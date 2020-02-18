Запад разглядел в России и Китае новые угрозы

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21 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 00:38  |  vz.ru
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Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
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Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

Глеб Простаков, журналист
Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
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              Запад разглядел в России и Китае новые угрозы

              Запад пугал Китаем еще полтора века назад   18 февраля 2020, 08:34
              Фото: Public domain
              Текст: Петр Акопов

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              Запад меняет русофобию на китаефобию, представляя Китай как главную угрозу для всех и каждого. Подобная комбинация, кроме всего прочего, направлена и на то, чтобы вбить клин между Россией и Китаем. Но «хитрость» атлантистов не способна обмануть ни Москву, ни Пекин.

              На Мюнхенской конференции западные политики очень много говорили о «китайской угрозе», но не из-за коронавируса. Американцы пугали своих атлантических союзников, а заодно и весь остальной мир, наличием у Китая «нехороших целей». Российский министр иностранных дел Сергей Лавров даже сказал, что «министр обороны США Марк Эспер объявил новую холодную войну против Китая», и в этом нет преувеличения.

              Эспер выступал после своего коллеги Майка Помпео, который уже давно пугает мир угрозой, исходящей от красного Китая и его компартии. В Мюнхене госсекретарь сказал про Китай немного, зато глава Пентагона отыгрался на Поднебесной по полной:

              «Здесь, в Европе, ведется много дискуссий вокруг вызовов, исходящих от России. Но этим утром я хочу сосредоточиться на том, что представляет наибольший предмет беспокойства для Пентагона. Это Китайская Народная Республика.

              Фактически под властью председателя Си Китайская коммунистическая партия все быстрее и дальше движется в неверном направлении. Больше внутренних репрессий, больше хищнических экономических практик, больше засилья власти и, что беспокоит меня в особенности, более агрессивная военная доктрина».

              Эспер называл КНР главной угрозой для США, призывал всех объединить усилия для противостояния «китайской угрозе» – «миру пора очнуться и противостоять действиям Китая, который злоупотребляет международными институтами для своих нехороших целей». Он даже грозил тем союзникам, которые не помогают Америке в этой борьбе.

              В этой связи Эспер упомянул Британию, да и вообще поставил под сомнение будущее НАТО: если европейцы разрешат Huawei участвовать в создании сети 5G в Европе, «это может положить конец сотрудничеству в области разведывательной информации между США и союзниками по НАТО, ликвидирует фундаментальную опору альянса».

              Хотя США давно уже считают Китай своим главным противником, столь агрессивных выпадов не было уже давно.

              Трамп постоянно сочетает нападки и давление на Китай с переговорами. И недавно заключенное торговое соглашение стало результатом взаимных компромиссов, потому что ни одной из сторон не выгодно окончательное сползание в полномасштабный торгово-экономический конфликт.

              При том, что сам Трамп никогда не говорил о Китае как о главной угрозе для США и мира, его министры – особенно Помпео – периодически выступают с нападками на Пекин. Но в мюнхенской речи Эспер взял новые вершины.

              Естественно, что реакция Китая была столь же резкой. Тем более, что сейчас на фоне эпидемии коронавируса Пекин очень внимательно отслеживает поведение всех своих зарубежных «партнеров», отмечая тех, кто решил воспользоваться чрезвычайной ситуацией для давления на Поднебесную или нагнетания китаефобии.

              Там же в Мюнхене министр иностранных дел Ван И называл все обвинения США в отношении Китая ложью, заметив, что если поменять в их высказываниях Китай на США, «то эта ложь станет правдой, основанной на фактах». То есть Ван И переадресовал все обвинения в адрес Китая обратно самим американцам. Некоторые люди в США неохотно принимают быстрое развитие и возрождение Китая, как социалистической страны, сказал министр, однако это несправедливо, ведь Китай имеет право развиваться, а китайский народ имеет право жить лучше:

              «Модернизация Китая  это неизбежная историческая тенденция, которая представляет собой прогрессивное направление развития человеческой цивилизации и не может быть никем остановлена».

              Очень важна реакция России на антикитайские выпады. Сергей Лавров не только сказал об объявленной Штатами Китаю холодной войне, но и напомнил, что другие атлантисты в Мюнхене «говорили, что на этой конференции необходимо выработать подход в ответ на «китайский и российский вызовы», чтобы сдержать Россию и Китай хоть по отдельности, хоть вместе». Это показывает, что Москва прекрасно понимает цель атлантистов: борьба с Россией и Китаем является необсуждаемым приоритетом. Дискуссии между атлантистами идут лишь о том, кто представляет в данный момент большую угрозу для Запада – Россия или Китай. И как лучше их сдерживать – вместе и с одинаковой силой, или по очереди.

              Естественно, что никаких иллюзий у Москвы или Пекина подобная игра не вызывает. У российского руководства не возникает соблазна воспользоваться ростом китаефобии на Западе для того, чтобы ослабить напряжение в наших отношениях с той же Америкой. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призыв оставить в прошлом русофобский крен был услышан участниками Мюнхенской конференции по безопасности, но совсем не так: «Как бы это ни показалось удивительным, но одновременно и печальным, мне кажется, что этот призыв был услышан, но был услышан совершенно неправильно. Теперь крен Мюнхенской конференции явно антикитайский».

               

              Захарова сказала, что в Мюнхене Китай квалифицировали как угрозу всему человечеству, говорили, «что политика Китая – это вызов двадцать первого века»:

              «У меня такое впечатление, что в наши дни в том числе благодаря тем выступлениям, которые звучат на Мюнхенской конференции, мы видим возрождение новых колониальных подходов. Как будто Запад теперь уже не считает зазорным реинкарнировать дух колониализма, деля людей, нации и страны на те, которые требуют сочувствия, поддержки, в отношении которых принимаются все эти права человеческие, документы, заявления, декларации, и на тех, кто может подождать, кому не надо выказывать сочувствие, кто не требует поддержки в сложный момент.

              Китай сейчас оказался в сложной ситуации, разве ему нельзя требовать поддержки других стран? Ни слова об этом (о помощи Китаю). Об этом сказала российская делегация. К сожалению, все остальные в большей степени были вовлечены в изучение так называемого феномена Украины».

              На самом деле американцы снова продемонстрировали не просто настрой на демонизацию Китая, но и абсолютное нежелание считаться с элементарными правилами международного приличия – атаковать страну в то время, как на нее обрушились такие тяжелые испытания. Причем дело тут даже не в морали, а в том, что это как минимум недальновидно, потому что крайне негативно скажется на позициях самих США в американо-китайских отношениях. Но американцам не впервой «стрелять себе в ногу».

              С таким «умением» смешно даже надеяться на то, чтобы вбить клин между Россией и Китаем, ослабить стратегический альянс двух стран. А ведь именно на это делают ставку атлантические стратеги. В том числе играя с китаефобией и русофобией, чередуя одну с другой или выпуская их вместе.


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