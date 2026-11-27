При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
Слово «Канье-бум» решили включить в словарь неологизмов 2026 года
Лингвист Ефремов сообщил о решении включить «Канье-бум» в словарь неологизмов
Слово «Канье-бум», возникшее после несостоявшегося концерта рэпера Канье Уэста, войдет в словарь неологизмов 2026 года, сообщил доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН Валерий Ефремов.
Ефремов рассказал, что работа над словарем неологизмов 2026 года идет полным ходом, передает РИА «Новости».
«Большой и длившийся несколько недель медийный шум, связанный с концертом Канье Уэста, так и не состоявшимся, подарил русскому языку слово-однодневку «Канье-бум». Оно появилось в некоторых СМИ, и мы это зафиксировали», – сказал Ефремов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в суды Москвы поступило более 40 исков к организовавшей несостоявшийся концерт Канье Уэста компании. Суд взыскал почти 150 тыс. рублей за билеты на отмененное шоу.
В прошлом году словарь неологизмов 2025 года пополнился пятью новыми выражениями, связанными с делом о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной.