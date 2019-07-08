Кремль ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Москва обязательно изучит предложение президента Украины Владимира Зеленского о новом формате переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Я пока не готов отвечать, это абсолютно новый формат», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что предстоит оценить перспективы такой встречи, понять суть нового формата.

«Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию», – сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Вашингтон не принимает участие в «нормандском формате». «И как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США», – сказал представитель Кремля.

Ранее в понедельник Зеленский обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве Соединенных Штатов, Великобритании, Германии и Франции.

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», – сказал президент Украины в видеообращении.

По словам Зеленского, «компания для разговора» должна состоять из глав России и Украины, а также Дональда Трампа, Терезы Мэй, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

«Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске», – добавил он.

Кроме того, Зеленский заявил, что телемост, который планируют телеканалы NewsOne и «Россия 1», является «дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом», направленным на «разделение страны на два лагеря».

«Одному лагерю политики расскажут «конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы», – заявил Зеленский, добавив, что во втором лагере «политики призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы».