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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

    0 комментариев
    27 октября 2026, 06:15 • Новости дня

    Московские школьники посетили Южную Корею с образовательной миссией

    Учащиеся Школы Газпромбанка посетили Республику Корея для обмена опытом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Учащиеся московского учреждения «Школа Газпромбанка» нанесли визит в Республику Корея, где встретились с ровесниками из города Сувон и представили российскую культуру.

    Учащиеся московской «Школы Газпромбанка» посетили Республику Корея, поучаствовав в фестивале талантов и встретившись с учениками гимназии с углубленным изучением иностранных языков в городе Сувон, передает ТАСС. Представители образовательной организации охарактеризовали эту поездку как пример детской образовательной дипломатии.

    «Образовательная дипломатия – это самый эффективный способ наведения мостов между народами», – заявила заместитель директора учреждения Елена Срданович. По ее словам, школьники достойно представили страну, показав лучшие культурные традиции России.

    Посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев согласился с этим мнением, назвав воспитание подрастающего поколения в духе взаимного уважения фундаментом для устойчивых межгосударственных отношений. В российской дипломатической миссии также состоялся совместный концерт воспитанников школы при посольстве и Школы Газпромбанка.

    Ключевым этапом стало посещение Сувонской гимназии, с которой в прошлом году был подписан договор о сотрудничестве для реализации дистанционного проекта по русскому языку. В Сувоне прошел еще один концерт с русскими народными танцами и песнями, а также совместные занятия по корейскому языку, основам K-pop и интеллектуальные игры, что заложило перспективы развития сотрудничества на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство иностранных дел России отметило заинтересованность Южной Кореи в нормализации отношений с Москвой.

    Также российская делегация достигла новых договоренностей по молодежному сотрудничеству во время визита в Республику Корея.

    Кроме того, Московский государственный лингвистический университет занялся созданием новой учебной программы по корейскому языку для внедрения в школах России.

    26 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Минобрнауки распределило бюджетные места в вузах на 2027/28 учебный год

    Бюджетные места в вузах на 2027 год решено отдать инженерам, медикам и педагогам

    Минобрнауки распределило бюджетные места в вузах на 2027/28 учебный год
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координационный совет при правительстве России одобрил объем и структуру бюджетных мест в вузах на 2027/28 учебный год с приоритетом для инженерных естественнонаучных, медицинских и педагогических специальностей, сообщило Минобрнауки.

    Распределение мест между высшими учебными заведениями пройдет на конкурсной основе до 29 декабря, сообщает Минобрнауки в Max.

    Большинство бюджетных мест будет установлено для приема на инженерно-технические, естественнонаучные, медицинские и педагогические специальности, а также сельскохозяйственные направления подготовки.

    «Формирование объема контрольных цифр приема базируется на заявках регионов, прогнозе Минтруда России и предложениях центров ответственности, в числе которых – крупнейшие компании в разных отраслях», – заявила заместитель министра науки и высшего образования Елена Тумакова.

    По ее словам, более 73% бюджетных мест будет направлено в региональные вузы. На очный бакалавриат и специалитет планируется выделить свыше половины мест, на очную магистратуру – треть.

    Для исторических территорий России контрольные цифры приема формируются отдельно, исходя из потребностей регионов.

    Увеличен объем бюджетных мест по направлениям, обеспечивающим технологическое лидерство: машиностроение (на 516 мест), информатика (на 290 мест), клиническая медицина (на 283 места) и ядерная энергетика (на 241 место). До 1 ноября объем бюджетных мест будет утвержден приказом Минобрнауки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобрнауки разработало проект приказа об изменении правил распределения платных мест в вузах с приоритетом для профильных учебных заведений.

    В тот же день ведомство сообщило о сохранении минимальных баллов ЕГЭ для поступления в подведомственные университеты на 2027/2028 учебный год.

    В прошлом месяце министерство предложило сделать экзамен по физике с 2027 года обязательным для поступления на 37 направлений подготовки.

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    26 октября 2026, 08:46 • Новости дня
    В Госдуме предложили программу возвращения бывших педагогов в школы

    Депутат Чернышов предложил выплачивать деньги за возвращение учителей в школы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову создать программу «Возвращение в школу» для привлечения бывших преподавателей обратно в систему образования.

    Глава думского комитета направил обращение в Минпросвещения с инициативой по привлечению на работу бывших учителей, передает РИА «Новости».

    «Прошу Вас рассмотреть возможность разработки федеральной программы «Возвращение в школу», направленной на привлечение к преподаванию педагогов, которые ранее работали в общеобразовательных организациях, но затем перешли в другие отрасли», – говорится в документе.

