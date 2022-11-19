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В Россотрудничестве не увидели угрозы конфискации Русских домой в Европе
Глава Россотрудничества Примаков: Отнять Русские дома по резолюции ООН о репарациях нельзя
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Конфисковать Русские дома из-за принятия резолюции в ООН о выплате репараций и возмещению ущерба Киеву в Европе никто не сможет, выразил мнение глава Россотрудничества Евгений Примаков.
По его словам, у Русских домов имеется дипломатический иммунитет, так как они по документам они являются частью посольств. При этом политик добавил, что в случае, если европейские власти все же начнут отбирать посольскую собственность, это уже будет конфликт другого уровня, передает РИА «Новости».
В понедельник Генассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на юридическую ничтожность резолюции. Он отметил, что ущербность этой инициативы очевидна. По его словам, с юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически «ничтожными» и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права.
Аналогичную точку зрения высказал и вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Сенатор отметил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Он также подчеркнул, что если резолюции своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, то это делает их не просто декларативными, но юридически ничтожными.
В Кремле резолюцию о выплате репараций Украине назвали попыткой грабежа.
Названа европейская страна – лидер по заморозке российских активов
Politico: Евросоюз заморозил российские активы на 68 млрд евро
Европейский союз обозначил сумму замороженных российских активов в 68 млрд евро, большая часть активов заморожена в Бельгии, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ ЕС.
Согласно документу Еврокомиссии, большая часть активов заморожена в Бельгии (порядка 50 млрд евро) и Люксембурге (около 5,5 млрд евро). Кроме того, в числе стран, где сохраняются замороженные российские активы, значатся Германия, Ирландия, Италия, Австрия и Франция, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Ранее в Великобритании сообщили, что с начала спецоперации заморозили российские активы на 20,95 млрд долларов.
В России оценили реакцию Польши на инцидент с ракетами
Политолог Межевич: В «ракетном инциденте» власти Польши продемонстрировали непрофессионализм
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Бурная реакция Варшавы на ракетный инцидент была неизбежна. Тем не менее вовлекаться в прямое столкновение с Россией ни НАТО, ни Польша не хотят. Формула «Мы воюем с Москвой руками Украины» продолжает работать, а срочный вызов посла РФ в Варшаве – это результат условного рефлекса, который вырабатывался годами. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли российские политологи Александр Носович и Николай Межевич.
«Варшаве выгодно раскачивать любые неприятные моменты в отношениях с Россией. Однако в течение нескольких часов вся эмоциональность сошла на нет: высказывания сгладились, приобрели нотки осторожности. Это объясняется тем, что мы подключили каналы связи с первым союзником Польши – Соединенными Штатами», – считает калининградский политолог Александр Носович.
«Не стоит забывать, что концептуальное решение, принятое Западом еще до начала СВО, сохраняется: НАТО воюет с Россией через Украину, не втягиваясь в прямое столкновение с Москвой. В этом плане Варшава повела себя согласно той линии поведения, которая давно выработана», – указывает эксперт.
«Мы склонны считать Польшу одним из ключевых «ястребов» по отношению к России. Однако этот вывод основывается лишь на риторике Варшавы. Что касается практических действий, то здесь мы видим лишь стандартные поступки, которые можно заметить и у других стран НАТО. Речь идет о поставках оружия на Украину и экспорте польских наемников. Ничего экстраординарного», – подчеркивает собеседник.
«Польша не предпринимает каких-либо действий, способных вовлечь страну в прямое столкновение с Россией. Варшава достаточно чутко реагирует на сигналы Москвы, свидетельствующие о недопустимости польских действий. Например, в Варшаве «замяли» вопрос с предоставлением Украине польских аэродромов, после того, как в России сказали, что такой шаг сделает территорию Польши законной целью для наших ударов», – акцентирует Носович.
«Замялся» вопрос и о вводе миротворческого контингента на Западную Украину. Россия тогда приняла превентивные меры в Белоруссии. Ну и ночная история с ракетами на территории Польши лишний раз показывает общую закономерность: даже такая «ястребиная» страна воевать с Россией не хочет. Да и зачем, если для этого есть Украина?» – считает эксперт.
«Что касается вызова российского посла в МИД Польши – это автоматическая реакция местных дипломатов, у которых уже сложился своего рода рефлекс. Они действуют по формуле: «В любой непонятной ситуации с Россией вызывай на ковер Сергея Андреева – нашего многострадального посла в Польше», – акцентирует собеседник.
