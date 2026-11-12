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Суд взыскал почти 150 тыс. рублей за билеты на отмененное шоу Канье Уэста
Суд взыскал 148 тыс. рублей за билеты на отмененное шоу Канье Уэста
Мировой судья Бабушкинского района Москвы взыскал почти 150 тыс. рублей с организатора несостоявшегося концерта американского рэпера Канье Уэста в Петербурге в пользу покупателя билетов, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Как уточнили в Мосгорсуде, мировой судья частично удовлетворил требования истца Максима Зайкина к ООО «Сэй Эдженси», передает РИА «Новости».
Мужчина заплатил 80 тыс. рублей за два билета и 8 тыс. рублей сервисного сбора. Истец также потратил на дорогу до Петербурга более 32 тыс. рублей и забронировал гостиницу почти за 30 тыс. рублей.
Общая сумма иска составляла 159 898 рублей, включая расходы на юриста, почту, штраф и компенсацию морального вреда. Инстанция постановила выплатить покупателю 148 648 рублей с учетом того, что часть суммы ответчик погасил добровольно после подачи иска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в суды Москвы поступило более 40 исков к организовавшей несостоявшийся концерт Канье Уэста компании.
В прошлом месяце суд привлек футбольный клуб «Зенит» в качестве третьего лица к разбирательству о возврате денег за билеты.
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