    Автор идеи отметил необходимость обновления знаний и помощи в освоении изменившихся требований для специалистов с перерывом в стаже. Программа должна включать бесплатное повышение квалификации по индивидуальному плану, помощь в поиске вакансий и наставничество в первый год после возвращения в профессию.

    Отдельно депутат предложил ввести поэтапные выплаты за возвращение и закрепление на рабочем месте. Условия получения финансовой поддержки потребуют строгого учета предыдущего педагогического стажа и срока работы вне школы, чтобы исключить злоупотребления при формальном увольнении.

    Отпуск по уходу за ребенком при сохранении трудовых отношений не будет считаться уходом из профессии. Трудоустройство участников программы предлагается проводить на имеющиеся вакансии без уменьшения нагрузки действующих сотрудников школ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил о создании в России единой среды с социальными гарантиями для педагогов.

    Также член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин анонсировал расширение программы «Земский учитель» для поддержки специалистов в моногородах.

    Кроме того, летом президент Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогических работников.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Фальков заявил о готовности России расширить обучение студентов из Словакии

    Фальков: Россия готова расширить возможности обучения граждан Словакии в вузах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия открыта к увеличению числа мест для обучения студентов из Словакии в отечественных университетах, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    «Открыты к расширению возможностей обучения словацких граждан в российских университетах», – сказал Фальков на пленарном заседании совместной Российско-Словацкой межправительственной комиссии, передает РИА «Новости».

    Министр также отметил важность содействия изучению русского и словацкого языков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в столице открылось пленарное заседание двусторонней комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    На заседании Фальков заявил о заинтересованности России в расширении кооперации со Словакией в сфере энергетики.

    Глава МИД Словакии Юрай Бланар выступил за сохранение диалога с Россией и против создания нового «железного занавеса».

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    26 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Соцфонд назвал даты выплат семьям с детьми за октябрь

    Соцфонд: Выплаты семьям с детьми за октябрь зачислят 3, 5 и 6 ноября

    Tекст: Ольга Иванова

    Социальный фонд России перечислит выплаты семьям с детьми за октябрь 3, 5 и 6 ноября.

    На 3 ноября намечено перечисление единого пособия, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву, сообщает Социальный фонд в Мах. Выплаты из средств материнского капитала поступят 5 ноября.

    Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан зачислят 6 ноября. Обычно эти средства выплачивают до восьмого числа, однако в ноябре эта дата выпадает на выходной день, поэтому перечисление произведут раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Социальный фонд сообщил о досрочной выплате в ноябре ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

    В прошлом месяце основные детские пособия через банки поступили 2, 5 и 8 октября.

    В сентябре аналогичные выплаты прошли по графику Социального фонда 3, 4 и 8-го числа.

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    26 октября 2026, 18:50 • Новости дня
    МВД предупредило о вербовке детей мошенниками через мобильные игры

    МВД: Мошенники и вербовщики ищут жертв среди детей через мобильные игры

    Tекст: Денис Тельманов

    Телефонные мошенники и вербовщики активно используют социальные сети и мобильные игры для поиска жертв среди детей и подростков, сообщили в МВД.

    «Телефонные аферисты и вербовщики часто используют мобильные игры и соцсети для поиска жертв среди детей и подростков. Они играют на доверчивости и неумении ребенка критически мыслить в стрессовой ситуации», – говорится в сообщении пресс-службы министерства в Max.

    Злоумышленники путем манипуляций склоняют детей к совершению преступлений. При этом они убеждают жертву в том, что ребенок якобы оказывает помощь государственным органам в поимке преступника.

    В ведомстве подчеркнули, что настоящие представители государственных органов никогда не просят граждан участвовать в операциях и тем более нарушать закон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД заявило о применении мошенниками многоступенчатых схем обмана детей.

    На прошлой неделе управление призвало родителей выстраивать доверительные отношения с детьми для их защиты от аферистов.

    В начале месяца ведомство предупредило о частом использовании угроз злоумышленниками при обмане несовершеннолетних.

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    26 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Ребенок выжил при падении из окна третьего этажа в Москве

    В Москве двухлетняя девочка выжила при падении из окна третьего этажа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Двухлетний ребенок остался жив после падения из окна квартиры на улице Полярной в Москве и был экстренно доставлен в больницу, сообщила столичная прокуратура.

    По факту произошедшего проводится процессуальная проверка, сообщается в канале прокуратуры Москвы в Max. Установление всех обстоятельств инцидента взято на контроль.

    Ведомство призвало родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Взрослым рекомендовали отодвинуть мебель от подоконников и установить специальные блокираторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после падения ребенка из окна восьмого этажа.

