Байден только кажется непобедимым

Бывший вице-президент США Джо Байден – наконец-то! – официально заявил о своем вступлении в президентскую гонку. «Наконец-то», потому что старик Джо очень долго тянул со своим решением. И не в первый раз. В 2015-м все ожидали, что он примет участие в праймериз Демократической партии, и тогда судьба Хиллари повиснет на волоске...

Тогда в партийных кругах и либеральных медиа сложился образ непобедимого Байдена. Мол, уж этот-то динозавр непременно станет президентом, если решит бороться за этот пост. Но в октябре 2015-го он официально отказался баллотироваться. И когда в ноябре 2016-го Клинтон «неожиданно» проиграла выборы Трампу, многие демократы были уверены в том, что, если бы на ее месте был Джо, все сложилось бы иначе.

Джо Байден – действительно очень влиятельный политик. Но только в головах либеральных стратегов он мог быть «непобедимым» и «самым избираемым» кандидатом. Джо – обаятельный спикер и прожженный аппаратчик. Но отнюдь не электоральный титан и не боец.

До октября 2015-го он честно исполнял роль запасного игрока демократического истеблишмента. Все-таки у Клинтон были серьезные проблемы с законом. Но как только силовые ведомства и либеральные медиа придумали, как «отмазать» Хиллари и «замазать» Трампа, нужда в «титане» отпала.

Да, о нем с сожалением вспомнили в ночь с 8 на 9 ноября 2016-го, но не только о нем. Уже тогда были в партии люди, которые полагали, что вместо Хиллари кандидатом должен был стать вовсе не Байден, а социалист Берни Сандерс.

То есть уже три–четыре года назад кое-кто считал вермонтского социалиста Берни, внешне слегка похожего на сумасшедшего профессора, более избираемым, чем холеный и излучающий уверенность вице-президент.

Что уж говорить про 2019 год! Байден покинул партию, в которой наиболее прогрессистски настроенным политиком был он сам, а Обаму называли социалистом. Вернулся же он в партию, где даже Сандерс уже недостаточно радикален, а слово «социализм» стало мейнстримом.

В своем первом предвыборном YouTube-ролике Байден заявил, что, если позволить Трампу пробыть в Белом доме все восемь лет, это настолько изменит Америку, что она буквально перестанет быть собой. Иными словами, необходимо ликвидировать последствия президентства Дональда и вернуть старые добрые времена, когда страной правил Обама. Само собой, такая перспектива не нравится республиканцам. Но она совершенно не устраивает и новое поколение демократов.

Неформальный лидер социалистической фракции в Демпартии, конгрессвумен Александрия Окасио Кортес в интервью Yahoo News заявила, что ее совершенно не вдохновляет идея номинации Байдена кандидатом в президенты. Она, в частности, сказала: «Я могу понять, почему людям может нравиться идея, что мы можем вернуться в старые добрые времена с Обамой, с вице-президентом Обамы... В этом есть эмоциональная составляющая, но я не хочу возвращаться назад. Я хочу идти вперед».

Влиятельная ультралевая группа «Демократы справедливости» (своим лидером они считают мисс Кортес) в своем «Твиттере» опубликовала краткое, но емкое заявление: «Джо Байден потерял связь с сегодняшним энергетическим центром Демократической партии». Твит был снабжен инфографикой, напоминающей о «грехах» бывшего вице-президента – он голосовал против гей-браков и реальной десегрегации школ, зато за войну в Ираке, спасение крупных банков в ходе кризиса 2007–2009 гг. и «массовое заточение» (так называют политику нетерпимости к повторным преступлениям, из-за которой многие чернокожие американцы получили долгие, в том числе пожизненные, сроки).

Справедливости ради следует отметить, что Байден «исправился». Именно он первым из официальных лиц (даже раньше президента Обамы) призвал легализовать однополые браки. Он неоднократно каялся за свое голосование по иракской авантюре и называл «страшной ошибкой» поддержку закона об ужесточении наказания для рецидивистов. А ведь поддержка Байденом этого билля была очень весомой и эмоциональной. С трибуны Сената он кричал, что необходимо убрать с улиц «этих животных». Само собой, кадры того выступления не раз покажут в своих агитационных видеороликах соперники Джо по праймериз. Почти наверняка опытный политик скажет, что он изменился. И в прежние времена это бы «прокатило». Но теперь либерал-социалисты обязательно потребуют от 76-летнего кандидата не просто извиниться, а униженно покаяться в своих «аморальных» поступках и мыслях.

Трамп в 2016-м выиграл республиканские праймериз и затем всеобщие выборы во многом благодаря тому, что каяться отказывался. Он даже извинялся неохотно. А «титан» Джо не такой. Совсем недавно, выступая с лекцией в Университете Омахи, Байден назвал вице-президента Майка Пенса «достойным человеком» (разумеется, отметив, что почти по всем политическим вопросам с ним не согласен). В «Твиттере» тут же разразилась буря, поднятая ЛГБТ-сообществом во главе с актрисой Синтией Никсон (кстати, большой поклонницей мисс Кортес). Мол, как можно положительно отзываться о «мерзавце», который из-за своей «христианской дремучести» выступал против прав геев? И Джо Байдену пришлось извиняться – да, был не прав, говоря такое. А ведь Джо и Майк долгие годы дружили семьями.

