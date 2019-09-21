Пушков оценил мнение Трампа о политике США на Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение американской The Washington Post о том, что, по мнению президента США Дональда Трампа, политика Вашингтона на Украине является бессмысленной.

«Сильная сторона Трампа – наличие здравого смысла и бизнес-мышления», – отметил Пушков в своем Twitter, напомнив, что, согласно сообщению в СМИ, Трамп считает политику США на Украине бессмысленной и лишь раздражающей Россию.

«Разве это не так? Что дает США как нации слепое подыгрывание далекой от них стране? Какова прибыль на вложенный доллар? Ответ очевиден», – добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп якобы требовал от президента Украины Зеленского помощи в расследовании против своего политического оппонента, демократа Джозефа Байдена. Также сообщалось, что Зеленский боится оказаться втянутым во внутриполитический конфликт в США.

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