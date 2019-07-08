Белоруссия поддержала предложение Зеленского провести в Минске встречу по Донбассу

Минск готов провести встречу по Донбассу при участии лидеров России, Украины, Франции, Германии, Великобритании и США на высоком уровне, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Минск не просто готов. Руководство Белоруссии всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что если взаимопонимание о встрече будет достигнуто, то Минск сделает все возможное для проведения мероприятия на высочайшем уровне.

«Мы постараемся обеспечить так же, как обеспечили проведение нормандской встречи в феврале 2015 года. Президент Белоруссии не раз говорил о том, (чтобы) как можно скорее восстановить мир в Украине», – заметил Макей.

Ранее в Кремле заявили, что Москва обязательно изучит предложение президента Украины Владимира Зеленского о новом формате переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

В понедельник Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве Соединенных Штатов, Великобритании, Германии и Франции.