Польша берет на себя функции властей Украины

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30 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 23:48  |  vz.ru
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Отказ от российского газа рассорил балтийские государства

Единственная надежда стран Прибалтики на поставки газа – СПГ-терминал Excelerate Energy/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Страны Прибалтики и Финляндия много раз хвастались, что способны обеспечить себя газом и без России. Например, финны и эстонцы решили обзавестись совместным терминалом сжиженного природного газа (СПГ), да еще и делиться газом с соседями. Однако внезапно у этого плана обнаружились большие проблемы, а кроме того, выяснилось, что все эти страны по-прежнему потребляют российский газ. Подробности...
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«Лидеров России» подготовили к экстремальным ситуациям

Конкурс «Лидеры России» получил международный масштаб Артем Геодакян/ТАСС
В Москве завершился четвертый сезон проекта «Лидеры России». По итогам конкурса определены 106 лучших управленцев, в том числе из иностранных государств. В чем заключались особенности прошедшего сезона, с какими испытаниями столкнулись его участники и какие перспективы ожидают победителей конкурса?  Подробности...
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Когда у Украины закончится боевая авиация

Бывшие страны Варшавского договора поставляют Украине штурмовики советского производства SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Российские военные почти ежедневно сообщают о сбитых в украинском небе самолетах и вертолетах противника. Однако еще в марте сообщалось о том, что «практически вся» боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Получается, Украина получает авиатехнику из-за рубежа и каким-то образом успевает быстро чинить подбитые машины. На чем летают ВВС Украины и насколько они еще боеспособны?  Подробности...
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Американских малышей лишили детского питания

Полки с детским питанием пусты во многих магазинах Америки Anthony Behar/Reuters
Америка погрузилась в невиданный для нее кризис, затрагивающий самых беззащитных членов общества – детей. Миллионы маленьких американцев остались без специализированной еды, детское питание в магазинах найти практически невозможно. В Нью-Йорке из-за этого даже объявлено чрезвычайное положение. В чем причины происходящего и почему американские политики из-за этого вспоминают про Украину? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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«Братские войны» быстро залечивают свои раны

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Символично, что в сводках СВО размечено не только пространство сражений Великой Отечественной войны, но и территория решающих боев войны Гражданской образца 1919 года. Это и Харьковщина, и Донецкая степь, и Запорожье с Гуляйполем, и Херсон с Каховкой. Как будто герои песен и легенд столетней давности оживают на наших глазах. Подробности...
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Какие территории Украины должны стать российскими

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация дает возможность украинцам решить, в каком государстве они будут жить. Пока что эта возможность гарантируется жителям Херсонской и Запорожской областей – однако список может быть расширен. Подробности...
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Опыт СМЕРШа поможет раскрыть украинских нацистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Группе советских войск в Германии ходил анекдот – если спросить возрастного гэдээровского офицера, где он был во время войны, то любой ответит, что служил в военном оркестре. Сегодня эта история повторяется. Подробности...
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Провал ВСУ под Херсоном и предательство США

Как США и СССР едва не уничтожили планету

Западные мудрецы уговаривают Киев сдаться

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
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    Польша берет на себя функции властей Украины

    В Варшаве предлагают аккумулировать у себя все предназначенные Украине деньги
    		   30 мая 2022, 23:05
    Фото: Artur Widak/Global Look Press
    Текст: Артур Приймак,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Предназначенные Киеву финансовые потоки из других стран должны аккумулироваться в Варшаве, заявили в польском правительстве. Не в Киеве, а в Варшаве должен размещаться и «центр по восстановлению Украины». Кроме того, Польша отказывается впредь бесплатно снабжать Украину топливом. Украинцев лишили даже права на бесплатный проезд в варшавском транспорте. Почему Польша решила распоряжаться украинскими деньгами?

    «В начале войны и после бомбардировок НПЗ мы отправляли топливо бесплатно», – напомнила в понедельник министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Но теперь это чисто коммерческие поставки крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании Orlen («Орлен»), которые к тому же «требуют больших логистических усилий», сказала министр.

    «Обычно эти поставки идут по трубопроводам, поэтому нам пришлось запустить другие каналы поставок. Мы постоянно их реализуем, сохраняя в приоритете обеспечение польского рынка, – добавила Москва. – Топливные компании на Украине хорошо справляются».

    Коллега Москвы по кабинету министров, вице-премьер Яцек Сасин, в свою очередь, призвал создать в Варшаве «центр по восстановлению Украины», объединяющий различные предназначенные для этого финансовые фонды. Это был бы не только центр логистики «по выполнению огромной работы» по восстановлению Украины, но и «финансовый центр, который объединял бы фонды, служащие восстановлению», – цитирует Сасина ТАСС.

