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Мали призвала пресечь «подрывную деятельность украинских посольств»
Власти Мали: В украинских посольствах работают «террористы, замаскированные под дипломатов»
Власти Мали призвали принять меры для предотвращения любой дестабилизации страны, исходящей из украинских посольств с «террористами, замаскированными под дипломатов» в государствах африканского Сахеля, следует из коммюнике малийского правительства.
Правительство Мали призвало остановить подрывную деятельность со стороны украинских посольств с террористами, замаскированными под дипломатов, которые работают на территории в государствах африканского Сахеля, передает ТАСС.
В документе говорится, что малийское правительство обратилось к региональным и международным организациям, а также к союзникам Украины с заявлением о том, что Киев открыто показал свою поддержку терроризма».
«Поэтому Мали рассматривает поддержку Украины как поддержку международного терроризма», – указано в коммюнике малийского кабмина.
Также власти Мали также подчеркнуло, что «полностью поддерживает диагноз, поставленный Россией» киевскому режиму, предупреждая мир о неонацистском и злодейском характере украинских властей.
Ранее власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом действий вооруженных террористов.
Посол Украины в Дакаре Юрий Пивоваров был вызван в МИД Сенегала из-за публикации в аккаунте посольства в Дакаре пропагандистского видео о поддержке украинской армии террористов в Мали.
Позже Буркина-Фасо выразила резкое осуждение действий украинского посольства в Дакаре.
До этого стало известно, что на украинской территории обучение проходили террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA.
Украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».