В Кремле назвали попыткой грабежа резолюцию о выплате репараций Украине

Песков: В Кремле считают попыткой грабежа резолюцию о выплате репараций Украине

Организаторы резолюции о выплате репараций Украине пытаются формализовать грабеж с использованием площадки Организации Объединенных Наций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Естественно, организаторы этого процесса, они пытаются завершить грабеж наших же ЗВРов (золото-валютные резервы), которые были совершенно незаконным образом заблокированы, собственно, формализация этого грабежа с использованием площадки Организации Объединенных Наций», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как в Кремле оценивают резолюцию Генассамблеи ООН.

По его словам, Россия будет делать все возможное для возвращения изъятых активов с учетом рейдерских методов их захвата.

«Безусловно, Россия будет делать все, что возможно. Хотя на фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и так далее и тому подобное, конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата. Все это мы будем учитывать при определении наших дальнейших действий», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России шансы и способы не допустить изъятия замороженных активов РФ.

В понедельник Генассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на юридическую ничтожность резолюции. Он отметил, что ущербность этой инициативы очевидна. По его словам, с юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически «ничтожными» и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права.

Аналогичную точку зрения высказал и вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Сенатор отметил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Он также подчеркнул, что если резолюции своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, то это делает их не просто декларативными, но юридически ничтожными.