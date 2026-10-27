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Московские школьники посетили Южную Корею с образовательной миссией
Учащиеся Школы Газпромбанка посетили Республику Корея для обмена опытом
Учащиеся московского учреждения «Школа Газпромбанка» нанесли визит в Республику Корея, где встретились с ровесниками из города Сувон и представили российскую культуру.
Учащиеся московской «Школы Газпромбанка» посетили Республику Корея, поучаствовав в фестивале талантов и встретившись с учениками гимназии с углубленным изучением иностранных языков в городе Сувон, передает ТАСС. Представители образовательной организации охарактеризовали эту поездку как пример детской образовательной дипломатии.
«Образовательная дипломатия – это самый эффективный способ наведения мостов между народами», – заявила заместитель директора учреждения Елена Срданович. По ее словам, школьники достойно представили страну, показав лучшие культурные традиции России.
Посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев согласился с этим мнением, назвав воспитание подрастающего поколения в духе взаимного уважения фундаментом для устойчивых межгосударственных отношений. В российской дипломатической миссии также состоялся совместный концерт воспитанников школы при посольстве и Школы Газпромбанка.
Ключевым этапом стало посещение Сувонской гимназии, с которой в прошлом году был подписан договор о сотрудничестве для реализации дистанционного проекта по русскому языку. В Сувоне прошел еще один концерт с русскими народными танцами и песнями, а также совместные занятия по корейскому языку, основам K-pop и интеллектуальные игры, что заложило перспективы развития сотрудничества на 2027 год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство иностранных дел России отметило заинтересованность Южной Кореи в нормализации отношений с Москвой.
Также российская делегация достигла новых договоренностей по молодежному сотрудничеству во время визита в Республику Корея.
Кроме того, Московский государственный лингвистический университет занялся созданием новой учебной программы по корейскому языку для внедрения в школах России.