«Вероятно, Андреева до сих пор не выслали из Варшавы только для того, чтобы иметь возможность вызвать его в МИД. Но это даже неплохо – сохраняется хоть какой-то контакт. С Прибалтикой, например, в этом плане все гораздо хуже», – рассуждает эксперт. «В Варшаве же у нас до сих пор остается полноценный чрезвычайный и полномочный посол. Как видите, с Польшей у нас все не так плохо, как с некоторыми другими странами», – резюмирует Александр Носович.
Схожей точки зрения придерживается Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.
«Любой информационный повод Варшава всегда отрабатывает в антироссийском ключе. Здесь как на детской площадке: достаточно «показать пальчик» – и бурная реакция Польши не заставит себя ждать. Доказательствами Варшава себя никогда не утруждает. Задача одна – укрепить общественное мнение в его антироссийской ориентации», – считает эксперт.
«И вот подвернулся повод с ракетой. Если бы не позиция США, то тему с ракетами можно было бы разыгрывать еще долго. Однако Штаты заняли достаточно осторожную позицию в этом вопросе. Поэтому Варшава и тем более Вашингтон не станут воевать с Москвой. Почетная миссия разбить себя об Россию предоставлена только Украине», – указывает собеседник.
«При этом российского посла в МИД Польши вызвали по схеме «сначала сделали – потом подумали». Методика у них стандартная: чуть что – вызываем посла. Лишь бы вызвать. Все это говорит о непрофессионализме польских властей. Благо, с нашей стороны такого не наблюдается, хотя оснований для таких шагов у нас гораздо больше», – заключил Межевич.
Напомним, что в ночь на 16 ноября в деревне Пшеводув Люблинского воеводства произошло падение двух ракет, вызвавшее гибель двух человек. В связи с инцидентом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.
Позже министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в республике Сергея Андреева. В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего. Вскоре президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. При этом с наибольшей вероятностью на территорию Польши упала украинская ракета от комплекса С-300.
Шведская прокуратура подтвердила диверсию на «Северных потоках»
Reuters: Власти Швеции нашли остатки взрывчатки возле «Северных потоков»
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На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» подтвержден факт диверсии, рядом с трубопроводами найдены остатки взрывчатки, заявили в шведской прокуратуре.
Во время осмотра места преступления, который проводился в Балтийском море, было собрано большое количество улик, всё в районе было тщательно задокументировано, передает ТАСС со ссылкой на Reuters слова ведущего предварительное расследование прокурора Матса Юнгквиста.
Он заявил, что экспертизы, проведенные до настоящего времени, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов.
Предварительная аналитическая работа продолжается, чтобы сделать более обоснованные выводы об инциденте, добавил Юнгквист.
В пресс-релизе шведской прокуратуры говорится, что, согласно предварительным выводам следователей, «трубопроводы подверглись грубой диверсии», передает РИА «Новости».
Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы взрывы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были направлены на окончательный разрыв взаимовыгодных энергетических связей Европы с Россией.
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ЕП подготовил резолюцию по признанию России «террористическим государством»
Депутаты Европарламента подготовили резолюцию, признающую Россию государством-террористом из-за Украины
Европарламент (ЕП) подготовил резолюцию по признанию России «террористическим государством» из-за масштабных ударов по инфраструктуре Украины, сообщила пресс-секретарь Европарламента Дельфин Колард.
Депутаты Европарламента намерены проголосовать за резолюцию, характеризующую Россию, как «государство-террорист» на сессии в Страсбурге 23 ноября, передает ТАСС.
По словам Колард, подготовленная резолюция характеризует Россию как государство, поддерживающее терроризм из-за активизации масштабных атак на объекты на Украине.
Отмечается, что резолюции ЕП носят всего лишь рекомендательный характер, но их используют для продвижения и распространения конкретных политических позиций.
Ранее парламент Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». «Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданские и общественные объекты, признающее насилие против мирных жителей терроризмом, а Россию как государство – спонсором терроризма», – сообщила пресс-служба сейма.
Кроме того, «террористическим режимом» провозгласили Россию парламент Эстонии и сенат Польши, где за это проголосовали все присутствующие депутаты, а позднее и парламент Чехии, где соответствующее постановление получило 129 голосов из 200 возможных.
При этом в Праге сослались на резолюцию Парламентской асссамблеи Совета Европы, в которой Россия не состоит. Резолюции ПАСЕ также имеют сугубо рекомендательный характер.
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В ООН приступили к изучению видео расстрела российских военных
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В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека получили видеозапись с расправой над пленными российскими военнослужащими, ролик начали проверять, сообщила сотрудница пресс-службы ООН Элизабет Тросселл.
«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», – приводит слова Тросселл РИА «Новости».
В пятницу в Сети появились ролики с убийством безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что ВСУ убили свыше 10 военнослужащих ВС России выстрелами в голову.
