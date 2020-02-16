Захарова заметила переход от русофобского крена к антикитайскому

Призывы остановить русофобский крен в повестке ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности были услышаны, однако теперь на форуме наблюдается антикитайский уклон, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Захарова рассказала, что призыв остановить русофобский крен конференции был услышан, но совершенно неправильно. «Теперь крен Мюнхенской конференции явно антикитайский», – приводит ее слова ТАСС.

Она отметила, что мировые лидеры, представители государственных внешнеполитических структур и международных организаций теперь придерживаются антикитайской риторики, квалифицируя эту страну как «угрозу всему человечеству».

«Они сказали о том, что политика Китая – это вызов XXI века», – рассказала Захарова.

По ее словам, благодаря выступлениям, которые звучат на Мюнхенской конференции, становится очевидным возрождение новых колониальных подходов, «как будто Запад теперь уже не считает зазорным реинкарнировать дух колониализма, деля людей, нации и страны на те, которые требуют сочувствия, поддержки», и тех, «кто может подождать, кому не надо высказывать сочувствие, кто не требует поддержки в сложный момент».

Китай сегодня противостоит эпидемии, вызванной новым коронавирусом, и пытается предотвратить ее распространение, напомнила представитель внешнеполитического ведомства. Она отметила, что только Россия выразила поддержку этой огромной стране и этому великому народу в своем выступлении на конференции, а все остальные «были в большей степени вовлечены в изучение так называемого феномена Украины».

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в площадку для озвучивания громких заявлений для заголовков и перестала быть местом выработки конкретных решений.

По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 68 тыс. человек.

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