Зачем украинская разведка хвастается «битвой с Россией в Африке»

Украинская военная разведка якобы причастна к операции туарегов и исламистов из «Координационного движения Азавад» (CMA), проведенной против отряда ЧВК «Вагнер» в Мали. Об этом заявил официальный представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.



По словам Юсова, украинская разведка будто бы передала туарегам некую информацию, которая помогла исламистам разгромить колонну правительственных сил Мали и бойцов ЧВК «Вагнер». Кроме того, представитель ГУР намекнул, что кроме информации малийские повстанцы получили и некое оружие, которое применялось в этой операции.

Кроме того, сразу после нападения туарегов на колонну правительственных войск Мали, в которой находились и бойцы ЧВК «Вагнер», в сети стали распространятся фотографии со следами ретуши, на которых люди с закрытыми балаклавами лицами позируют, держа флаги туарегского «Азавада» и нечто похожее на украинский флаг. Специалисты, правда, предположили, что на оригинальном фото до ретуши это был флаг Кабилии – горного региона в соседнем Алжире, в котором живут родственные туарегам берберы. Он то же желто-синий, только с берберской свастикой по центру.



А ранее от лица туарегов в соцсетях публиковались посты на украинском языке, но подтвердить их подлинность невозможно. Однако ночью на 30 июля на одном из телеграмм-каналов, который верифицируется как действительно туарегский, было опубликовано следующее сообщение на французском языке: «У CSP-DPA нет украинского партнера, и мы одни против Wagner и стран AES».

Все это породило множество конспирологических версий происшедшего у Тин-Заутина, в которых одними из главных действующих сил неожиданно стали некие украинцы, что сильно повышало самооценку ГУР. В Киеве активно реагируют на любые подобные информационные поводы, даже если они откровенно сфальсифицированы. При этом там остерегаются ассоциироваться с радикальными джихадистами и головорезам из JNIM и говорят о «помощи» только туарегам.

Например, о том, что якобы Украина поставляет туарегам оружие, в том числе БпЛА. Однако у туарегов вообще нет беспилотников. Что касается стрелкового оружия, которого у туарегов, как и вообще в Африке, навалом, то на всех видео- и фотодокументах не зафиксирован ни одного автомата, который можно было бы идентифицировать как украинский. Калашниковы очевидно румынского производства, они легко опознаются визуально по лишней ручке на цевье. Все остальное оружие либо французского, либо американского производства.

А вот с развединформацией, которую украинцы якобы поставляли туарегам, сложнее. Такое содействие действительно теоретически возможно.

Дело в том, что те украинские военные, которые в разные годы фиксировались в Африке, не участвовали напрямую в каких-либо боевых действий из множества бесконечных войн на континенте. Они работали под крылом британской разведки MI6, и их тренировали и использовали именно как информационных курьеров.

Грубо говоря, человек с британским паспортом не может поехать в джунгли или в пустыню к дикарям-повстанцам, поскольку эти персонажи не рукопожатны в хороших домах. А человеку с украинским паспортом никакие репутационные потери не грозят. Но в этом случае используется не какая-то специфическая украинская разведывательная информация, а британская или какая-то еще другая. Например, французская.

Кроме того, у туарегов куда больше собственных разведывательных данных, чем им может предоставить любая европейская разведка. Во-первых, они местные, они в Сахаре каждую песчинку в лицо знают.

Во-вторых, в последние несколько лет новое правительство в Бамако предпринимало при участии российских специалистов попытки договориться с разными кланами туарегского общества, построенного по сложной родоплеменной схеме. В результате некоторые кланы перешли на сторону центрального правительства, и в рядах FAMA оказалось много офицеров-туарегов. Но на самом деле никто никакой полной лояльности в этой части мира никому не гарантирует. Почти наверняка среди туарегов, перешедших на сторону правительства, есть шпионские сети «Азавада», поскольку так устроено местное общество. И такой развединформации «Азаваду» достаточно.

Единственный вариант, в котором могут быть задействованы граждане Украины: это прослушивание радиоэфира «Вагнера» с переговорами на русском языке. Ранее, кстати, украинские военнослужащие в Африке действительно были заняты мониторингом русскоязычного радиоэфира.

Решение отправить в Африку некое специальное подразделение было принято в Киеве примерно весной прошлого года. На базе 10-го отдельного отряда сил специального назначения (ССО) была сформирована команда примерно в 100 человек. Предполагалось, что она должна «противостоять российскому влиянию в Африке», проводить диверсии и даже готовить покушения на африканских лидеров, ориентированных на Россию.

Возглавил команду офицер ГУР Виталий Пращук, специалист по диверсиям и убийствам, ранее сотрудничавший с MI6 в Зимбабве. Рядовые члены группы также были обучены британской разведкой. В конце августа прошлого года группа отплыла из порта Измаил на трех арендованных сухогрузах в Омдурман (Судан).

А в Судане в разгаре гражданская война. Россия в ней не поддерживает ни одну из враждующих сторон, это внутреннее дело Судана. В Судане даже до начала гражданской войны не было и намека на российское присутствие, включая «Вагнер». Тем не менее ГУР почему-то именно Судан избрал точкой базирования для 10-го отряда ССО. Скорее всего, это был не выбор Киева – в Судане исторически серьезное британское присутствие, в том числе и MI6.

И именно тогда появились первые неформальные сообщения о том, что украинская группа в основном может быть занята прослушиванием эфира в поисках сообщений на русском языке. Позже появлялись слухи о том, что украинцы были замечены в каких-то боестолкновениях с «вагнерами» в Судане, что в принципе было невозможно из-за отсутствия российских ЧВК в этой стране.

В конце концов, никакого результата пребывание украинской диверсионной группы в Судане не дало. И в феврале этого года они по-тихому покинули Африканский континент. Людей Киеву и на фронте не хватает, а дорогостоящая и бесполезная операция в Африке только отвлекала ресурсы. Сейчас появлялась информация, что 10-й отряд ССО был замечен на Слобожанском направлении в Харьковской области под Липцами и Глубоким, куда стянуты вообще все силы ССО и ГУР. Да и в целом сложно представить, что один отряд украинского спецназа будет успешно противостоять «влиянию России в Африке». «Влияние России» основано ведь не только на военной помощи ряду африканских стран, но и на комплексе государственных действий – от экономических до культурных. Очевидно, что для Киева это была в основном пропагандистская акция. Конечно, в ГУР хотели бы, чтобы можно было бы продемонстрировать какие-то физические результаты «африканской миссии». Но если не вышло, то надо хотя бы в информационном поле что-нибудь выжать.



Отсюда и попытки взять на себя ответственность за события в Мали, присвоить себе «успех» в Тин-Заутине. Грубо говоря, примазаться.

Так ведут себя мелкие террористические группы, которые декларативно «берут на себя ответственность» за любые теракты в мире, чтобы привлечь к себе внимание хотя бы на день. Ровно так и поступил сейчас ГУР.

Все это не означает, что надо полностью потерять бдительность и просто высмеивать все потуги Киева проводить какие-то антироссийские операции в других регионах, не обязательно даже в Африке. Киев в принципе склонен проводить разнообразные диверсии с целью укусить по мелочи. Возможно, что и в африканской зоне действуют какие-то одиночки или мелкие группы, аффилированные в основном с MI6. Но нужно различать реальную ситуацию на земле и информационную войну, в которой ГУР использует малейший повод для привлечения к себе внимания.