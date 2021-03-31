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НОВОСТЬ ЧАСА

В Азербайджане заявили о применении Арменией ракет «Искандер»

31 марта, среда  |  Последнее обновление — 14:30  |  vz.ru
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Российские туристы застолбили две курортные монополии

Где ждут российских туристов REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Год назад мало кто предполагал, что авиасообщение с внешним миром будет закрыто так долго. Заграница, за редким исключением, по сути, недоступна массовому туристу. Выбор у россиян по-прежнему невелик. Какой отдых ждет российского массового туриста в этом сезоне? Подробности...
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Судьбу Украины будут решать без Украины

Новая война за Донбасс, если она все-таки начнется, начнется именно с украинской стороны Jacques Witt/Pool/ABACAPRESS/REUTERS
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним Владимира Зеленского. Это крайне болезненная диспозиция и для президента Украины лично, и для украинской дипломатии в целом. Если Берлин и Париж пытаются наказать этим Киев, то за что именно? А главный вопрос – сможет ли это предотвратить новые бои за Донбасс? Подробности...
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Сколько детей мигрантов должно учиться в российских школах

Русскоязычные дети должны составлять большинство в классе, подчеркивают педагоги Григорий Сысоев/ТАСС
В России учатся десятки тысяч детей из семей мигрантов. Многие из них плохо говорят по-русски, из-за чего родители других школьников бьют тревогу – «гости» поневоле тянут назад весь класс. На проблему обратили внимание даже в Кремле: Путин призвал регулировать число ребят-иностранцев в каждом классе так, чтобы те быстрее осваивались в наших реалиях. Но какой должна быть такая квота? Подробности...
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Нравоучения Запада сближают Россию с Китаем

Сближение России и Китая спровоцировано самим Западом Kim Kyung Hoon/Reuters
Европа недовольна тем, что Россия и Китай сопротивляются вмешательству в их внутренние дела. А самый большой грех России, если верить заявлениям европейских чиновников, в том, что наша страна (как и Китай) сопротивляется проникновению западных ценностей. Парадокс в том, что подобной риторикой Запад сам создает то, чего больше всего боится – союз России с Китаем. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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У Украины остался только Тарас Шевченко

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украинская культура с трудом вписывается в современные стандарты ненависти и ограничения, которые накладывает на нее необъявленная война с Россией и распространяемая на всю территорию галичанская версия истории. Подробности...
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Два массовых убийства привели к диаметрально разным выводам

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
У наших людей идиотизм, происходящий в США, нередко вызывает недостойное злорадство – «скушайте друг друга». Но в данном случае мы имеем дело с проблемой, которая выходит очень далеко за пределы США – и неизбежно коснется и нас. Подробности...
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Ситком «Навальный на зоне» только начинается

Дмитрий Гололобов
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Уступать Алексею Анатольевичу – вообще не вариант, поскольку он живёт по принципу «дай мне палец, а я откушу всю руку». Если ему позволить послабления, то завтра он начнет ходить пить кофе к начальнику колонии и раздавать пинки контролёрам. Подробности...
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Сколько мигрантов должно быть в школе

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Судьбу Украины обсудят без Украины

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Чемпионат по русофобии в Грузии

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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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20:09
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Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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    Нравоучения Запада сближают Россию с Китаем

    Сближение России и Китая спровоцировано самим Западом    31 марта 2021, 13:06
    Фото: Kim Kyung Hoon/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Европа недовольна тем, что Россия и Китай сопротивляются вмешательству в их внутренние дела. А самый большой грех России, если верить заявлениям европейских чиновников, в том, что наша страна (как и Китай) сопротивляется проникновению западных ценностей. Парадокс в том, что подобной риторикой Запад сам создает то, чего больше всего боится – союз России с Китаем.

    Тема российско-китайского сближения, поднятая СМИ после провального американо-китайского саммита на Аляске, оскорбительных ремарок Джозефа Байдена в адрес Владимира Путина и визита Сергея Лаврова в КНР, постепенно переходит со страниц СМИ на уста высокопоставленных западных чиновников. Все чаще там теперь Россию и Китай упоминают именно через союз «и» – как если уж не единый блок, то по крайней мере союз стран, скованных общими интересами. И упоминают, естественно, в критическом ключе.

    Не наши правила

    На злободневную тему высказался и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела», – возмутился он.

    И под словами господина Борреля можно подписаться. Действительно, российско-китайское сближение (как и сам по себе поворот России на Восток) произошли именно по причине их нежелания принимать навязанные правила игры. Те самые, которые Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен, а также их непосредственные шефы (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Джо Байден) называют «демократическими».

    Ценности, которые подменяют базовые основы международных отношений и взаимодействия разных стран. Гуманитарные интервенции вместо уважения суверенитета. Деление на «Запад и отсталых» вместо уважения разнообразия и особенностей внутреннего устройства, выбранных и поддерживаемых населением этой страны. Доминирование либерал-тоталитарных идей вместо принятых в ряде стран консервативных ценностей, прежде всего семейных и религиозных.

    И самое главное – западоцентричность в культурном плане вместо стремления стран уважать собственные культурные доминанты, традицию и историю. Наконец, западный вариант либеральной демократии вместо принятых и поддерживаемых населением стран форм правления и политических систем.

