Берлин и Париж оценили процесс допуска «Спутника V» в ЕС Чижов указал на озабоченность ЕС ослаблением влияния в мире 31 марта 2021, 02:44 Текст: Антон Антонов

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов объяснил заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о сближении России и Китая тем, что «события в мире начинают происходить помимо» ЕС. Чижов считает, что «речь идет скорее не об угрозах, а об озабоченности» Борреля таким положением. Чижов сказал, что «в известном смысле это отражение той концепции, которая сейчас все чаще вбрасывается в публичное пространство» – «теория второй холодной войны». В соответствии с ней «мир опять становится двухполярным»: Россия и Китай на одной стороне, США и Европа – на другой – передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24». Напомним, Боррель заявил, что Россия и Китай объединяются, чтобы противостоять западному миру и снизить зависимость от него. По его словам, «китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела».

Названо главное хобби Путина 30 марта 2021, 09:49

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Главным хобби у президента Владимира Путина является чтение, также он смотрит телеканалы на иностранных языках и занимается английским, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Главное его хобби – это чтение. В основном это историческая литература, мемуары», – сказал Песков в интервью изданию «Аргументы и факты». По его словам, также Путин выписывает газеты, которые приходят в Кремль и резиденцию в Ново-Огарево. Песков отметил, что газеты у Путина всегда есть в самолете, поэтому он достаточно часто их просматривает, а также он получает дайджесты прессы. Также глава государства «смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском». «Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные», – рассказал Песков. Песков напомнил, что одной из любимых собак Путина, лабрадора Конни, «к сожалению, уже давно нет, время идет». При этом Песков отметил, что «конечно, домашние животные остаются в жизни президента». На уточняющий вопрос о том, какие это питомцы – кошки или собаки, Песков сказал: «Я никогда не видел у президента кошек. Собак – да, а кошек не видел». Ранее Песков рассказывал, что президент давно освоил вездеход, за рулем которого он был во время отдыха в тувинской тайге. Ветеран «Альфы» объяснил, почему спецназ долго не мог обезвредить стрелка в Мытищах 30 марта 2021, 17:40

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Первостепенная задача спецназа – обеспечение безопасности для всех, кто находится вблизи места происшествия, поэтому операция по задержанию стрелка в Мытищах длится так долго, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов. Силовики прибыли к частному дому, расположенному в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, чтобы проверить данные о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. Предъявив его супруге соответствующее постановление суда, сотрудники зашли на участок, но мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Операция по задержанию длится уже более трех часов. «Долгое время там находились гражданские люди – рядом три дома, расположенные вблизи от дома стрелявшего, и их жители оказались практически заложниками. Обезопасить их – это была первостепенная задача. Вторая задача, которая у силовиков всегда стоит, это сохранить жизнь преступнику, потому что все-таки нужно разобраться, что его подвигло на такие «геройские» поступки», – говорит Филатов. Третья задача, говорит эксперт, заключается в том, чтобы обеспечить безопасность всему гражданскому населению, которое находилось неподалеку от места происшествия, поскольку место, где была открыта стрельба, это населенный пункт. «Любой штурм подразумевает, что могут быть пострадавшие или погибшие. Поэтому основным критерием считается, чтобы при штурме никто не пострадал. Стопроцентная гарантия может быть обеспечена, только если операция закончилась на этапе переговоров. Поэтому делается все возможное, вне зависимости от общего количества времени (час, два, трое суток), чтобы без штурма завершить данную ситуацию. И если все-таки решить ситуацию не получается, принимается решение о начале штурма. Поэтому операция и длится так долго», – объясняет собеседник. Также СМИ сообщают, что стрелявший держит на своем участке таких животных, как тигр, рысь, медведь, обезьяны и енот. «Когда идет речь об опасности для людей, животные не помеха. То есть для спецназа никакие дикие животные не представляют особой опасности и препятствий», – считает Филатов. Ранее сообщалось, что спецназ вошел в дом, а спецоперация продолжается. Около дома по-прежнему слышна стрельба. Боррель заявил об объединении России и Китая против Запада 30 марта 2021, 10:41

