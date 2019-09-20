Лавров заявил о необратимой трансформации мирового порядка

Процесс трансформации мирового порядка стал необратимым, несмотря на сопротивление западных стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров в своей статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего», приуроченной к открытию 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Сегодня очевидно, что попытки утвердить однополярную модель [мирового порядка] провалились. Процесс трансформации миропорядка обрел необратимый характер», – заявил Лавров в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике», опубликованной на сайте МИД России.

«Новые крупные игроки, обладающие устойчивой экономической базой, стремятся активнее влиять на региональные и глобальные процессы, с полным на то основанием претендуют на более значимое участие в принятии ключевых решений. Растет востребованность в более справедливой и инклюзивной системе», – отметил глава МИД России.

Лавров также добавил, что в настоящее время большая часть мирового сообщества отвергает подходы, при которых одни страны наделены правом диктовать свою волю другим, и это не устраивает тех, кто «веками привык задавать шаблоны мирового развития».

По словам министра, реакция западных стран на происходящее в мире показывает их истинные мировоззренческие установки. «Риторика на темы «либерализма», «демократии» и «прав человека» сопровождается продвижением подходов, основанных на неравенстве, несправедливости и эгоизме, убежденности в собственной исключительности», – указал Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что большинство стран сейчас не хотят зависеть от чужих геополитических интересов, а стремятся к ведению национально-ориентированной внутренней и внешней политики.

«В общих интересах сделать так, чтобы многополярность не опиралась на голый баланс сил, как это было на предыдущих исторических этапах, например, в XIX и первой половине XX века, а носила справедливый, демократический, объединительный характер, учитывала подходы и озабоченности всех без исключения участников международного общения, способствовала обеспечению стабильного и безопасного будущего», – заключил дипломат.

Напомним, в сентябре прошлого года США признали конец эпохи однополярного мира.

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