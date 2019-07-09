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9 июля, вторник  |  Последнее обновление — 09:07  |  vz.ru
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Когда Америка останется без сланцевой нефти

Американская сланцевая революция может закончиться так же внезапно, как и началасьФото: usgs.gov
В США все чаще звучат отрезвляющие оценки перспектив добычи сланцевой нефти – той самой, которая сделала Соединенные Штаты одним из ведущих производителей нефти и резко снизила цены на черное золото. Почему эти месторождения фактически оказались убыточными – и как много сланцевой нефти и газа еще осталось в Америке? Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Для Юнус-Бека Евкурова зажглись новые звезды

Евкуров уже менял военную одежду на гражданскую – а теперь должен будет сделать наоборотФото: Дмитрий Астахов/ТАСС
«Это реально героическая личность в войсках, где его хорошо помнят». Такими словами военные эксперты оценивают крайне неожиданное кадровое назначение в Минобороны – заместителем Сергея Шойгу стал недавний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Чем займется получивший звание генерал-лейтенанта Евкуров на новом месте? Подробности...
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Идея Зеленского о встрече с Путиным имеет смысл лишь при одном условии

Владимир Зеленский принимал в Киеве руководителей Евросоюза Дональда Туска и Жан-Клода ЮнкераФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Предложение Владимира Зеленского провести в Минске переговоры с Владимиром Путиным в присутствии глав четырех западных стран не имеет ни одного шанса на осуществление. И не потому, что это не нужно России. Ни США, ни Европа сейчас не собираются усиливать значение украинской темы в международной повестке. Но есть одно исключение. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Матюки превращают в москаля

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты с восторгом комментируют матерный спич грузинского журналиста. А телеканал «Прямой», контролируемый Порошенко, организует флешмоб поддержки. Между тем, в самой Украине пытаются запретить мат. Подробности...

Беги, Жора Габуния, до самой российской границы

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Всю ночь в прохладных подвалах Лубянки, так помогающих сохранить ум холодным, а сердце горячим, мы с полковником рисовали варианты будущего. И ни в одном из них грузинского камикадзе не просматривается. Подробности...
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Телемост стал для Украины тестом на адекватность

Глеб Простаков, журналист
Диалог о мире невыгоден очень многим на Украине. Он грозит разрушить масштабные схемы заработка на войне, свести на нет крупные политические проекты, выстроенные на риторике ненависти, сломать олигархический консенсус украинских элит. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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            Идея Зеленского о встрече с Путиным имеет смысл лишь при одном условии

            Владимир Зеленский принимал в Киеве руководителей Евросоюза Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера   9 июля 2019, 08:30
            Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
            Текст: Петр Акопов

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            Предложение Владимира Зеленского провести в Минске переговоры с Владимиром Путиным в присутствии глав четырех западных стран не имеет ни одного шанса на осуществление. И не потому, что это не нужно России. Ни США, ни Европа сейчас не собираются усиливать значение украинской темы в международной повестке. Но есть одно исключение.

            Президент Украины своеобразно отреагировал на телемост «Надо поговорить», который планировали провести украинский и российский телеканалы. Назвав его «опасным предвыборным ходом, направленным на разделение страны на два лагеря», Зеленский предложил провести встречу между ним и Путиным:

            «Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе... Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мей, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон... Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске».

            Что бы не говорил Зеленский, по сути он предложил расширить нормандский формат (в котором участвуют Россия, Украина, Германия и Франция) еще на двух англосаксонских участников: США и Великобританию. Учитывая, что даже в нынешнем своем формате «нормандская четверка» не собиралась на высшем уровне уже почти три года (последняя встреча прошла осенью 2016-го в Берлине, а всего с лета 2014 прошло пять встреч в верхах), говорить о расширении состава, мягко говоря, странно. Будет прорывом, если в этом году удастся провести встречу на высшем уровне России, Украины, Германии и Франции.

            Поэтому неудивительно, что с радостью встретили предложение Зеленского только в Минске.

            Пресс-служба президента Лукашенко распространила официальное заявление, в котором сообщили, что «президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского... и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров»:

            «Что касается озвученных предложений по участникам встречи, то все наверняка помнят - Президент нашей страны неоднократно говорил, что «эту проблему должны решить мы - три славянских народа. Не европейцы, не американцы, а именно мы, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве». Но коль решить проблему в таком формате не получается, и одна из сторон конфликта - в данном случае Украина - настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также... Тем более что и об участии США в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил - без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы».

            Позиция Минска понятна – Лукашенко хочет поднять престиж своей страны в мире (площадка для важных международных переговоров), а также улучшить отношения с Евросоюзом и США, которые постоянно называют его «последним диктатором Европы». Причем улучшить не за счет уступок со стороны Минска, и уже тем более, не ценой отказа от союзнических отношений с Россией. Руководители Франции и Германии уже были в Минске. И если сейчас в Беларусь приедут лидеры США и Великобритании, они в любом случае проведут встречи с Лукашенко, тем самым выведя отношения своих стран с его страной на совершенно другой уровень.