    Мы за эволюцию

    Жозеп Боррель искренне считает, что Москва и Пекин, выступившие против этих идей, являются ретроградами. Что они выступают против прогресса. Мешают Западу сломить несознательных граждан и силой цивилизовать эти государства, ввести их в стойло прогресса.

    Однако Россия и Китай тут выступают скорее как блюстители не только своих интересов, но и стабильности, безопасности, а также поступательного развития всего мира. История в данном случае на их стороне.

    Ни сеньор Боррель, ни другие западные чиновники не могут привести ни один пример за последние, скажем, 30 лет (после того, как пал СССР и у США оказались полностью развязаны руки в деле просвещения мира), когда навязанная силой или давлением просветительская деятельность Запада привела отдельно взятую страну к прогрессу. Американский подход к демократизации приводил либо к пародии на демократию (Украина), либо к деградации экономики и государственности (Ирак), либо к контрпепеворотам и возвращению к старой доброй авторитарной власти (Египет, Мьянма), либо вообще к уничтожению государства (Югославия, Ливия).

    А все потому, что демократизация не может проходить насильственным путем – это глубоко эволюционный процесс, который должен идти поэтапно в течение жизни одного–двух поколений. Пекин с Москвой на своей шкуре испытали влияние демократизации по-американски (Китай с ней расправился быстро на Тяньаньмэне, у России же это сразу не получилось, и она на десятилетие выпала из мировой политики), поэтому не готовы ни совершать второй подход к снаряду, ни позволять США проворачивать это с другими странами.

    Более того. Возможно, российско-китайское желание оставалось бы лишь желанием, если бы Соединенные Штаты, встретив разрозненное сопротивление Москвы и Пекина, отступили бы в сторону и поискали более доступные жертвы. Но нет, Вашингтон решил наказать непослушных, пошел на одновременный конфликт с РФ и КНР, при Байдене усилил накал этого конфликта – и вот Москва с Китаем решили бороться вместе. За свой суверенитет и за общепринятые правила в международных отношениях.

    Россия с Китаем абсолютно не против выработки каких-то новых правил и принципов. Но выработки не на коленке в Вашингтоне, а на большой международной конференции с участием как минимум всех великих держав.

    Российская формула дружбы

    Вопрос в том, перейдет ли это идеологическое сотрудничество и борьба за глобальные правила игры на уровень практического взаимодействия «на земле». Например, в деле решения региональных проблем каждой из держав.

    Китайцы, конечно, были бы рады, если бы Москва усилила их позиции в конфликтах вдоль китайской периферии (то есть с целым ворохом стран от Индии до Японии). «Будем честны – ни одна страна региона не может выстоять против России или Китая, не говоря уже о борьбе против двух держав одновременно. Если какая-то страна хочет выступить против Китая и России через укрепление альянса с США, то для этой страны все закончится катастрофой», – говорится в редакционной статье китайской Global Times (а учитывая специфику издания, это фактически позиция китайского правительства). Большой такой намек всем местным государствам (прежде всего, конечно же, японцам и южнокорейцам), которые хотят балансировать китайское влияние за счет укрепления отношений со Штатами.

    Однако на пути китайского желания стоят два существенных момента. В первую очередь базовые принципы российской внешней политики.

    Их можно сформулировать как «Москва готова дружить со всеми странами, готовыми дружить с ней, но при этом не готова дружить с одной из этих стран против другой». Если у России нет, положим, конфликтов с той же Индией, то зачем ей поддерживать Китай в территориальном конфликте с этим государством?

    Или, например, если японская сторона рационально подойдет к курильскому вопросу, то у Кремля не будет с Японией никаких конфликтов, а значит, не будет и стимула как-то поддерживать Пекин в его историко-культурно-цивилизационном противостоянии с Токио.

    А нам что?

    Да, теоретически возможны исключения, но – и это во-вторых – зачем РФ на них идти в ситуации, когда она не получает алаверды со стороны КНР?

    Китай не вмешивается в российско-европейские противоречия. Он не помогает Кремлю обходить санкции, не предлагает альтернативные европейским технологии и не дает нужные инвестиции. Китай не помогает России в решении украинского кризиса. Китай не помогает России в воспитании белорусского руководства. Наконец, китайцы не помогли России в деле ликвидации террористических гнезд в Сирии. Пекин посчитал, что его эта война особо не касается – и заходить в Сирию стал только тогда, когда стоял вопрос не о помощи России, а о заключении контрактов с сирийским правительством для восстановления экономики (то есть, проще говоря, пришел на все готовое).

    По сути, единственным примером успешного и конструктивного сотрудничества РФ и КНР в региональном вопросе является Средняя Азия, где интересы обоих государств сходятся.

    Так что если бы сеньор Боррель, а также господа Блинкен, Байден, фрау фон дер Ляйен и другие были бы чуть поумнее и погибче, они резко сбавили бы обороты в плане глобальной демократизации и перестали бы учить весь мир. Тогда, возможно, российско-китайский альянс, которого они так боятся, не выглядел бы такой угрозой коллективному Западу.


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