И с Байденом всегда было так. Он избрался в Сенат в далеком 1972 году в возрасте 30 лет от маленького либерального штата Делавэр. И тут же был взят под крыло влиятельнейшим сенатором Эдвардом Кеннеди. При его поддержке он многократно переизбирался на свой пост и занимал высокие посты в престижных комитетах верхней палаты Конгресса. Вскоре к «ирландской фракции» присоединился еще один «боец» – Джон Керри, который позже стал госсекретарем на втором сроке Обамы. И Байден, и Керри выучили главный урок политического выживания – колебаться с линией партии безо всяких рефлексий и сомнений. И когда партия потребовала от Джо стать настоящим внешнеполитическим ястребом, он им стал. «Гуманитарные бомбардировки» Югославии – это заслуга не только Клинтона, но и поддержавших его демократов. Джо Байден стал одним из первых, кто предложил поставлять оружие боснийским мусульманам и назвал Слободана Милошевича военным преступником.

Парламентская карьера Джо шла в гору, он обрастал связями и набирал влияние, но все его попытки «перейти в следующую лигу» были неудачными. Впервые он заявил об участии в президентской гонке в 1987 году (перед выборами 1988 года, на которых победил Джордж Буш – старший). Ореол «титана» уже тогда окружал его. Он рассматривался демократами как наиболее перспективный кандидат. Но все очень быстро пошло не так. Текст одного из его выступлений оказался плагиатом речи британского политика Нила Киннока. Казалось бы, мелочь. Но Байден стушевался и выбыл из борьбы задолго до первых праймериз.

Вторую попытку Джо предпринял в 2008 году. И снова аналитики на старте кампании отдали ему пальму первенства. Но тут подтянулись Хиллари Клинтон и Барак Обама. Было очевидно, что политические спонсоры лепят из молодого чернокожего сенатора «лидера нового типа». Байден поделился своими мыслями по этому поводу на одной из партийных вечеринок. Это уже было время мобильников с камерами и микрофонами. То, что предназначалось для ушей немногих, прозвучало на всю Америку: «Смотри, у нас есть первый мейнстримный афроамериканец. Он ясно выражается, выглядит ярко, опрятен и вообще симпатичный парень. Ну это же просто сказка, чувак!»

Штаб Обамы представил слова Джо Байдена проявлением расистского снобизма. Джо пришлось извиняться, причем неоднократно. Его рейтинги пошли вниз, и вскоре он был уже третьим среди демократов. Обама взял на работу обоих своих соперников. И тут Байден развернулся. Он был в своей стихии, и для него не составило труда аппаратно переиграть Хиллари и поставить на ее место своего старинного приятеля Джона Керри. Но когда настало время следующих выборов, Клинтоны использовали все свое влияние, чтобы на их пути не встал ни один популярный политик. И «титан» безропотно подчинился.

Теперь он снова понадобился истеблишменту Демпартии, который отчаянно ищет умеренного кандидата на президентский пост. Конечно, партийному руководству хотелось бы, чтобы это был молодой левоцентрист. Но вот кандидатов уже 20, и никто из них не выступил с программой, которая понравилась бы колеблющимся избирателям. Все сплошь социалисты или люди со стабильным однопроцентным рейтингом.

Призыв Байдена в ряды демократических кандидатов – жест отчаяния старой демократической элиты. Ее основная проблема в нынешнем электоральном цикле состоит в том, что у нее теперь нет в руках тех административных рычагов, что были в 2016-м. Руководство Демократического национального комитета и партийный актив на местах захвачены социалистической фракцией.

Еще недавно Байден был неоспоримым лидером рейтингов. Но сегодня его быстро догоняет Берни Сандерс. По некоторым данным, он даже обгоняет бывшего вице-президента. А дальше на пятки наступает молодое поколение, которое не столько жаждет крови старика Джо и свержения Трампа, сколько стремится захватить власть в партии.

На Байдена прольются не ведра – цистерны компромата и обвинений. Ему не дадут спокойно рассуждать об «американских ценностях» и политическом опыте. Интеллигентные политические дебаты ушли в прошлое. Старика Джо будут нещадно «мочить» его же однопартийцы. И многие СМИ уже подают сигналы, что готовы им в этом помочь.

Все это было бы так не страшно, если не вспоминать о том, что Джо всегда «тек» после первых же выпадов в его адрес. Нужно сделать нечто волшебное, чтобы Байден вдруг стал соответствовать своему совершенно незаслуженному имиджу несгибаемого воина.

Все покажут ближайшие два–три месяца. Если партийные боссы не начнут успешно закручивать гайки, призывая к порядку расшалившуюся молодежь, или не придумают какую-то совершенно новую электоральную технологию, значит, они уже не боссы. И это куда более фундаментальный результат для будущего американской политики, нежели судьба Байдена и даже результат выборов 2020 года – американская двухпартийная система как-мы-ее-знали окончательно уйдет в прошлое.