    «В данном случае речь идет о том, что польские власти и польский бизнес рассчитывают получить значительную долю от тех денег, которые будут выделены, как они рассчитывают, Западом на восстановление Украины», – сказал по этому поводу телеканалу «Россия-24» посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

    «Собственно, эти идеи не новые, в принципе это характерный образ мышления наших польских соседей: когда есть возможность использовать средства, которые, естественно, прежде всего будут выделяться более богатыми, ведущими странами Евросоюза, этой возможностью стараются воспользоваться», – сказал дипломат.

    В пакет польской помощи Украине ранее входило не только топливо, но и вооружение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-полонист Станислав Стремидловский. Эксперт напомнил, что Варшава в марте-апреле фактически подарила Украине большое количество своих танков, самоходных орудий, боевых машин пехоты советского образца. «В польской армии так и так идет перевооружение на западную технику, и Варшава рассчитывает, что ее военные подарки Украине компенсирует Германия», – напоминает Стремидловский.

    «Польша может быть очень щедрой, но, судя по всему, ненадолго. С 1 июня в Варшаве отменяется бесплатный проезд на общественном транспорте для украинцев. Украинцы должны платить за проезд, как и все остальные пассажиры. Польше начинает надоедать роль благотворительной организации. В Варшаве собираются вновь вести себя с Украиной, как с обычной страной», – считает полонист.

    Напомним: в марте правительство Польши создало фонд в 8 млрд злотых (1,75 млрд долларов) для помощи беженцам из Украины. В минувшую субботу замглавы МВД Польши Павел Шефернакер сообщил, что расходы бюджета страны на помощь украинским беженцам исчисляются «в миллиардах евро». По данным пограничной охраны, с 24 февраля в Польшу прибыло 3,57 млн беженцев и более 1,5 млн из них могут выбрать эту страну местом своего постоянного пребывания.  

    В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ходе благотворительной акции Stand Up For Ukraine в Польше было собрано 9,1 млрд евро для помощи украинцам. В середине мая стало известно, что Еврокомиссия выделит Польше 144,6 млн евро из Фонда убежища, миграции и интеграции для помощи беженцам, сообщал Euractiv.

    21 мая президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Как сообщает РИА «Новости», президент изначально запрашивал у конгресса 33 млрд долларов, но парламентарии сами увеличили сумму до почти 40 млрд.

    «В Варшаве захотели поживиться на финансовой и другой помощи, которая идет Украине, – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Корнилов. – Сейчас Киеву отправляют громадные деньги разными маршрутами. Такой лакомый кусок варшавские коррупционеры ни за что не пронесут мимо рта. Кроме того, Польша – отнюдь не благотворительный фонд помощи. Украине придется покупать и топливо, и все остальное, что требуется. Если у Киева не будет денег, он залезет к Варшаве в долговую кабалу, что польским правящим кругам, собственно, и надо».

    По Конституции польское государство официально называется Речь Посполитая, напомнил политолог. «Даже если бы политики в Варшаве и не хотели воссоздавать историческую Речь Посполитую от Балтики до Черного моря, то Конституция по сути обязывает их к этому стремиться. Им по основному закону страны положено быть реваншистами. Но многие варшавские политики живут ностальгией по тем временам, когда на Украине, в Белоруссии и в западных областях России владычествовали польские магнаты. Отсюда и тяга Варшавы к польско-литовско-украинскому Люблинскому треугольнику, вздохи польской печати по утерянным Восточным Кресам, планы усиления польской военной активности на Западной Украине», – констатировал Корнилов.

    В отличие от украинского эксперта, Стремидловский не видит в текущей политике Варшавы признаков желания «инкорпорировать Украину в польское пространство».

    Статус нынешней Польши как «третьей Речи Посполитой» для поляков – это как русский мир для граждан России, поясняет Стремидловский. «Концепция русского мира вовсе не означает, что Россия хочет присоединить все страны, где живут люди, говорящие на русском языке.

    Третья Речь Посполитая – это культурное пространство, аллюзия на историческую польско-литовскую империю,

    которая действительно доходила до Киева. Эта концепция используется правящими кругами технологически: в качестве внутреннего нарратива, чтобы поддерживать польский патриотизм, дух нации. Об аннексионистских настроениях речи не идет», – заключил российский полонист.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Польша должна быть среди лидеров стран-участниц программы восстановления Украины. Об этом он сказал неделю назад во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Киеве. В свою очередь, польский гость отметил, что Украине уже пора начать процесс восстановления, что потребует соответствующих средств. «Вскоре будет созвана межправительственная польско-украинская конференция, которая также подробно будет обсуждать эти темы», – пообещал Дуда, добавив: «Украина должна быть отстроена за репарации захватчика – России».

    Бывший президент Украины Виктор Янукович выступил с мрачным предсказанием о том, что Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, и тогда украинской государственности грозит полное уничтожение. По словам политика, Варшава помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда «в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой».

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