    В прошлом месяце в Ханты-Мансийском автономном округе полуторагодовалый ребенок выпал из окна девятого этажа.

    Летом в Саратове двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры на третьем этаже.

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    26 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Небензя призвал внести Украину в список нарушителей прав детей

    Небензя: Украину необходимо внести в список нарушителей прав детей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости включить Украину в перечень сторон вооруженных конфликтов, совершающих серьезные преступления в отношении несовершеннолетних.

    По его мнению, Украину следует включить в список сторон конфликтов, которые совершают серьезные нарушения в отношении детей, передает ТАСС. «Украина все еще не находится в списке нарушителей в отношении детей. Исходим из того, что эта ситуация должна измениться», – подчеркнул Небензя.

    Российский дипломат уточнил, что с 2022 года в результате нападений украинских войск пострадали 1903 ребенка, 313 из них погибли и 1590 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца постпред России при ООН Василий Небензя назвал невозможным серьезное обсуждение урегулирования украинского кризиса со странами, не признающими киевский террор.

    Летом дипломат заявил об усилении атак украинских властей на мирных жителей с применением западных беспилотников и ракет.

    В июне российский представитель представил в ООН фотографии убитых при теракте войск Украины в Старобельске девушек.

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    26 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Эксперт: Учителя в школе удерживают в школе призвание и зарплата
    Эксперт: Учителя в школе удерживают в школе призвание и зарплата
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Программа «Возвращение в школу» должна решать не только задачу привлечения ушедших педагогов, но и сохранения действующих кадров, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД учителя. По их мнению, вернуть ушедших в другие профессии учителей в школы поможет прежде всего достойная зарплата. При этом дополнительные выплаты вернувшимся будут несправедливы по отношению к тем, кто все это время продолжал трудиться педагогом.

    В Госдуме предложили разработать федеральную программу «Возвращение в школу» для педагогов, которые ранее работали в школах, но затем перешли в другие отрасли. Программа должна включать бесплатное повышение квалификации, помощь в поиске вакансий и наставничество в первый год после возвращения в профессию. Кроме того, предлагается ввести поэтапные выплаты за возвращение и закрепление на рабочем месте с учетом прежнего педагогического стажа и срока работы вне школы. Трудоустраивать участников программы предлагается на имеющиеся вакансии без уменьшения нагрузки действующих сотрудников школ.

    Учитель начальных классов, призер номинации «Учитель года Москвы – 2026» Виктория Буровова считает, что одним из главных условий возвращения учителей должна стать достойная зарплата. «Переподготовка, наставник, помощь с поиском вакансий – все это хорошо. Но человек прежде всего должен понимать, на что он будет жить. Я бы говорила о конкретной сумме не менее 100 тыс. рублей за одну ставку. Все остальное, будь то классное руководство, дополнительные занятия или другие обязанности, должно оплачиваться сверху. И такая зарплата должна быть во всех регионах», – говорит педагог.

    Собеседница обращает внимание на то, что многие учителя в регионах сегодня берут дополнительные часы, подрабатывают. В таком режиме человек гораздо быстрее исчерпывает свои силы. А учителю нужны терпение, внимание к детям, желание придумывать, объяснять и поддерживать, поясняет она.

    «Зарплата должна позволять учителю спокойно работать и достойно отдыхать. Только тогда профессия станет привлекательной и для тех, кто давно в школе, и для молодых. От зарплаты напрямую зависит и уважение к учителю», – подчеркивает эксперт.

    «Я знаю немало учителей, которые ушли из школы и прекрасно нашли себя в других сферах. Они работают менеджерами, переводчиками, методистами, редакторами, обучают сотрудников компаний, руководят образовательными проектами. И это неудивительно, ведь учитель умеет объяснять сложное простыми словами, организовывать людей, договариваться, планировать и быстро принимать решения», – делится Буровова.

    По ее мнению, все разговоры о повышении статуса учителя без достойной зарплаты мало что изменят. Она привела пример, когда в их коллективе появился прекрасный учитель информатики. Однако, получив первую зарплату, он ушел, поняв, что вне школы заработает значительно больше. Поэтому, отметила собеседница, нужно думать и о возвращении ушедших, и о том, как сохранить тех, кто только начинает карьеру учителя.

    «Я считаю, что первый год после возвращения должен быть годом адаптации и профессиональной оценки для всех, независимо от стажа. По смыслу это испытательный год с наставником, поддержкой и понятными требованиями. Школа должна увидеть, что человек умеет работать, добросовестно относится к делу и на него можно опереться. А сам учитель должен понять, сможет ли он здесь остаться надолго. Профессиональные требования должны быть высокими, и оплата должна им соответствовать. И сколько бы мы ни говорили о призвании, нужно помнить, что учитель тоже должен кормить семью. Призвание не заменяет зарплату, а достойная оплата не отменяет призвания. Именно вместе они удерживают человека в школе», – говорит Буровова.

