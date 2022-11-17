Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

В четверг голландский суд вынес вердикт по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года. Согласно решению суда, малайзийский Boeing сбили ополченцы ДНР. Однако в России выводы суда в Гааге эксперты назвали необъективными и политизированными, указав на нестыковки в деле о крушении авиалайнера.

В четверг Окружной суд Гааги признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров в 2014 году. Заявлено, что прокуратуре Нидерландов удалось доказать вину гражданина России, бывшего командира ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и двух его подчиненных – россиянина Сергея Дубинского и украинского гражданина Леонида Харченко.

Суд заочно приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению, сообщает РИА «Новости». Осужденных также обязали выплатить родным погибших минимум 16 млн евро в качестве компенсации.

По оценке нидерландского суда, Boeing рейса MH17 в 2014 году сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», выстрел якобы был произведен со стороны Первомайского, в тот момент находившегося под контролем ополчения ДНР. Один из фигурантов дела, командир разведподразделения донецкого ГРУ Олег Пулатов был оправдан, так как суд не нашел убедительных доказательств того, что «Пулатов внес вклад в использование ЗРК «Бук». Стоит отметить, что только интересы Пулатова на этом суде представлял адвокат. Опровергнуть доводы защиты суд не смог и поэтому был вынужден оправдать Пулатова.

Гаагские судьи в своем вердикте отметили, что целью запуска ракеты ЗРК «Бук» был военный самолет, а малайзийский Boeing был уничтожен по ошибке. Но как подчеркнул судья-председатель Хенрик Стейнхейс, такая ошибка не умаляет наличие умысла и преднамеренности. Также в решении суда подчеркнуто, что обвиняемые ополченцы не имели иммунитет комбатантов (военнослужащих регулярной армии) – а значит, не имели права осуществлять запуск ракеты по любому самолету.

Напомним, что катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка. Все находившиеся на борту погибли. Киев сразу обвинил в трагедии ополченцев ДНР. При этом Украина передала полномочия по проведению расследования нидерландской стороне (в лице Совета по вопросам безопасности Нидерландов) и международной Объединенной следственной группе (JIT).

Решение, к которому пришел нидерландский суд, было ожидаемым – и юридически ничтожным, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Весомых доказательств представлено не было, решение политизированное, с которым нельзя согласиться, в свою очередь сказал руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат напомнил ТАСС, что российские специалисты не были допущены к деятельности JIT.

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Кроме того, следствие проигнорировало факты и выкладки, которые представил производитель комплексов «Бук» – российский концерн «Алмаз-Антей», подчеркнул Слуцкий. Напомним, в отчете «Алмаз-Антея» в том числе говорилось, что пуск ракеты был произведен из точки в 3,5 км к югу от поселка Зарощенское, занятого на тот момент Вооруженными силами Украины.

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Анатолий Ковлер подчеркивает, что судебный процесс был отмечен существенными изъянами. «В международную следственную группу не была включена Россия, хотя Австралия и Малайзия оказались включены только потому, что среди погибших в катастрофе рейса MH17 были граждане этих стран. Но извините, где находится Австралия и где район совершения преступления?» – сказал Ковлер газете ВЗГЛЯД.

Юрист напомнил об отклоненных ходатайствах двух адвокатов Олега Пулатова о привлечении свидетелей защиты к судебному разбирательству. Таким образом была нарушена статья 6 Европейской конвенции о правах человека (право на справедливое правосудие). «Тем не менее суд проявил определенную объективность и отметил отсутствие доказательств того, что Россия, как государство, причастна к совершению этой катастрофы», – указал собеседник.

Экс-уполномоченный РФ при ЕСПЧ Павел Лаптев убежден, что провокация с крушением самолета и вынесенным приговором «была от начала до конца инициирована и продумана американцами». «США не предоставили снимки со своих спутников, а затем давили на международную следственную группу и органы правосудия с тем, чтобы они не сотрудничали с Россией, несмотря на призывы к Москве о совместной работе по этому делу», – пояснил Лаптев.

Российская сторона изучит решение Гаагского суда, сообщил замдиректора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев, добавив: «Во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение». Чуть позже на сайте внешнеполитического ведомства появилось заявление, где отмечалось: «Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии».

На протяжении всего процесса суд находился под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и прессы, которые навязывали политически мотивированный итог разбирательства, констатировали в МИД. Дипломаты также указали на ряд сомнительных моментов в позиции нидерландского обвинения.

Так, выводы прокуратуры были «построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны – СБУ, которую не раз уличали в даче ложных, противоречащих друг другу сведений», отметили в МИД. «При этом не были приняты во внимание рассекреченные Минобороны России документы, свидетельствующие о передаче на Украину ракеты, серийный номер которой совпадает с найденным на обломках на месте крушения», – отметили в МИДе. Судьи не получили снимки, сделанные американским спутником в момент катастрофы над Донецком – США ответили на соответствующий запрос голландской стороны категорическим отказом, но у суда не возникло вопросов по этому поводу».

Ковлер тоже указывает на то, что следствие включило в доказательную базу лишь «удобные» показания свидетелей, проигнорировав сведения о пуске ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка – места дислокации Вооруженных сил Украины. Поводом для отказа было то, что «эта зона слишком далека от точки, где самолет пропал с радаров».

«Такая практика называется избирательным применением доказательств. В судебном процессе должны использоваться все доказательства, которые требовали предоставить адвокаты. Хотя голландское правосудие отличается высокой степенью дотошности и скрупулезности, но в данном деле, видимо, были сделаны исключения»,

– указал Ковлер.

Юрист отметил также, что приговор был оглашен спустя несколько дней после инцидента с украинской ракетой ПВО С-300, которая была выпущена по территории Польши и привела к гибели двух человек. «Сначала было озвучено предвзятое мнение, что ракета прилетела со стороны России, а потом американцам хватило объективности сказать о причастности Украины. К сожалению, такой объективности не было в деле по MH17», – отмечает Ковлер.

Кроме того, суд вообще не рассматривал вопрос об ответственности Киева за то, что пространство над зоной боевых действий не было закрыто. «Хотя доподлинно известно, что в зоне так называемой антитеррористической операции были развернуты средства ПВО ВСУ, в том числе «Буки», которые находились в боевом состоянии. Были активированы их радары, а их экипажи отрабатывали действия по поиску и отслеживанию целей», – напомнил в российском МИД.