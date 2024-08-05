Мали призвала пресечь «подрывную деятельность украинских посольств»

Власти Мали: В украинских посольствах работают «террористы, замаскированные под дипломатов»

Tекст: Вера Басилая

Правительство Мали призвало остановить подрывную деятельность со стороны украинских посольств с террористами, замаскированными под дипломатов, которые работают на территории в государствах африканского Сахеля, передает ТАСС.

В документе говорится, что малийское правительство обратилось к региональным и международным организациям, а также к союзникам Украины с заявлением о том, что Киев открыто показал свою поддержку терроризма».

«Поэтому Мали рассматривает поддержку Украины как поддержку международного терроризма», – указано в коммюнике малийского кабмина.

Также власти Мали также подчеркнуло, что «полностью поддерживает диагноз, поставленный Россией» киевскому режиму, предупреждая мир о неонацистском и злодейском характере украинских властей.

Ранее власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом действий вооруженных террористов.

Посол Украины в Дакаре Юрий Пивоваров был вызван в МИД Сенегала из-за публикации в аккаунте посольства в Дакаре пропагандистского видео о поддержке украинской армии террористов в Мали.

Позже Буркина-Фасо выразила резкое осуждение действий украинского посольства в Дакаре.

До этого стало известно, что на украинской территории обучение проходили террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA.

Украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».