    Заслуженный учитель России, директор Петербургского президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич, в свою очередь, считает, что сама по себе эта инициатива выглядит несколько оскорбительно для людей, все это время проработавших в школе. «Получается, что если ты ушел из профессии, а потом вернулся в нее из-за специальных выплат, то получаешь больше, чем тот, кто все это время работал. А с какой стати?» – подчеркивает собеседник.

    Он отметил, что все остальные инициативы депутата уже реализованы или находятся в стадии реализации. «В частности, наставничество предусмотрено недавним указом президента России», – заключил Пратусевич.

    Ранее Министерство просвещения подготовило законопроект о новых мерах поддержки учителей, направленный на усиление их социальной защиты и повышение престижа профессии.

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    26 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Небензя заявил о вербовке украинскими спецслужбами подростков через Telegram

    Небензя: Украинские спецслужбы вербуют российских подростков для поджогов

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские спецслужбы используют мессенджер Telegram и чат-боты для вербовки несовершеннолетних россиян с целью совершения диверсий.

    Небензя на заседании Совета безопасности, посвященном защите детей в вооруженных конфликтах, заявил, что украинские спецслужбы используют мессенджер Telegram и молодежные чат-боты для вовлечения российских подростков в диверсионную деятельность, передает РИА «Новости».

    По его словам, вербовщики выходят на контакт с несовершеннолетними под видом девушек. Они присылают жертвам фишинговые ссылки и выведывают геолокацию торговых центров, школ, жилых домов и иных объектов. После этого подросткам звонят злоумышленники, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов и принуждают совершать поджоги.

    Небензя выразил надежду, что структуры ООН уделят особое внимание этой проблеме при анализе рисков использования цифровых технологий для безопасности детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости включить Украину в перечень совершающих серьезные преступления в отношении несовершеннолетних сторон вооруженных конфликтов.

    МВД сообщило об использовании телефонными мошенниками социальных сетей и мобильных игр для поиска жертв среди детей.

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    26 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    При ударе украинских беспилотников по Мелитополю пострадали дети

    Балицкий: При массированном ударе дронов ВСУ по Мелитополю пострадали дети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска ночью нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю, в результате чего пострадали люди, в том числе дети, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    «Прошедшей ночью киевский режим совершил очередное военное преступление, нанеся массированный удар беспилотниками по мирному Мелитополю. Поврежден ряд гражданских объектов, есть пострадавшие», – сообщил Балицкий в своем канале в MAX.

    В результате атаки на частные домовладения пострадали дети 2015 и 2016 годов рождения и мужчина 1961 года рождения. Им оказывается медицинская помощь.

    В центральной части города повреждены частные домовладения, многоквартирный дом и административные здания. На месте работают оперативные службы, проводится обследование конструкций и оценка ущерба. Жителям оказывается необходимая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о ранении трех человек при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус Москва – Мелитополь.

    В субботу он рассказал о нарушении электроснабжения в регионе из-за удара дрона по магистральным сетям.

    В пятницу Балицкий сообщил об атаке украинского беспилотника на здание администрации Михайловского муниципального округа Запорожской области.

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    26 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Путин предложил исключить помощь регионов из дохода семьи при назначении пособия

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился изучить возможность исключения региональных мер поддержки из расчета среднедушевого дохода семьи при назначении пособий на детей.

    «Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность исключения денежных выплат, предоставляемых в качестве единовременных мер дополнительной поддержки семей при рождении ребенка и осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, из видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

    Соответствующий доклад правительство должно представить до 1 июня 2027 года. Перечень поручений составлен по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, состоявшегося 29 мая 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин рекомендовал регионам рассмотреть введение дополнительных мер поддержки жен участников спецоперации при беременности и родах.

    Руководителям субъектов Путин поручил рассмотреть вопрос о развитии сервисов аренды семейных автомобилей с детскими креслами.

    Правительству Путин распорядился представить доклад о совершенствовании мер обеспечения жильем семей в сельской местности.

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    26 октября 2026, 13:36 • Новости дня
    Школьникам сохранили право на пересдачу одного предмета ЕГЭ в 2027 году

    Глава Минпросвещения Кравцов подтвердил право пересдачи предмета ЕГЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил о подготовке проектов расписания государственных экзаменов на 2027 год, сохраняющих право школьников на пересдачу одного предмета.