Фото: FERNANDO ALVARADO/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия и Китай объединяются, чтобы противостоять западному миру и снизить зависимость от него, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, отметив при этом, что экономически у Китая есть явное преимущество. «Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США. Однако мы должны внимательно проанализировать, что ими движет. Например, экономически обе страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге, и Китай явно имеет преимущество», – написал Боррель в своем блоге. По его словам, «китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела». «Китаю нужны нефть и газ, которые он импортирует, в том числе из России. Тем временем Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях», – написал Боррель, уточнив, что Россия не сможет быстро и легко диверсифицировать свой экспорт, так как для этого нужны «огромные инвестиции». Ранее в марте Боррель заявил, что министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом. Перед этим президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. В то же время в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС. Австралия ввела санкции против российских компаний из-за Крымского моста 30 марта 2021, 04:26

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Против физического лица из России и четырех российских компаний, которые связаны со строительством Крымского моста, введены санкции, сообщил МИД Австралии. МИД Австралии рассматривает строительство Крымского моста как попытку Москвы «укрепить контроль над незаконно аннексированным» регионом, а внесенных в санкционный список обвиняет в намерении «узаконить» действия России. Отмечается, что санкции введены в координации с Канадой, передает РИА «Новости». Внешнеполитическое ведомство заявило, что введены «адресные финансовые санкции и ограничения на въезд». В заявлении подчеркивается, что в австралийских санкционных списках по Украине находятся 168 физических лиц и 52 юридических лица, передает ТАСС. Напомним, Канада ввела санкции против двух физлиц и четырех компаний, которые имеют отношение к строительству Крымского моста. Российское посольство в Оттаве заявило, что Канада игнорирует реальность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названа цель скандала вокруг российского оборудования на немецких подлодках 30 марта 2021, 11:42

Фото: Carsten Rehder/DPA/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя предстоящее обсуждение в Бундестаге факта использования российских навигационных устройств на немецких военных подлодках. Ранее об этом сообщило издание Bild. «Газета Bild – это таблоид, который постоянно придумывает новые провокации в отношении России. Думаю, громкого и длительного политического скандала не будет, потому что Германия все-таки не «банановая республика», – сказал немецкий политолог Александр Рар. «Также министерство обороны Германии уже ответило, что располагает серьезной системой противодействия возможным шпионским атакам и в свои технологии никого пускать не намерено», – подчеркнул эксперт. Собеседник предположил, что количество подобных публикаций в немецких СМИ будет возрастать по мере приближения дня выборов в Бундестаг, которые состоятся осенью текущего года. «Безусловно, российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – считает собеседник. «Однако, думаю, вскоре последует серьезный ответ от правительства Германии о том, что эти закупки были сделаны абсолютно корректно, все было легитимно и транспарентно. Кроме того, российская технология на тот момент была самая лучшая из тех, какие можно было получить, поэтому никаких претензий ни у кого быть не должно», – заключил Александр Рар. Во вторник стало известно, что Бундестаг собрался обсудить информацию о том, что корабли ВМС Германии оснащены российскими навигационными устройствами. Об этом сообщила представитель фракции Свободной демократической партии по оборонным вопросам Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она также добавила, что «крайне раздражена» сообщениями о российских устройствах на немецких подводных лодках. Ранее издание Bild сообщило, что с российской компанией «Транзас» Берлин начал сотрудничать еще в 2005 году: при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ ФРГ были оснащены новыми навигационными системами. Позднее власти выбрали систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных немецких подлодок U35 (в эксплуатации с 2015 года) и U36 (с 2016-го). По информации издания, «Транзас» был основан в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. При этом в материале отмечается, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение вооружений осталось у России. «Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть «Транзаса», по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб», – говорится в статье. В ответ на запрос издания о том, могут ли устройства «Транзаса» представлять угрозу для немецких подлодок, в министерстве обороны ФРГ заявили, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-, кибер- и криптосредств в ведении министерства обороны». Напомним, в августе 2018 года американское издание National Interest назвало состояние ВМС Германии позором для богатейшей страны Европы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Соловьев заявил о безумстве главнокомандующего ВС Украины 30 марта 2021, 14:18

