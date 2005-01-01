Байден заставил женщин чувствовать себя некомфортно

Четыре женщины пожаловались на неподобающее поведение бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, сообщают СМИ.

Так, 59-летняя писательница Ди Джей Хилл пожаловалась, что в 2012 году во время фотографирования Байден «положил руку ей на плечо, а затем опустил на спину, чем заставил почувствовать себя очень некомфортно», передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

22-летняя Кейтлин Карусо рассказала о том, как на мероприятии, посвященном проблеме сексуального насилия, Байден «положил руку на бедро» девушки, которая в прошлом подвергалась сексуальному насилию. Сообщается, что девушка «демонстрировала дискомфорт».

Люси Флорес сообщила, что в 2014 году в Лас-Вегасе перед митингом Байден подошел к ней сзади, положил руки на плечи и поцеловал в затылок. Флорес назвала данную ситуацию нелепой и отметила, что в тот момент «ощутила неловкость, отвращение и смущение».

Эми Лаппос утверждает, что Байден в 2009 году «взял ее за голову» и притянул к себе, чтобы «потереться носами».