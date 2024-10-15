Командир «Вагнера» погиб в бою в Мали

Tекст: Александра Юдина

Группа «Вагнер» заявила о гибели командира штурмового отряда Михаила Приходько во время боевого задания в Мали, передает РИА «Новости».

Известно, что его штурмовой отряд столкнулся с численно превосходящими силами террористов. Командир принял решение о немедленном выдвижении в район боевых действий группы быстрого реагирования и лично возглавил ее.

По информации группы, благодаря мужественным действиям Приходько удалось предотвратить попытки боевиков прорваться из окружения. Это позволило нанести по исламистам артиллерийский и авиационный удары, что привело к их полному уничтожению.

По информации группы, несмотря на интенсивный огонь противника, «Майкл» действовал хладнокровно, уничтожив восемь боевиков. Однако полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

За проявленное мужество командир будет награжден звездой Героя ЧВК «Вагнер» посмертно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на севере Мали во время боев погибли военнослужащие российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», число погибших в боях на севере Мали достигло 84 человек.