Фото: Андрей Любимов/

Агентство «Москва»

Текст: Елена Лексина

«Вместо того, чтобы начинать войну, лучше бы Хомчак одумался и покаялся», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментирова заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака о «моральной» готовности украинских войск к наступлению в Донбассе. «Кто же разберется с его бредом? Ему шахтеры уже надрали одно место. Он его, видимо, до сих пор не подлечил. А теперь рассказывает о какой-то моральной готовности. Безумец! Вместо того, чтобы начинать войну, лучше бы одумался и покаялся», – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Собеседник также напомнил о предупреждении российского руководства, согласно которому решение Украины начать боевые действия в Донбассе обернется угрозой для ее государственности. «Это было сказано нашим Верховным главнокомандующим, а он слов на ветер не бросает, в отличие от Хомчака и его начальника по фамилии Зеленский», – подчеркнул Соловьев. В свою очередь военный эксперт Игорь Коротченко полагает, что заявление Хомчака – «это подтверждение имеющихся планов Киева по силовой зачистке Донбасса». «В данном случае можно сказать, что это маркер готовности Украины провести военную операцию. Война не просто реальна. Она более, чем возможна», – отметил собеседник. Что касается возможных сроков проведения такой операции, то по мнению доктора военных наук Константина Сивкова, «силовые действия Украины могут быть приурочены к проведению военных учений НАТО «Защитник Европы – 2021», которые продлятся до начала лета». Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому. «Идти в наступление? Ну, конечно, возможно», – сказал он, добавив, что войска «должны быть готовы» к тому, чтобы «защитить территориальную целостность и независимость» Украины, а для этого нужно быть готовыми «и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия» при «любых условиях». «Конечно, мы готовимся к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Гордон». Хомчак также заявил, что украинские военные «готовы в первую очередь морально», но признал, что в этом случае на донецком направлении «погибнет очень много местного гражданского населения». При этом Киев не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Украиной, сказал он. «Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», – заявил Хомчак, добавив, что «угроза есть», так как Москва «не отказалась от своих планов». В пятницу президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине. Путин призвал контролировать процент детей мигрантов в школах 30 марта 2021, 15:31 Текст: Елизавета Булкина

В российских школах должно учиться столько детей мигрантов, чтобы их можно было адаптировать к языковой среде и не допустить ситуации как на Западе, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. «В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают... Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов», – передает его слова РИА «Новости».



Президент подчеркнул, что в России «ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода».



«Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой – к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», – сказал Путин. Ранее президент отметил особую значимость русского языка для всего общества. Новый российский самолет Ил-112В начал второй полет 30 марта 2021, 12:18

Фото: Армен Гаспарян/Пресс-служба ПАО "Ил"/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Перспективный российский военно-транспортный самолет Ил-112В начал второй полет на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО). Как рассказал представитель Конструкторского бюро «Ил» в Воронеже Александр Анохин, после первого полета самолет Ил-112В был доработан. «Были проведены мероприятия по снижению его веса, так как был перевес. Сейчас вес самолета приближен к тому, что указан в ТЗ [техническое задание] заказчика. Самолет опытный, первый экземпляр, естественно, были замечания и по конструктиву, и по другим моментам, сейчас они устранены», – передает ТАСС слова Анохина. Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года на Авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»). Самолет будет способен перевозить до пяти тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24, ее серийное производство планируется с 2023 года. Напомним, весной 2019 года в Сети появилось полное видео первого полета новейшего легкого военного транспортника Ил-112В; ролик снимался экшн-камерами на киле и в кабине самолета, а также с сопровождающего борта – летающей лаборатории Ил-114ЛЛ. В декабре источник сообщил, что второй полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В спустя почти два года после первого подъема в воздух снова отложен и теперь планируется на февраль 2021 года. Названа точная причина смерти певицы Легкоступовой 30 марта 2021, 18:59

