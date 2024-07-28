Вертолёт Ми-35М: нестареющая классика

История создания вертолета Ми-35М и предпосылки к нему



Данная модель является усовершенствованной версией советского вертолёта Ми-24В. Её разработка началась во второй половине 1990-х годов ОКБ имени Михаила Миля. Прежде всего, модернизация проводилась ради повышения конкурентоспособности машины на зарубежных рынках. К 1995 году был представлен первый прототип Ми-24ВМ. Через 9 лет завершились лётные испытания. Серийное производство организовали на базе Ростовского вертолётного завода «Роствертол» в 2005 году. С тех пор было изготовлено более 120 единиц Ми-З5М.

Интересные факты: в натовской классификации вертолёту присвоено наименование «Hind» (Лань), как и предшественнику. Но в отличие от Ми-24, эта машина сохраняет свою эффективность при любой погоде и в любое время суток. Изначально стоимость одного борта составляла около 12,5 млн долларов, но уже к 2013 году увеличилась до 36 млн. По данным ежегодного исследования World Air Forces 2020, семейство Ми-24/35 заняло седьмое место в рейтинге самых распространённых вертолётов в мире.

В 2010 году Министерство обороны РФ заказало 22 машины для армейского спецназа. Затем был заключён контракт на поставку ещё 27 вертолётов. Это связано с существенным повышением боевого потенциала (по сравнению с Ми-24В), а также простотой и высокой скоростью их освоения пилотами. Ещё одним преимуществом стала взаимозаменяемость запчастей с другими моделями марки «Ми». В 2017 году один образец был представлен производителями на международной аэрокосмической выставке МАКС в Жуковском.

Особенности конструкции Ми-35М

Инженеры оснастили фюзеляж укороченным крылом с четырьмя пилонами для крепления боекомплекта. Вертолёт опирается на облегчённые неубирающиеся шасси и укомплектован Х-образным рулевым винтом, повышающим манёвренность. Для улучшения весовых характеристик используются лопасти с широкой хордой, изготовленные из стеклопластика. Они могут выдержать попадание 30-мм снаряда. Конструктивные особенности корпуса минимизируют акустическую заметность машины, упрощают её обслуживание и повышают боевую живучесть.

Кроме того, была существенно обновлена авионика. Появился современный навигационный и индикационный комплекс КНЭИ-24. Установлена обзорно-прицельная система ОПС-24Н с гиростабилизатором, лазерным дальномером, пеленгатором, тепловизором и ТВ-камерой. Пилотам предоставлены очки ночного видения, которые работают в диапазоне 640-900 нм. Это оборудование позволяет выполнять боевые задачи в ночное время, а также взлетать и садиться на неподготовленные участки. Улучшена система связи и датчики обнаружения РЛС.

Машина поднимается в воздух с помощью модернизированных высотных турбовальных двигателей ВК-2500-02, выдающих по 2200 л.с. при взлёте. Они отличаются повышенным эксплуатационным ресурсом (до 60000 часов). Это было достигнуто благодаря производству турбин из жаропрочных материалов. Их мощности (по 1500 л.с. в крейсерском режиме) хватает для использования техники в условиях высокогорья и жаркого климата. Предусмотрен чрезвычайный режим работы, позволяющий вертолёту лететь только на одном двигателе (2700 л.с.).

Основные характеристики вертолета Ми-35М

Ми-35М способен развивать скорость до 300 км/ч. Эффективно действовать на расстоянии до 550 км и высоте до 3,15 км. Двигаться с крейсерской скоростью до 260 км/ч. Масса вертолёта без боекомплекта составляет 8360 кг. Он может перевозить до 1,5 т груза в кабине и ещё 2,4 т — на внешнем подвесе. В пяти внутренних баках размещается до 2165 л топлива. Под крыльями могут крепиться дополнительные топливные баки, обеспечивающие перегонную дальность полёта до 1000 км. Длина машины равна 17,49 м, а высота — 4,16 м.

Вертолёт может подниматься на высоту до 5,4 км или выполнять полёты на дистанции в 10-25 м от земли в светлое время суток и не менее 50 м — ночью. Высокая манёвренность обеспечивается рулевым винтом, диаметр которого составляет 3,84 м. Подъёмную силу создаёт несущий винт с диаметром 17,2 м. Для поражения воздушных и наземных целей применяется несъёмная подвижная пушечная установка с 23-мм авиапушкой ГШ-23Л. Её стандартный боекомплект составляет 450 снарядов.

