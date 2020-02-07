Глава Пентагона обвинил Россию и Китай в стремлении перестроить мировой порядок

Министр обороны США Марк Эспер в своей речи в Университете имени Джона Хопкинса заявил, что Москва и Пекин пытаются перестроить мировой порядок.

Эспер назвал Россию и Китай «ревизионистскими государствами», которые якобы нарушают суверенитет соседних стран для получения стратегических выгод. В частности, он обвинил Россию в использовании «гибридных тактик ведения войны» и проведении киберопераций, передает РИА «Новости».

Китай, по мнению Эспера, продолжает заниматься кражей интеллектуальной собственности, а также пытается навязывать экономические решения и политику в сфере безопасности другим странам посредством инициативы «Один пояс – один путь».

Напомним, в сентябре минувшего года глава МИД России заявил о необратимой трансформации мирового порядка вопреки сопротивлению Запада.

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