Что означают массовые жалобы украинских военных Польша берет на себя функции властей Украины 30 мая 2022, 23:05

Фото: Artur Widak/Global Look Press

Текст: Артур Приймак,

Рафаэль Фахрутдинов

Предназначенные Киеву финансовые потоки из других стран должны аккумулироваться в Варшаве, заявили в польском правительстве. Не в Киеве, а в Варшаве должен размещаться и «центр по восстановлению Украины». Кроме того, Польша отказывается впредь бесплатно снабжать Украину топливом. Украинцев лишили даже права на бесплатный проезд в варшавском транспорте. Почему Польша решила распоряжаться украинскими деньгами? «В начале войны и после бомбардировок НПЗ мы отправляли топливо бесплатно», – напомнила в понедельник министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Но теперь это чисто коммерческие поставки крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании Orlen («Орлен»), которые к тому же «требуют больших логистических усилий», сказала министр. «Обычно эти поставки идут по трубопроводам, поэтому нам пришлось запустить другие каналы поставок. Мы постоянно их реализуем, сохраняя в приоритете обеспечение польского рынка, – добавила Москва. – Топливные компании на Украине хорошо справляются». Коллега Москвы по кабинету министров, вице-премьер Яцек Сасин, в свою очередь, призвал создать в Варшаве «центр по восстановлению Украины», объединяющий различные предназначенные для этого финансовые фонды. Это был бы не только центр логистики «по выполнению огромной работы» по восстановлению Украины, но и «финансовый центр, который объединял бы фонды, служащие восстановлению», – цитирует Сасина ТАСС. «В данном случае речь идет о том, что польские власти и польский бизнес рассчитывают получить значительную долю от тех денег, которые будут выделены, как они рассчитывают, Западом на восстановление Украины», – сказал по этому поводу телеканалу «Россия-24» посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. «Собственно, эти идеи не новые, в принципе это характерный образ мышления наших польских соседей: когда есть возможность использовать средства, которые, естественно, прежде всего будут выделяться более богатыми, ведущими странами Евросоюза, этой возможностью стараются воспользоваться», – сказал дипломат. В пакет польской помощи Украине ранее входило не только топливо, но и вооружение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-полонист Станислав Стремидловский. Эксперт напомнил, что Варшава в марте-апреле фактически подарила Украине большое количество своих танков, самоходных орудий, боевых машин пехоты советского образца. «В польской армии так и так идет перевооружение на западную технику, и Варшава рассчитывает, что ее военные подарки Украине компенсирует Германия», – напоминает Стремидловский. На эту тему «Польша может быть очень щедрой, но, судя по всему, ненадолго. С 1 июня в Варшаве отменяется бесплатный проезд на общественном транспорте для украинцев. Украинцы должны платить за проезд, как и все остальные пассажиры. Польше начинает надоедать роль благотворительной организации. В Варшаве собираются вновь вести себя с Украиной, как с обычной страной», – считает полонист. Напомним: в марте правительство Польши создало фонд в 8 млрд злотых (1,75 млрд долларов) для помощи беженцам из Украины. В минувшую субботу замглавы МВД Польши Павел Шефернакер сообщил, что расходы бюджета страны на помощь украинским беженцам исчисляются «в миллиардах евро». По данным пограничной охраны, с 24 февраля в Польшу прибыло 3,57 млн беженцев и более 1,5 млн из них могут выбрать эту страну местом своего постоянного пребывания. В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ходе благотворительной акции Stand Up For Ukraine в Польше было собрано 9,1 млрд евро для помощи украинцам. В середине мая стало известно, что Еврокомиссия выделит Польше 144,6 млн евро из Фонда убежища, миграции и интеграции для помощи беженцам, сообщал Euractiv. 21 мая президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Как сообщает РИА «Новости», президент изначально запрашивал у конгресса 33 млрд долларов, но парламентарии сами увеличили сумму до почти 40 млрд. «В Варшаве захотели поживиться на финансовой и другой помощи, которая идет Украине, – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Корнилов. – Сейчас Киеву отправляют громадные деньги разными маршрутами. Такой лакомый кусок варшавские коррупционеры ни за что не пронесут мимо рта. Кроме того, Польша – отнюдь не благотворительный фонд помощи. Украине придется покупать и топливо, и все остальное, что требуется. Если у Киева не будет денег, он залезет к Варшаве в долговую кабалу, что польским правящим кругам, собственно, и надо». По Конституции польское государство официально называется Речь Посполитая, напомнил политолог. «Даже если бы политики в Варшаве и не хотели воссоздавать историческую Речь Посполитую от Балтики до Черного моря, то Конституция по сути обязывает их к этому стремиться. Им по основному закону страны положено быть реваншистами. Но многие варшавские политики живут ностальгией по тем временам, когда на Украине, в Белоруссии и в западных областях России владычествовали польские магнаты. Отсюда и тяга Варшавы к польско-литовско-украинскому Люблинскому треугольнику, вздохи польской печати по утерянным Восточным Кресам, планы усиления польской военной активности на Западной Украине», – констатировал Корнилов. В отличие от украинского эксперта, Стремидловский не видит в текущей политике Варшавы признаков желания «инкорпорировать Украину в польское пространство». Статус нынешней Польши как «третьей Речи Посполитой» для поляков – это как русский мир для граждан России, поясняет Стремидловский. «Концепция русского мира вовсе не означает, что Россия хочет присоединить все страны, где живут люди, говорящие на русском языке. Третья Речь Посполитая – это культурное пространство, аллюзия на историческую польско-литовскую империю, которая действительно доходила до Киева. Эта концепция используется правящими кругами технологически: в качестве внутреннего нарратива, чтобы поддерживать польский патриотизм, дух нации. Об аннексионистских настроениях речи не идет», – заключил российский полонист. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Польша должна быть среди лидеров стран-участниц программы восстановления Украины. Об этом он сказал неделю назад во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Киеве. В свою очередь, польский гость отметил, что Украине уже пора начать процесс восстановления, что потребует соответствующих средств. «Вскоре будет созвана межправительственная польско-украинская конференция, которая также подробно будет обсуждать эти темы», – пообещал Дуда, добавив: «Украина должна быть отстроена за репарации захватчика – России». Бывший президент Украины Виктор Янукович выступил с мрачным предсказанием о том, что Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, и тогда украинской государственности грозит полное уничтожение. По словам политика, Варшава помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда «в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой».