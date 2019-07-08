Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «абсолютно поддерживает» предложения президента Украины Владимира Зеленского о проведении в Минске международной встречи с российским лидером Владимиром Путиным и главами еще четырех государств.

«Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна - и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы белорусского лидера.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил ранее, что Минск готов провести встречу по Донбассу при участии лидеров России, Украины, Франции, Германии, Великобритании и США на высоком уровне.

В Кремле обещали обязательно изучить предложение Зеленского о новом формате переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Речь идет об обращении Зеленского к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, Германии и Франции.