Ведомство указало, что такое массовое убийство – не первое преступление Украины, они происходят постоянно при поддержке украинского руководства. Этого пытаются упорно не замечать покровители Киева на Западе.
В Минобороны отметили, что видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей.
СК России завел уголовное дело. В СПЧ заявили, что видео казни российских пленных будет отправлено в международные организации.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала убийство пленных преступлением против человечности, вызывающим отвращение, и призвала провести расследование.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать это преступление, и предупредила, что ни одно зверство не останется без наказания.
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Журналистка в Германии подверглась преследованиям из-за буквы Z
Журналистку в Германии начали преследовать из-за буквы Z в посте
Занимавшаяся изучением темы торговли оружием с Украиной в ЕС журналистка сбежала из Германии из-за использования буквы Z в социальных сетях в одном посте, сообщил ее коллега и продюсер телекомпании.
Журналистка проживает как в ФРГ, так и в России, ее супруг – немецкий гражданин, у нее также есть вид на жительство, она сотрудничает с российскими СМИ «Взгляд» и «Царьград», сказал собеседник РИА «Новости».
Также она занимается съемками для RT, ищет людей для съемок расследования про оружие, добавил источник.
Журналистка приехала к супругу в небольшой город у Франкфурта-на-Майне, и к ней в четверг приехали несколько полицейских автомобилей. Они провели обыск, изъяли гаджеты, выдали ордер на обыск и ордер об изъятии «за поддержку войны».
«Буква Z была в одном из постов много месяцев назад», – сказал коллега девушки. Он предположил, что это могло привлечь внимание полиции.
После обыска журналистка решила экстренно вернуться в Россию через Дубай, сейчас она уже в российской столице.
В России указали на деградацию украинских ракетчиков
Военный эксперт Сивков: Ошибки ПВО Украины ярко иллюстрируют уровень подготовки ракетчиков ВСУ
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Кадры с места падения ракеты в Польше подтверждают, что речь идет о комплексах С-300, используемых Украиной. Это не первый случай, когда украинские системы ПВО работают некорректно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя ракетный инцидент в польском селе Пшеводув.
«Если судить по кадрам, размещенным в сети, очевидно, что по селу прилетела небольшая ракета. Например, вес боевой части «Калибра» составляет 400 килограмм. Одним попаданием он может снести целый дом», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Скорее всего, боевая часть упавшей в Польше ракеты была в пределах 100 килограмм, как и у ракет комплекса С-300. Кроме того, уже найдены обломки корпуса, которые также на это указывают», – продолжил собеседник.
«Мы видим, что диаметр воронки составляет порядка трех метров, а глубина – около двух метров. Таким образом боевая часть ракеты была ориентирована на поражение в определенном секторе. Причем упор делался на лобовую проекцию удара, а не на боковую. Все это еще раз наводит на мысль о ЗРК», – полагает эксперт.
«Кроме того, Россия не размещает свои зенитные ракетные комплексы вблизи Польши. Таким образом можно прийти к выводу, что это была ракета украинской системы ПВО, которая попросту сошла с траектории, в результате чего упала на территорию сопредельного государства», – рассуждает Сивков.
Он также указал на тот факт, что это не первый случай сбоя в работе украинских систем ПВО. «Основная причина всех проблем в том, что зенитчики ВС Украины крайне плохо подготовлены, их уровень деградирует», – говорит эксперт.
Собеседник напомнил, как в 2001 году во время учений украинских сил ПВО в небе над Черным морем был сбит российский самолет ТУ-154, летевший из Тель-Авива в Новосибирск.
«Да и за время проведения СВО мы видели множество примеров, как ВСУ, пытаясь сбить наши крылатые ракеты или беспилотники, попадали по своим жилым домам. Но нельзя списывать все промахи на низкий уровень подготовки кадров. Свою роль играет использование устаревшей техники, а также несвоевременное техобслуживание вооружения», – заключил Сивков.
В понедельник польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводуб в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушен трактор и зерносушилка. На фоне случившегося премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороны.
Почти сразу же последовали заявления, что удар был нанесен российской ракетой. Вместе с тем, Минобороны РФ отвергло причастность к инциденту. В ведомстве подчеркнули, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.
Более того, идею о «российской» ракете не поддержали и США. Так, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что США не располагает подтверждающей информацией. В свою очередь президент США Джо Байден заявил: вероятность того, что ракета была запущена Россией, крайне низка из-за траектории прилета.
При этом агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников пишет, что по Польше могла ударить ракета украинской ПВО, которая была выпущена во время российских ударов по украинской инфраструктуре.
