Ракетный удар высветил настоящее отношение поляков к украинцам

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18 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 17:41  |  vz.ru
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Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

В преддверии холодов Европа признала рублевые расчеты за газ Елена Афонина/ТАСС
Стокгольмский арбитраж неожиданно вынес решение в пользу Газпрома, заставляя Финляндию оплатить поставленный и даже непоставленный газ. И делает он это аккурат до начала сильных холодов в Европе. Такой прецедент может развязать руки и возобновить закупку российского газа не только Финляндией.  Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

По ходу процесса в доказательную базу включались «удобные» показания свидетелей Виталий Чугин/ТАСС
В четверг голландский суд вынес вердикт по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года. Согласно решению суда, малайзийский Boeing сбили ополченцы ДНР. Однако в России выводы суда в Гааге эксперты назвали необъективными и политизированными, указав на нестыковки в деле о крушении авиалайнера.  Подробности...
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Наследством Пелоси станет ожидание войны

Пелоси – сильный и незаурядный игрок в американской политике, которого будет трудно заменить MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси покинет не только пост спикера – третий по значимости в стране, но и руководство своей партии. С ее уходом демократы потеряют сильного игрока, который десятилетиями не сдавал своих позиций и был «плотью от плоти» национальных элит. А мир рискует еще вспомнить о Пелоси тогда, когда пожнет войну, которую она посеяла.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Почему США победили Японию, но проиграли во Вьетнаме

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия атакует украинскую инфраструктуру. Эти атаки воздействуют на фронт, затрудняя врагу логистику и ремонт. Но могут ли они быть достаточными для победы? Обратимся к опыту тех, кто на бомбардировках инфраструктуры съел собаку – американцев. Подробности...
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Провал республиканцев спишут на Трампа

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Весьма относительный, но все же успех демократов на выборах, и слабенькая победа республиканцев в Палате представителей США еще больше обостряют противостояние «красных» и «синих» в преддверии президентских выборов 2024 года и ставят вопрос о новом консервативном лидере. Подробности...

Почему модная западная мысль ненавидит Россию

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Самое интересное, что Россия, возвращаясь в историю и возвращая историю как ценность, своими действиями пытается этот процесс затормозить, а в идеальном случае – остановить. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Почему чехи оборзели

На смерть дипломатической тайны

Раздел могил на русские и украинские

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Ракетный удар высветил настоящее отношение поляков к украинцам

    Воронка на месте взрыва ракеты – далеко не самый главный ущерб, нанесенный Киевом Польше
    		   18 ноября 2022, 17:00
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Наши друзья с Украины... подорвали доверие к ним». Такими словами некоторые польские политики выражают то, как меняется отношение рядовых поляков к киевскому режиму и украинцам. В этом смысле наиболее показательным оказались последствия ракетного удара, совершенного Украиной по территории Польши.

    Польские власти вынесли окончательный вердикт относительно обстоятельств падения ракет в районе села Пшеводув. «Материалы, собранные польскими и союзными службами, свидетельствуют о том, что причиной ракетного взрыва на востоке нашей страны стали оборонительные действия Украины против наступательных действий России», – заявил представитель польского правительства Петр Мюллер.

    Теперь, дают понять в Варшаве, нужно остерегаться «трех ложных нарративов», которые Кремль пытается продвинуть в связи с падением ракет: «событие в Пшеводуве является преднамеренной попыткой эскалации в Европе»; «инцидент доказывает, что именно Украина представляет угрозу миру»; «Польша беззащитна, системы разведки не работают». Судя по тому, что всё это произносится публично, именно такие настроения и мысли теперь будоражат польское общество.

    В итоге и польские СМИ, и польские власти предлагают просто втихую закрыть дело. «Согласно нашему и экспертному мнению, это был непреднамеренный инцидент. Никто не хотел навредить Польше. В этом смысле произошедшее – наша общая трагедия», – заявили в канцелярии польского президента.

    Таким образом, Варшава делает всё возможное для того, чтобы дело каким-то образом замять. В том числе для того, чтобы не позволить Киеву продолжать использовать историю с ракетами для втягивания Запада в войну.

