Захарова указала на главную проблему Мюнхенской конференции

Динамика дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности не соответствует скорости развития событий, это и есть главная проблема форума, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Главная сегодняшняя проблема Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, на мой взгляд, – несоответствие динамики глобальной публичной дискуссии скорости развития событий», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она констатировала отсутствие перспективного анализа и кризис прогнозирования.

«Акторы творят Realpolitik стремительно и без правил, им уже не требуется создание предпосылок. Формирование смыслов и повесток не в тренде. Экспертам остается лишь анализировать прошлое, а для этого необходимо время», – подчеркнула Захарова.

Она также обратила внимание на то, что во время выступления президента Франции Эммануэля Макрона по вопросам безопасности в Европе появились «молнии» о первом летальном случае, вызванном коронавирусом, с китайским туристом во Франции. «О чем они все думают?» – задалась вопросом Захарова.

14-16 февраля в Мюнхене проходит ежегодная, 56-я, конференция по безопасности. Делегацию России возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.