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Смерть певицы Валентины Легкоступовой наступила из-за полиорганной недостаточности, вызванной хроническими заболеваниями на фоне «многолетнего злоупотребления алкоголем» и травмы головы, пишут СМИ со ссылкой на заключение судмедэкспертов. Следователи готовятся вынести «отказное» постановление о возбуждении уголовного дела по факту смерти певицы, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Экспертиза подписана главным внештатным судмедэкспертом депздрава Москвы, главой бюро столичной судмедэкспертизы Сергеем Шигеевым и руководителем Национального научного центра наркологии - филиала ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского» доктором медицинских наук Татьяной Клименко, отмечает издание. В документе насчитывается более 60 страниц, в них подробно расписаны детали госпитализации Легкоступовой и ее лечение. Эксперты не нашли следов насилия, но нашли следы полиорганной недостаточности – церебральной, печеночной, почечной и сердечно-сосудистой. Эта недостаточность была «осложнением имеющихся у нее хронических заболеваний на фоне хронической алкогольной интоксикации» и острой субдуральной гематомы головного мозга», отмечается в документе. Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в результате получения закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. До этого исполнительница попала в больницу – ее с пробитой головой нашла дочь. СМИ сообщали, что перед инцидентом артистка вместе с супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, несколько дней не выходила на связь, а после того, как ее положили в больницу, мужчина якобы пропал. Позже сам Фирсов заявил, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, певица несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали. Адвокат Сергей Жорин сообщал, что при осмотре квартиры Легкоступовой были обнаружены многочисленные следы крови, намекающие на убийство исполнительницы. Позже он заявлял, что экс-супруг артистки якобы «забаррикадировался» в ее квартире и сменил замки. Песков перечислил друзей России 30 марта 2021, 09:02

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Говоря о том, много ли у России осталось «живых отношений» и с кем страна сейчас дружит, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что таких стран очень много, и есть обширное пространство для взаимовыгодной кооперации. «Таких отношений гораздо больше. Это все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углубленная интеграция со странами ЕАЭС», – заявил Песков в интервью газете «Аргументы и факты», также назвав важным интеграционным процессом на пространстве бывшего СССР Союзное государство России и Белоруссии. «Это страны Латинской Америки, проявляющие огромный интерес к выстраиванию отношений с Россией. Это целый ряд европейских стран», - продолжил представитель Кремля, отметив, что «с Брюсселем дела идут неважно», но двусторонний диалог со странами-членами ЕС продолжается. «Это африканские государства. Они очень заинтересованы в развитии отношений, что продемонстрировал недавний саммит Россия – Африка. Наверное, говоря о друзьях, нужно было начать с Китая. Также это Индия. И дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе. Может быть, кроме Австралии», – добавил Песков. Большинство жителей США сочли «культуру отмены» угрозой 30 марта 2021, 05:23 Текст: Антон Антонов

В США почти две трети жителей считают «культуру отмены» угрозой своей личной свободе, свидетельствует опрос, проведенный Harris Poll для Гарвардского университета. Угрозой «растущую культуру отмены» считают 64% участников опроса, с ними не согласны 36%. Однако при этом только 13% не считают «культуру отмены» проблемой. «Небольшой», «средней» и «большой» проблемой ее считают соответственно 20%, 32% и 36% респондентов, передает РИА «Новости». Онлайн-опрос состоялся 23–25 февраля, в нем приняли участие 1778 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность не приводится. «Культурой отмены» называют бойкот людей, компаний и торговых марок за предположительно неприемлемые высказывания. Напомним, десятки миллионов пользователей по всему миру отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам, из-за цензуры со стороны Twitter, Google и Facebook. К проблемам «культура отмены» привела и в западных университетах. Названы преимущества России в случае конфликта с НАТО 30 марта 2021, 15:10

