Американский президент Дональд Трамп призвал Европейский союз выделять больше денег Украине. Заявление главы США прозвучало на Южной лужайке Белого дома перед отправлением в Хьюстон.

«У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег», – приводит его слова ТАСС.

«Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад», – отметил Трамп.

Как сообщали ранее американские СМИ, Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и лишь раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения.

Сенатор Алексей Пушков в этой связи отмечал, что сильными сторонами Трампа являются наличие здравого смысла и бизнес-мышления.

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