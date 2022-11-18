Ракетный удар высветил настоящее отношение поляков к украинцам

«Наши друзья с Украины... подорвали доверие к ним». Такими словами некоторые польские политики выражают то, как меняется отношение рядовых поляков к киевскому режиму и украинцам. В этом смысле наиболее показательным оказались последствия ракетного удара, совершенного Украиной по территории Польши.

Польские власти вынесли окончательный вердикт относительно обстоятельств падения ракет в районе села Пшеводув. «Материалы, собранные польскими и союзными службами, свидетельствуют о том, что причиной ракетного взрыва на востоке нашей страны стали оборонительные действия Украины против наступательных действий России», – заявил представитель польского правительства Петр Мюллер.

Теперь, дают понять в Варшаве, нужно остерегаться «трех ложных нарративов», которые Кремль пытается продвинуть в связи с падением ракет: «событие в Пшеводуве является преднамеренной попыткой эскалации в Европе»; «инцидент доказывает, что именно Украина представляет угрозу миру»; «Польша беззащитна, системы разведки не работают». Судя по тому, что всё это произносится публично, именно такие настроения и мысли теперь будоражат польское общество.

В итоге и польские СМИ, и польские власти предлагают просто втихую закрыть дело. «Согласно нашему и экспертному мнению, это был непреднамеренный инцидент. Никто не хотел навредить Польше. В этом смысле произошедшее – наша общая трагедия», – заявили в канцелярии польского президента.

Таким образом, Варшава делает всё возможное для того, чтобы дело каким-то образом замять. В том числе для того, чтобы не позволить Киеву продолжать использовать историю с ракетами для втягивания Запада в войну.

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В итоге даже к самому расследованию инцидента Украину не допустили – формально потому, что для этого, как сказал польский президент Дуда, отсутствовали юридические основания. «Если украинские гости хотят посмотреть на то, что происходит, – им это покажут, как показывают мне. Однако если мы говорим об участии в процедуре расследования и допуске к документам, то для этого нужно, чтобы между нашими странами были специальные соглашения и договоры», – заявил польский президент.

По всей видимости, главной причиной недопуска стало понимание того, что любая информация об инциденте сразу же из Киева утечет в прессу – либо, что еще хуже, Киев сольет свою интерпретацию этой информации. Например, такую, будто бы в Польше упали запущенные Россией ракеты, но польские власти по согласованию с НАТО решили это скрыть и переложить вину на Украину, дабы не начинать войны с Москвой и не выглядеть слабыми в случае отказа от этой войны.

Тем более что Зеленский к этому конфликту призывал сразу же после инцидента.

«Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, до кого могут достать российские ракеты. Бить ракетами по территории НАТО – это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать», – возмущался Зеленский, буквально беря НАТО на «слабо». Давая понять, что если альянс не ответит, то никто в Европе не будет верить гарантиям США.

«Возможно, он пытается каким-то опасным способом побудить кого-либо за пределами Украины реально принять участие в той борьбе, которую он ведет в данный момент. И он уже не первый раз призывает других присоединиться к нему», – говорит польский депутат Артур Дзямбор.

Однако на низовом и региональном уровне польского государства – где люди не столь политкорректны – настроения иные. Там инцидент с падением украинских ракет привел к очень неприятным для Украины последствиям. В том числе с точки зрения восприятия украинцев и желания помогать украинскому руководству.

А ведь Польша является наиболее активной союзницей Украины, и не только на уровне высшего политического руководства, но и среди обычных поляков. Это выражалось и в финансовой, и в военной, и в общественной поддержке Киева. Теперь это отношение явно ставится под сомнение. Можно даже сказать, что инцидент с ракетой высветил настоящее отношение поляков к украинцам.

«Украинцы для поляков – не ровня. Эта такая грубая неотесанная деревенщина, чернорабочие. И это еще мягко сказано. Слово «быдло» – это польское слово, означает «скот». Его применяли польские помещики к своим украинским крестьянам. Это отношение культивировалось веками, а нынешний инцидент стал очередной монетой в копилке такого мнения. Очередное для поляков подтверждение правильности отношения к украинцам как к неотесанной деревенщине, которой трудно доверить серьезное дело», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

«Наши друзья с Украины навредили не нам, а себе. Они подорвали доверие к ним, они поставили в неловкое положение своих величайших союзников, они ушли в отрицание, понимая, что были неправы. Это сбило с толку общественное мнение на Западе и могло снизить поддержку Украины, в том числе среди польских граждан. Кремль, который хочет разделить Запад и оторвать его от войны на Украине, цинично этим воспользовался», – цитирует польское издание «Ведомости» одного из своих неназванных собеседников среди польских правых политиков.

Негативное отношение к Киеву растет прежде всего на востоке Польши – там, где, собственно, и упали ракеты (лишь ускорившие данный рост).

«В приграничных с Украиной Люблинском и Подкарпатском воеводствах понаехавшие украинцы начали вести себя как хозяева и открыто славить Бандеру, которого поляки считают преступником», – продолжает Вадим Трухачев.

Именно поэтому мэр Люблина Ярослав Пакула говорит о вине Украины без всяких экивоков. «Я совершенно не понимаю действия нашего президента и правительства. Конечно, это украинская ракета. Конечно, это провокация со стороны украинских властей. Ракета не могла быть запущена по ошибке на 100 км в противоположном направлении. Цель провокации – ускорить поставки оружия на Украину, запугать Европу «ужасной Россией», – объясняет политик.

Сейчас в Варшаве, судя по всему, ждут от украинского президента ряд шагов для снижения растущей украинофобии. «Независимо от того, было это преднамеренно или нет, президент Зеленский должен выразить свои соболезнования и в то же время предложить какую-то конкретную компенсацию за то, что произошло», – говорит Артур Дзямбор.

Однако это будет означать, что Зеленскому придется открыто, без компромиссных «я не уверен на 100%», признать свою неправоту. И вопрос в том, готов ли на это привыкший к вседозволенности лидер киевского режима.

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