            Сугубо прагматический подход белорусского президента понятен и не может вызывать никакого осуждения со стороны России. Но увы, шансы на организацию такой встречи у Лукашенко равны нулю. По одной простой причине: никто кроме Украины не заинтересован в ее проведении в таком формате. 

            Россия пока что отреагировала чисто формально – Кремль пообещал обязательно изучить предложение Зеленского о новом формате переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. При этом пресс-секретарь президента Песков отметил, что предстоит оценить перспективы такой встречи, понять суть нового формата:

            «Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию».

            То есть пока Москва взяла паузу, но нет сомнений в том, что в итоге реакция будет отрицательной. Если не публичная, то фактическая. Потому что России нет никакого смысла расширять число участников переговоров по Украине, учитывая, что украинская тема и так используется Западом для давления на Москву. Россия делает всё для того, чтобы сместить акценты на внутриукраинский характер происходящего в том же Донбассе. То есть пускай Запад давит на Киев с тем, чтобы он начинал переговоры с Донбассом, а мы посмотрим, как у Берлина и Парижа это получится.

            Понятно, что роль США в украинском кризисе велика – тут Лукашенко совершенно прав. Но официально включать Вашингтон в число посредников Москва не хочет и не будет. Одно дело вести консультации по украинской теме или обсуждать ее на уровне президентов. И совсем другое поставить ее в центр повестки российско-американских отношений. Это не нужно России, но самое печальное для Киева — это не нужно и США.

            Да, администрация Трампа получила в наследие от Обамы украинскую гирю на американо-российских отношениях. После Крыма США попытались изолировать и блокировать Россию на международной арене, используя при этом украинскую тему как универсальную дубинку против России. Трамп стал президентом обещая поладить с Путиным, но не в его силах отменить закрепленные американским Конгрессом санкции против России. Все, что он может – это задвинуть украинскую тему на второй-третий план американо-российских отношений, сделать так, чтобы она осложняла, но не отменяла диалог двух стран.

            Трамп пошел на это, убрав украинский вопрос с повестки. Но пользы от этого было мало, пока на российско-американские отношения была навешена вторая гиря - «русских связей» самого Трампа. И вот теперь, когда Трамп освободился от этих обвинений и может налаживать диалог с Путиным, ему предлагают вернуться к обсуждению «украинского вопроса», сделать его центральным в его отношениях с Путиным. Нетрудно предсказать реакцию Трампа.

            Конечно, когда в августе или сентябре Зеленский приедет к Трампу в Вашингтон, американский президент благосклонно покивает в ответ на просьбу украинского коллеги провести в Минске встречу с Путиным под присмотром западных лидеров. Но никуда не поедет. Трампу этот странный многосторонний саммит не нужен.

            За исключением одного варианта – если бы на подобной встрече в Минске мог бы быть заключен своеобразный «украинский мир», то есть выработаны работающие договоренности о примирении на Донбассе, а то и о прекращении войны санкций между Россией и Западом.

            Вот тогда Трамп с удовольствием бы приехал в Белоруссию: показать, что «где Трамп, там победа, мир и урегулирование конфликтов». Но шанса на достижение чего-либо даже отдаленно напоминающее такие договоренности нет ни одного.

            Точно так же непонятно, зачем Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону нужны в качестве сотоварищей в Минске Трамп и Мэй (точнее даже Борис Джонсон, который уже к концу этого месяца станет премьер-министром). Учитывая то недоверие, которые Берлин и Париж испытывают к Трампу, отдавать нерешаемую украинскую тему в руки президента США они точно не будут.

            Остается только Великобритания. Лондон с удовольствием бы подключился к большому саммиту в Минске. На фоне Брекзита стране нужно всеми силами демонстрировать свою значимость в мировых делах. Но увы, никому кроме киевских властей присутствие англичан в Минске не нужно. Так что придется Борису Джонсону (именно он уже к концу этого месяца станет премьер-министром) ограничиться двухсторонними контактами с Зеленским: на пару они смогут очень смешно шутить и грозить России карами небесными.

            В сухом остатке – поход в Минск в компании четырех лидеров западных стран на встречу с Путиным был бы очень выгоден Зеленскому. Не только во внутриполитическом плане, но в первую очередь в деле борьбы за вестернизацию и атлантизацию Украины. Вот только для самих стран Запада отношения с Россией куда важнее демонстрации поддержки киевской власти. К тому же, совершенно бессмысленной – что с Трампом, что без Трампа, добиться от Путина согласия на «похищение Украины» все равно не удастся. Мы один народ, все время подчеркивает Путин. И на Западе все больше и больше вынуждены признавать его правоту.


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