О том, что инцидент в Пшеводубе – следствие неудачной работы ПВО Украины – пишет и ряд военных экспертов. Так, военкор Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего.
Отметим, что за последние сутки это уже второй случай, когда украинская система ПВО сработала некорректно. Так, советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ВСУ сбили над Киевом якобы российскую крылатую ракету, которая была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. В результате осколки попали в дом на Печерске в Киеве.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина нанесла ракетный удар по Польше и какие ошибки украинских ракетчиков закончились трагедией.
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Венгрия призвала поддержавших санкции к России лидеров ЕС уйти в отставку
Глава МИД Венгрии Сийярто выступил за отставку поддержавших антироссийские санкции лидеров ЕС
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Если бы европейские лидеры, которые поддержали санкции против России и приблизили экономику Европы к рецессии, ушли в отставку, это стало бы нормальной реакцией на ситуацию, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто считает, что в Брюсселе поддерживают санкции, так как пытаются оправдать собственные ошибки и неверные решения. По его словам, признание неэффективности санкций повлекло бы необходимость признания Брюсселем ответственности за провал этой политики, передает ТАСС со ссылкой на MTI.
В таком случае европейским лидерам, выступавшим за санкции, пришлось бы признать, что они привели европейскую экономику к спаду, и уйти в отставку. Как заявил Сийярто, подобный шаг стал бы «нормальной реакцией тех, кто нанес ущерб Европе введением санкций».
Оценивая политику ЕС, Сийярто заявил, что был дан «наихудший ответ» на российскую спецоперацию на Украине. Он подчеркнул, что Венгрия «покупает газ у России, потому что без него физически невозможно решить проблему газоснабжения, просто так сложилась инфраструктура в этом регионе», передает РИА «Новости».
Он призвал граждан страны в ходе национальных консультаций высказаться против санкций. Власти Венгрии в конце сентября заявили, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря. Ведется рассылка анкет по почте, анкеты также можно заполнить онлайн.
Напомним, глава кабмина Виктор Орбан заявил, что власти страны готовы обеспечить защиту Венгрии от внутренних и внешних угроз, включая угрозы со стороны Брюсселя.
Венгрия подсчитала убытки от антироссийских санкций в 2022 году
Премьер Венгрии Орбан объявил о потерях в 10 млрд евро из-за санкций ЕС против России
Венгерская сторона в 2022 году из-за европейских санкций, введенных в отношении России, потеряла 10 млрд евро, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Санкции против России ошибочны, они вызвали резкий рост цен на энергоносители, что вызвало дефицит в экономике Венгрии на 10 млрд евро в год, заявил Орбан, передает ТАСС.
Руководство страны рассчитывает, что экономика компенсирует порядка 6 млрд евро, но 4 млд евро станут «тяжким бременем».
По словам премьера, эти средства могли бы пойти на социальные цели, на повышение заработных плат, снижение налоговой нагрузки и выплаты пособий. Потому заявления Будапешта о санкциях не должны казаться преувеличением.
Орбан не стал приводить данные расчетов. Ранее премьер и его правительство сообщали, что в 2021 году страна потратила на импорт энергоносителей 10 млрд евро, а в 2022-м эта сумма может увеличиться до 17 млрд евро. В 2023 году показатель и вовсе может удвоиться.
Также в пятницу Орбан заявил, что санкционная политика ЕС против России может привести к войне.
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МИД отреагировал на резолюцию ГА ООН по «возмещению ущерба» Украине
Спикер российского МИД Захарова назвала ничтожной резолюцию ГА ООН о «возмещении ущерба» Украине
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Резолюция Генассамблеи ООН об обязанности России предоставить репарации Украине ничтожна с международно-правовой точки зрения, отмечено в комментарии спикера российского МИД Марии Захаровой.
В распространенном комментарии на сайте МИД подчеркивается, что ГА ООН не имеет полномочий и компетенций в таком вопросе. Также Захарова указала на явную антироссийскую сторону принятой резолюции.
«ГА ООН не имеет она прав для определения факта агрессии и возложения вины на какую-либо сторону», – отметила дипломат.
В понедельник Генассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на юридическую ничтожность резолюции. Он отметил, что ущербность этой инициативы очевидна. По его словам, с юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически «ничтожными» и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права.
Аналогичную точку зрения высказал и вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Сенатор отметил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Он также подчеркнул, что если резолюции своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, то это делает их не просто декларативными, но юридически ничтожными.
В Кремле резолюцию о выплате репараций Украине назвали попыткой грабежа.
