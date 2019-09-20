Лавров заявил о необратимой трансформации мирового порядка

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Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Зачем Зеленский и Кучма устроили цирк в Минске

Зеленскому не хватает политической волиФото: president.gov.ua/ru
Киев отказался подписывать «формулу Штайнмайера», тем самым не выполнив ранее достигнутые договоренности и поставив под угрозу проведение долгожданного саммита в «нормандском формате». При этом, как сообщают СМИ, украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой пошла в самоволку и проигнорировала соответствующие указания президента Украины Владимира Зеленского. Как заставить Киев выполнять обязательства? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Четырехдневная рабочая неделя будет хуже пятидневки

Павел Волков, публицист
По факту восьмичасовой рабочий день в России отменен давно. Но теперь это закреплено законодательно. Не спасает даже узаконенная 40-часовая рабочая неделя: если она станет четырехдневной, то все будут работать по 10 часов в день за те же деньги. Подробности...
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Мы хотим узнавать себя в других

Алексей Алешковский, сценарист
Наше время интересно тем, что любой бред подхватывается, как знамена, и обсуждается на полном серьезе с соответствующим пафосом. К сожалению, большей частью это и составляет содержание внутрироссийской общественно-политической полемики. Подробности...
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Испанский кризис – симптом болезни Европы

Никита Коваленко, политический обозреватель
Не так давно внутриполитическими перипетиями и перестановками в правительстве гремели итальянцы. Теперь их примеру последовали испанцы. Но это не проблемы отдельных стран. Это слом всей традиционной политической системы Европы. Подробности...
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              Лавров заявил о необратимой трансформации мирового порядка

              20 сентября 2019, 00:57

              Текст: Антон Никитин

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              Процесс трансформации мирового порядка стал необратимым, несмотря на сопротивление западных стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров в своей статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего», приуроченной к открытию 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

              «Сегодня очевидно, что попытки утвердить однополярную модель [мирового порядка] провалились. Процесс трансформации миропорядка обрел необратимый характер», – заявил Лавров в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике», опубликованной на сайте МИД России.

              «Новые крупные игроки, обладающие устойчивой экономической базой, стремятся активнее влиять на региональные и глобальные процессы, с полным на то основанием претендуют на более значимое участие в принятии ключевых решений. Растет востребованность в более справедливой и инклюзивной системе», – отметил глава МИД России.

              Лавров также добавил, что в настоящее время большая часть мирового сообщества отвергает подходы, при которых одни страны наделены правом диктовать свою волю другим, и это не устраивает тех, кто «веками привык задавать шаблоны мирового развития».

              По словам министра, реакция западных стран на происходящее в мире показывает их истинные мировоззренческие установки. «Риторика на темы «либерализма», «демократии» и «прав человека» сопровождается продвижением подходов, основанных на неравенстве, несправедливости и эгоизме, убежденности в собственной исключительности», – указал Лавров.

              Глава МИД России подчеркнул, что большинство стран сейчас не хотят зависеть от чужих геополитических интересов, а стремятся к ведению национально-ориентированной внутренней и внешней политики.

              «В общих интересах сделать так, чтобы многополярность не опиралась на голый баланс сил, как это было на предыдущих исторических этапах, например, в XIX и первой половине XX века, а носила справедливый, демократический, объединительный характер, учитывала подходы и озабоченности всех без исключения участников международного общения, способствовала обеспечению стабильного и безопасного будущего», – заключил дипломат.

              Напомним, в сентябре прошлого года США признали конец эпохи однополярного мира.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия предложила Европе освободиться от Америки.

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