конгрессе остались не удовлетворены основными выводами расследования.

Сенатор Климов подчеркнул: вне зависимости от дела о вмешательстве России в выборы, и параллельно с ним принимались законы (причем принимались когрессменами как от Республиканской, так и от Демократической партий), в которых Россия прямо объявлялась страной, враждебной США. «И там перечислялись условия, которые мы, мягко говоря, не собираемся выполнять – например, «вернуть Крым», перестать вести политику, которая мешала бы интересам США по всему миру (а всё, что мы ни делаем, им мешает)», – заметил собеседник.

Поэтому не надо поддаваться эйфорией из-за того, что карточный домик, который пытались выстроить демократы, рассыпался, призвал Климов. «Можем потешить свое самолюбие, но мы ведь и так знали, что обвинения писаны вилами по воде. Причин радоваться персонально за Трампа у нас нет, ведь мы не «люди Трампа», – добавил он.

Атаки на президента США будут продолжаться, также как Вашингтон будет сохранять антироссийскую стратегию поведения, которая сложилась задолго до прихода Трампа в Белый дом, подчеркивает собеседник.

С другой стороны, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя выводы спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам «российского расследования», отметил, что у Москвы и Вашингтона появился шанс многое «обнулить».