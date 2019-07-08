Чеснаков: Предложенный Зеленским формат не имеет инструментов для реализации решений

«Это все пустые слова», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, пригласившего Путина и лидеров стран Запада на встречу в Минске.

«Чего этим важным и занятым людям с Зеленским сейчас встречаться, если предложенный им формат не имеет никаких рабочих инструментов для реализации решений», – заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его мнению, новому украинскому президенту для начала стоит изучить уже достигнутые договоренности, которые, как много раз подчеркивала Москва, не выполняются Киевом.

«Пусть лучше Зеленский пока Минские соглашения изучает. Там все написано», - заключил Чеснаков.

Напомним, в понедельник утром Зеленский обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, Германии и Франции. «Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», – сказал президент Украины в видеообращении.

По словам Зеленского, «компания для разговора» должна состоять также из Дональда Трампа, Терезы Мэй, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. «Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске», – добавил он.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ уже заявил, что Москва обязательно изучит предложение Зеленского о новом формате переговоров. «Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию», – сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что Вашингтон не принимает участие в «нормандском формате». «И как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США?», – риторически спросил представитель Кремля.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «абсолютно поддерживает» предложение своего украинского коллеги Зеленского.