Трамп задумался о публикации стенограммы разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть возможность публикации содержания его разговора в июле с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Мы определимся как опубликовать то, о чем говорили», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«У нас был отличный разговор», – добавил Трамп.

Ранее Трамп рассказал, какие вопросы обсуждались в ходе его телефонного разговора с Зеленским.

Американские СМИ ранее сообщили, что Трамп якобы настойчиво требовал от Зеленского помощи в разбирательстве, связанном с Байденом и его сыном. Позднее Трамп объяснил, зачем «фейк ньюс» сфабриковали историю об их телефонном разговоре с Зеленским.

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