Польша помешала введению в ЕС наказания за обход санкций против России
Politico: Польша тормозит признание преступлением в ЕС обхода санкций против России
Польша тормозит согласование в Евросоюзе решения о признании преступлением обход существующих санкций, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.
Согласно имеющейся информации, подобная мера необходима совету ЕС для того, чтобы конфисковать замороженные российские активы. При этом весь процесс замедлился из-за отсутствия шагов Польши, которая сперва обязана принять в стране соответствующий внутренний закон, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Ранее была названа европейская страна – лидер по заморозке российских активов. Ею стала Бельгия, где заморожено порядка 50 млрд евро.
СМИ: Семь тысяч человек протестуют против закрытия завода «Лукойла» на Сицилии
Today.it: Около 7 тыс. человек принимают участие в шествии в Сиракузах против закрытия завода ISAB
Около 7 тыс. человек принимают участие в шествии в сицилийских Сиракузах против закрытия завода ISAB, который принадлежит российскому «Лукойлу», сообщили СМИ.
Как сообщает портал today.it, к протесту, организованному профсоюзами, примкнули не только сотрудники предприятия и члены их семей, а также мэры городов провинции Сиракузы. Протест сопровождается забастовкой работников предприятий промышленной зоны в Приоло-Гаргалло, где находится завод, передает РИА «Новости».
Как пишет финансовая газета Il Sole 24 Ore, работа НПЗ под угрозой из-за антироссийских санкций. Предприятию нужен кредит и профсоюзы считают, что государственное кредитное агентство Sace может поддержать завод, чтобы «гарантировать выплату банками кредитов «Лукойла».
Одновременно несколько сот человек провели в Риме манифестацию у министерства экономического развития.
Ранее лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини в эфире RTL заявил, что Евросоюз должен возместить расходы граждан, которые появились из-за антироссийских санкций.
В еврозоне зафиксировано увеличение годовой инфляции
По прошествии октября годовая инфляция в еврозоне увеличилась до рекордных 10,6%
В 19 странах Европы зафиксировано ускорение годовой инфляции по истечении октября с 9,9% до рекордных 10,6%, свидетельствует Евростат.
Уточняется, что, по предварительной оценке, ожидалось ускорение показателя до 10,7% годовых, однако по итогу показатель составил 10,6%, передает РИА «Новости».
Тем временем инфляция в России в октябре ускорилась до 0,18% после 0,05% в сентябре, в годовом выражении замедлилась до 12,64% с 13,68% месяцем ранее.
Ранее Набиуллина заявляла, что базовый сценарий прогноза, предполагаемый Банком России в основные направления денежно-кредитной политики, остается наиболее вероятным, но пессимистичный сценарий становится реальнее.
В Болгарии создали спецкомиссию из-за недостатка дров для отопления
В Болгарии создали спецкомиссию из-за недостатка дров для отопления помещений
Болгарский парламент (Народное собрание) решил создать временную комиссию по вопросу нехватки дров и завышенных цен на этот ресурс.
Главой комиссии избрали депутата партии «Демократическая Болгария» Любена Иванова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио (БНР).
Народное собрание (парламент) Болгарии единогласно проголосовало за создание временной комиссии по вопросу дефицита дров и высоких цен на них, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Отмечается, что это политическое объединение выступает с критикой существующего положения дел, поскольку только Болгария и Румыния в Евросоюзе отапливают дома таким «архаическим способом».
Партия «Возрождение» считает виновной в нехватке дров «евроатлантическую толпу», вводящую антироссийские санкции, указывает газета «Сега».
Глава Минсельхоза Явор Гечев отметил, что дров стране хватит, чтобы пережить наступающие холода, и указал, что цена повышается из-за ажиотажа.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в Польше еще летом разразилась «дровяная лихорадка», и жители страны вынуждены собирать по лесам валежник, чтобы согреться в зимний период.
Россия получила от ООН заверения по обеспечению экспорта продовольствия
Кремль заявил об обещаниях ООН довести до конца работу по обеспечению экспорта зерна и удобрений из России
Организация Объединенных Наций заверила Москву в том, что работа по обеспечению экспорта российского продовольствия, зерна и удобрений будет доведена до конца, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы констатируем, что эта работа ООН имеет свои результаты. Было совместное заявление США, Великобритании и ЕС, в котором говорится об изъятиях в режиме санкций для российских экспортеров продовольствия и удобрений», – сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли учтены озабоченности России при решении о продлении зерновой сделки, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что это является важным продвижением в позитивном ключе, работа будет доведена до конца, чтобы полностью разблокировать все прямые и косвенные проблемы, которые на этом пути стоят.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что зерновая сделка получила продление. Эту информацию подтвердили в МИД России.