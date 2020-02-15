Лавров раскритиковал «собрание мудрых мужей» в Мюнхене

Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в площадку для озвучивания громких заявлений для заголовков и перестала быть местом выработки конкретных решений, заявил в ходе форума «Примаковские чтения» глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров обратил внимание на высказывание министра обороны США Марка Эспера, «объявившего новую холодную войну против Китая», а также на призывы «выработать подход в ответ на «китайский и российский вызовы», чтобы «сдержать» Россию и Китай.

«Эта дискуссия, ее структура, обозначенная в том числе в докладе этой конференции, явно не нацелена на то, чтобы использовать это собрание мудрых и опытных мужей для выработки рекомендаций», – приводит его слова ТАСС.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, недочетом конференции является то, что участники «пытаются просто сделать громкие заявления, которые окажутся в заголовках, но не будут иметь эффекта на реальных отношениях между странами».

Лавров также объяснил, почему президент России Владимир Путин предложил провести саммит «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН. «Не потому, что это какой-то закрытый клуб для избранных стран, а потому, что по Уставу ООН, который, слава Богу, еще жив, на них лежит особая ответственность за все происходящее в сфере поддержания глобального мира и безопасности», – сказал он.

Ранее в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главной проблемой Мюнхенской конференции по безопасности является несоответствие динамики форума скорости развития событий в мире.