Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.0 комментариев
Командир «Вагнера» погиб в бою в Мали
Командир штурмовиков группы «Вагнер» Михаил Приходько погиб в бою в Мали, проявив мужество и самоотверженность, он будет награжден звездой Героя ЧВК «Вагнер» посмертно, следует из заявления группы.
Группа «Вагнер» заявила о гибели командира штурмового отряда Михаила Приходько во время боевого задания в Мали, передает РИА «Новости».
Известно, что его штурмовой отряд столкнулся с численно превосходящими силами террористов. Командир принял решение о немедленном выдвижении в район боевых действий группы быстрого реагирования и лично возглавил ее.
По информации группы, благодаря мужественным действиям Приходько удалось предотвратить попытки боевиков прорваться из окружения. Это позволило нанести по исламистам артиллерийский и авиационный удары, что привело к их полному уничтожению.
По информации группы, несмотря на интенсивный огонь противника, «Майкл» действовал хладнокровно, уничтожив восемь боевиков. Однако полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.
За проявленное мужество командир будет награжден звездой Героя ЧВК «Вагнер» посмертно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на севере Мали во время боев погибли военнослужащие российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», число погибших в боях на севере Мали достигло 84 человек.