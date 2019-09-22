Трамп раскрыл детали переговоров с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассказал, какие вопросы обсуждались в ходе его телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

Трамп отметил, что беседа «носила в основном поздравительный характер» – в связи с вступлением Владимира Зеленского в должность президента Украины.

Кроме того, продолжил президент США, обсуждались вопросы коррупции, «которая имеет место быть» на Украине. «Того, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как [бывший] вице-президент Байден и его сын, вносили вклад в коррупцию, которая уже есть на Украине», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Трампа, Зеленский заявил о готовности бороться с коррупцией, а тот его поддержал.

Американские СМИ ранее сообщили, что Трамп якобы настойчиво требовал от Зеленского помощи в разбирательстве, связанном с Байденом и его сыном. Позднее Трамп объяснил, зачем «фейк ньюс» сфабриковали историю об их телефонном разговоре с Зеленским.

Как сообщал адвокат американского лидера Рудольф Джулиани, Байден, занимая пост вице-президента США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании.

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