    В 2027 году выпускники российских школ гарантированно смогут пересдать один предмет единого государственного экзамена до окончания экзаменационной кампании, передает РИА «Новости».

    «При подготовке проектов графика проведения экзаменов уделено особое внимание тому, чтобы у учеников было достаточно времени на качественную подготовку и спокойный выход на финишную прямую», – заявил Кравцов.

    Министр добавил о возможности избежать лишнего психологического давления на школьников благодаря пересдаче. В ведомстве уточнили о проведении резервных дней 8 и 9 июля. Проекты совместных приказов Минпросвещения и Рособрнадзора с расписанием ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ уже подготовлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Минпросвещения анонсировал возвращение обязательной сдачи профильных предметов для поступления на педагогические специальности.

    Летом столичный выпускник набрал прежние 99 баллов при пересдаче ЕГЭ по математике.

    В июне Кравцов заявил о рекордных 9 тыс. стобалльников на государственных экзаменах.

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    26 октября 2026, 21:44 • Новости дня
    Число инкубаторов для младенцев сократили в Йемене из-за нехватки топлива

    Reuters: Больница в Йемене отключила 30 инкубаторов из-за дефицита топлива

    Tекст: Валерия Городецкая

    В одной из больниц йеменского города Таиз на фоне вооруженного конфликта сократили число работающих инкубаторов для новорожденных с 40 до 10, пишет агентство Reuters.

    Из-за нехватки топлива в городе Таиз на западе Йемена одна из больниц была вынуждена отключить большую часть инкубаторов для младенцев, говорится в материале Reuters. Сокращение числа работающих аппаратов с 40 до 10 ставит под угрозу жизни новорожденных, подчеркивается в статье.

    Одна из медсестер больницы рассказала, что в медицинском учреждении не осталось топлива для работы инкубаторов и поддержания тепла для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удары по военному лагерю и военно-морской базе в Адене.

    В прошлую среду в результате ударов авиации аравийской коалиции по побережью йеменской провинции Таиз погибли по меньшей мере восемь рыбаков.

    В начале месяца хуситам удалось блокировать стратегически важный город Таиз.

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    26 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    МВД предложило выпустить для школьников банковские карты с суточным лимитом

    Tекст: Мария Иванова

    Для повышения безопасности детей в интернете родителям стоит оформить детскую банковскую карту с установленными лимитами на траты, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

    «Оформите детскую банковскую карту с лимитами на траты в день и месяц, а также с контролем за операциями», – приводит советы ведомства киберполиция.

    Отмечается, что на каникулах у детей появляется больше свободного времени, что увеличивает время, проведенное в сети. В УБК советуют уделить несколько минут совместной проверке настроек безопасности. В частности, родителям рекомендуется договориться с ребенком о времени, проводимом онлайн, и обсудить офлайн-активности.

    Ребенку необходимо объяснить, что в случае, если онлайн-знакомый просит фотографию или деньги, общение следует прекратить и сообщить об этом взрослым. Кроме того, в МВД рекомендуют настроить фильтры в браузере и приложениях, сохраняя при этом доверительный диалог с ребенком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года эксперты киберполиции напомнили об опасности раскрытия посторонним паспортных данных и кодов доступа.

    В конце прошлого года ведомство сообщило о спасении средств более 10 тыс. граждан от дистанционных мошенников.

    Ранее МВД инициировало блокировку тысяч используемых злоумышленниками телефонных номеров.

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    26 октября 2026, 11:18 • Новости дня
    Рособрнадзор назвал даты проведения ОГЭ в 2027 году

    Рособрнадзор: ОГЭ в 2027 году пройдет в три этапа с 2 июня по 24 сентября

    Tекст: Вера Басилая

    Проведение Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников в 2027 году планируется разделить на три периода, включая основной этап с 2 июня по 5 июля, сообщил Рособрнадзор.

    Проект приказа о расписании ОГЭ в 2027 году предусматривает разделение экзаменационного процесса на три части, сообщает Рособрнадзор.

    «Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов также разделено на три периода: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 2 июня по 5 июля) и дополнительный (с 2 по 24 сентября)», – заявили в ведомстве.

    Отмечается, что документ имеет статус проекта, и даты проведения экзаменов будут вынесены на общественное обсуждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости гарантировать каждому российскому ученику бесплатную подготовку к государственным экзаменам по всем предметам.

    В среду в Рособрнадзоре сообщили об основании заданий устного экзамена по истории в девятых классах исключительно на содержании государственных учебников.

    В начале месяца Рособрнадзор решил добавить по одному заданию для двух предметов ЕГЭ.

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