    В итоге даже к самому расследованию инцидента Украину не допустили – формально потому, что для этого, как сказал польский президент Дуда, отсутствовали юридические основания. «Если украинские гости хотят посмотреть на то, что происходит, – им это покажут, как показывают мне. Однако если мы говорим об участии в процедуре расследования и допуске к документам, то для этого нужно, чтобы между нашими странами были специальные соглашения и договоры», – заявил польский президент.

    По всей видимости, главной причиной недопуска стало понимание того, что любая информация об инциденте сразу же из Киева утечет в прессу – либо, что еще хуже, Киев сольет свою интерпретацию этой информации. Например, такую, будто бы в Польше упали запущенные Россией ракеты, но польские власти по согласованию с НАТО решили это скрыть и переложить вину на Украину, дабы не начинать войны с Москвой и не выглядеть слабыми в случае отказа от этой войны.

    Тем более что Зеленский к этому конфликту призывал сразу же после инцидента.

    «Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, до кого могут достать российские ракеты. Бить ракетами по территории НАТО – это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать», – возмущался Зеленский, буквально беря НАТО на «слабо». Давая понять, что если альянс не ответит, то никто в Европе не будет верить гарантиям США.

    «Возможно, он пытается каким-то опасным способом побудить кого-либо за пределами Украины реально принять участие в той борьбе, которую он ведет в данный момент. И он уже не первый раз призывает других присоединиться к нему», – говорит польский депутат Артур Дзямбор.

    Однако на низовом и региональном уровне польского государства – где люди не столь политкорректны – настроения иные. Там инцидент с падением украинских ракет привел к очень неприятным для Украины последствиям. В том числе с точки зрения восприятия украинцев и желания помогать украинскому руководству.

    А ведь Польша является наиболее активной союзницей Украины, и не только на уровне высшего политического руководства, но и среди обычных поляков. Это выражалось и в финансовой, и в военной, и в общественной поддержке Киева. Теперь это отношение явно ставится под сомнение. Можно даже сказать, что инцидент с ракетой высветил настоящее отношение поляков к украинцам.

    «Украинцы для поляков – не ровня. Эта такая грубая неотесанная деревенщина, чернорабочие. И это еще мягко сказано. Слово «быдло» – это польское слово, означает «скот». Его применяли польские помещики к своим украинским крестьянам. Это отношение культивировалось веками, а нынешний инцидент стал очередной монетой в копилке такого мнения. Очередное для поляков подтверждение правильности отношения к украинцам как к неотесанной деревенщине, которой трудно доверить серьезное дело», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    «Наши друзья с Украины навредили не нам, а себе. Они подорвали доверие к ним, они поставили в неловкое положение своих величайших союзников, они ушли в отрицание, понимая, что были неправы. Это сбило с толку общественное мнение на Западе и могло снизить поддержку Украины, в том числе среди польских граждан. Кремль, который хочет разделить Запад и оторвать его от войны на Украине, цинично этим воспользовался», – цитирует польское издание «Ведомости» одного из своих неназванных собеседников среди польских правых политиков.

    Негативное отношение к Киеву растет прежде всего на востоке Польши – там, где, собственно, и упали ракеты (лишь ускорившие данный рост).

    «В приграничных с Украиной Люблинском и Подкарпатском воеводствах понаехавшие украинцы начали вести себя как хозяева и открыто славить Бандеру, которого поляки считают преступником», – продолжает Вадим Трухачев.

    Именно поэтому мэр Люблина Ярослав Пакула говорит о вине Украины без всяких экивоков. «Я совершенно не понимаю действия нашего президента и правительства. Конечно, это украинская ракета. Конечно, это провокация со стороны украинских властей. Ракета не могла быть запущена по ошибке на 100 км в противоположном направлении. Цель провокации – ускорить поставки оружия на Украину, запугать Европу «ужасной Россией», – объясняет политик.

    Сейчас в Варшаве, судя по всему, ждут от украинского президента ряд шагов для снижения растущей украинофобии. «Независимо от того, было это преднамеренно или нет, президент Зеленский должен выразить свои соболезнования и в то же время предложить какую-то конкретную компенсацию за то, что произошло», – говорит Артур Дзямбор.

    Однако это будет означать, что Зеленскому придется открыто, без компромиссных «я не уверен на 100%», признать свою неправоту. И вопрос в том, готов ли на это привыкший к вседозволенности лидер киевского режима.

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