Кроме того, на точках подвески могут размещаться два контейнера, каждый из которых содержит дополнительную авиапушку того же типа и 250 снарядов к ней. Также машина способна нести восемь управляемых 130-мм ракет типа «Штурм-В» и «Атака-М». Они применяются для поражения бронированной техники. Предусмотрена возможность крепления четырёх блоков с 20 неуправляемыми авиационными ракетами типа С-8 в каждом. Или двух блоков, содержащих по пять НАР типа С-13.

Защита Ми-35М от поражения обеспечивается системами выброса тепловых ловушек и создания помех в инфракрасном диапазоне. За перенаправление потока горячих газов из двигателей отвечает экранно-выхлопное устройство. Благодаря станции обнаружения облучения РЛС противника экипаж своевременно получает информацию о потенциальной атаке. Функционирование вертолёта при попадании в него поддерживается за счёт дублирования важнейших систем, а также бронирования ключевых узлов и кабины пилотов.

Вертолётом и вооружением управляют два пилота: командир и лётчик-оператор. Иногда в состав экипажа включают бортового техника. За создание комфортных условий в кабине и грузовом отсеке отвечает система кондиционирования. Предусмотрена автоматическая система пожаротушения, использующая фреон. Кроме того, в разных частях корпуса расположены огнетушители, которыми могут воспользоваться лётчики или десантники.

Современное использование

Первые экспортные поставки Ми-35М начались в 2008 году. Тогда был заключён контракт с Бразилией на сумму 150 млн долларов. 12 переданных машин получили наименование AH-2 Sabre. Но в 2022 году они были списаны, так как производитель потерял возможность обслуживать эти вертолёты. Однако в Латинской Америке до сих пор остаются девять Ми-35M2 Caribe, которые были проданы вооружённым силам Венесуэлы. В 2010 году поступил заказ на производство 24 вертолётов для погранвойск Азербайджана. Через четыре года он был выполнен.

Интересные факты: данная модификация представлена в компьютерной игре «Warthunder». Из-за особенностей вооружения и тактики боя вертолёты иногда называют «Летающими БМП». Но основным остаётся прозвище «Крокодил», которое было присвоено ещё в советские годы базовой модели Ми-24. Существуют планы создания на базе этих машин мобильных воздушных огневых точек, являющихся носителями не ракетного вооружения, а боевых и разведывательных дронов.

В 2012 году с Ираком был заключён контракт на 4,2 млрд. долларов. Он предполагал массовые поставки военной техники из России. В рамках этого соглашения к 2017 году были переданы и 24 вертолёта Ми-35М. Спустя три года поступил заказ на поставку четырёх экземпляров со стороны Белоруссии. Помимо этого, по 12 машин стоят на вооружении армий Казахстана и Узбекистана. По четыре единицы было продано Сербии, Пакистану и Мали. Пять бортов обеспечивают боеспособность нигерийской армии. 56 вертолётов принадлежат Минобороны РФ.

Боевые возможности и применение

Эти машины могут работать как на линии соприкосновения с противником, так и с тактической глубины. Они одинаково эффективно наносят удары по целям, перевозят грузы и людей, а также осуществляют разведку. Но из-за невысокой скорости и больших габаритов достаточно уязвимы для зенитно-ракетных комплексов. Лобовая броня способна выдерживать обстрел из танковых пулемётов, а бортовое вооружение справляется с ведением воздушного боя с современными вертолётами.

Ми-35М впервые вступили в бой при пресечении активности ДРГ в приграничной зоне РФ и Украины после воссоединения с Крымом. Использовались в 2014 году для подавления деятельности боевиков ИГИЛ* вооружёнными силами Ирака. Две машины были уничтожены исламистами с помощью ПЗРК. В декабре 2015 года эти модели стали применять и российские военные в Сирии. Впервые их заметили возле авиабазы Хмеймим. Но уже 8 июля 2016 одна машина была сбита в районе Пальмиры. Ещё одна потеря произошла 3 ноября недалеко от города Хувейсис.

Вертолёты активно применяются в рамках спецоперации на Украине. Регулярно осуществлялись совместные боевые вылеты Ми-35М и Ка-52 на Донецком и Херсонском направлениях. При этом Минобороны РФ отмечает высокую эффективность данных машин в рамках современной войны. Однако как минимум один борт был сбит по время мятежа ЧВК «Вагнер» в июне 2023 года.

Вывод

Ми-35М является модификацией вертолёта, разработанного в 70-е годы XX века. Но третье поколение «Крокодилов» сохраняет свою актуальность, а его история только начинается. Невысокая стоимость, неприхотливость, хорошие боевые качества, простота эксплуатации — сочетание всех этих факторов делает машину одной из лучших в своём классе на данный момент. Поэтому производители уже работают над развитием этого формата, а зарубежные специалисты внимательно следят за боевым применением нестареющих вертолётов.