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Шведская газета Aftonbladet объяснила, почему в случае конфликта у России будет преимущество перед Североатлантическим альянсом. В первую очередь, по мнению аналитиков, Москва продолжает сохранять выгодное положение на суше в районе Балтийского моря, так что в случае войны российским военным будет проще получить подкрепление. Кроме того, согласно подсчетам Института оборонных исследований, Москва за неделю сможет собрать и отправить в Северную Европу до 68 механизированных батальонов, тогда как Атлантический альянс – не более 43, передает РИА «Новости». Еще одним немаловажным фактором эксперты называют наличие у России большого количества артиллерии и наземных систем ПВО. Они подчеркивают, что НАТО в отличие от России располагает меньшим количеством соединений для высокоинтенсивного конфликта и они менее скоординированы из-за подчинения разному командованию в разных странах. Вместе с тем специалисты считают, что у НАТО тоже есть свои преимущества, в частности на море и в воздухе. По некоторым оценкам, до 80 процентов общей огневой мощи Запада приходится на ВВС. «Россия сможет выбирать, где атаковать, а значит, избежит встречи с частью наземных войск Запада. Поэтому все будет происходить настолько быстро, что самолеты НАТО не успеют применить меры против российских наземных сил», – считает один из исследователей, Кристер Паллин. В заключение эксперты отметили, что вооружения таких стран – членов НАТО, как Германия, Польша и Великобритания, несмотря на их значительность, находятся в неудовлетворительном состоянии. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны. Вакцина AstraZeneca сменила название 30 марта 2021, 09:47 Текст: Алина Назарова

Вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria, сообщает европейское агентство EMA. На портале Агентства медицинских продуктов Швеции указано, что это не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе, передает РИА «Новости». Изменение названия произошло на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. На этом фоне ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин. Кроме того, сообщалось, что Независимый совет по мониторингу данных и безопасности в США обеспокоен тем, что компания AstraZeneca могла представить неполные данные об эффективности разработанной ей вакцины от коронавируса. При этом эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о ее безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают связанные с препаратом возможные риски. Кроме того, ученые продолжат изучать побочные эффекты и действия, а данные о случаях тромбоза внесут в общую информацию о нем. Стрелок из Мытищ кинул в силовиков не менее 20 гранат 30 марта 2021, 19:27

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Открывший стрельбу по правоохранителям в Подмосковье из своего коттеджа местный житель Владимир Барданов применил против них не менее 20 гранат, сообщил источник в правоохранительных органах. «Он время от времени вступает в перестрелку, когда видит движение спецподразделений, а также бросает гранаты. С утра он использовал уже не менее 20 гранат», – сказал собеседник ТАСС. На данный момент бой возобновился, он не стихает уже 20 минут, сообщил источник. До этого сообщалось, что в ходе спецоперации против устроившего стрельбу мужчины один спецназовец получил ранение. Мужчина в подмосковном поселке Вешки в городском округе Мытищи установил баррикады и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Позже стало известно, что у него в доме могут находиться ребенок и двое взрослых. Также сообщалось, что он отпустил двоих детей. В ГСУ СК по Московской области сообщали, что мужчина на данный момент еще не задержан, он оставался в доме один. На северо-востоке Москвы сгорели 25 грузовиков 30 марта 2021, 07:40 Текст: Дмитрий Зубарев

В промзоне на северо-востоке Москвы сгорели приблизительно 25 грузовых автомобилей, сообщили в экстренных службах столицы. «В 03.13 в ОДС ЦУКС ГУМЧС по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Стартовая, дом 1, строение 1. По прибытии ПСП – на территории промзоны происходит возгорание грузовых автомобилей», – сообщил источник РИА «Новости». Площадь возгорания составляла около 500 квадратных метров. На место пожара прибыли свыше 20 единиц техники и 70 человек личного состава. «В 4.27 пожар был локализован, а в 4.48 пожар ликвидирован», – говорится в сообщении. В экстренных службах уточнили, что сгорели приблизительно 25 автомобилей. В зоне горения также находятся полуприцепы с дизельным топливом. «Предварительно – умышленный поджог», – сказал представитель экстренных служб столицы о причинах пожара. Напомним, в апреле 2020 года в столичном главке МВД сообщили, что в Москве задержан мужчина, подозреваемый в поджоге нескольких автомобилей на северо-востоке города.