Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

Взгляд
17 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 23:21  |  vz.ru
Разделы

Дерипаска списал доллар с мировых счетов

США продолжают жить в долг Lena Klimkeit/dpa/Global Look Press
Рынок американского долга начинает напоминать рынок российских ГКО, каким он был в 1998 году, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска. Более того, он предрекает закат долларовой финансовой системы уже через три-четыре года. Может ли США грозить дефолт наподобие российского в 1998 году? И в чем отличие нынешних США от тогдашней России? Подробности...
Перейти в раздел…

Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
Перейти в раздел…

Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
Перейти в раздел…

Ложь Зеленского для НАТО стала разрушительнее украинских ракет

Байден поспорил с Зеленским о принадлежности упавшей в Польше ракеты Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Владимир Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. В НАТО такую позицию сочли смешной и подрывающей доверие Запада к украинцам. При этом российские эксперты уверены: Зеленский даже не осознает того, что Байден публично назвал его пустословом. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему модная западная мысль ненавидит Россию

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Самое интересное, что Россия, возвращаясь в историю и возвращая историю как ценность, своими действиями пытается этот процесс затормозить, а в идеальном случае – остановить. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Бесцеремонность Запада утомила Китай

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Дело не только в том, что Китай приобрел экономическое могущество и сам стал поставщиком технологий или инвестиций. Внутреннее положение Запада показывает, что он уже не может быть для КНР полезным. Подробности...

Реален только 2022-й и все, что в нем

Анна Федорова
Анна Федорова, вице-президент «Фонда открытой новой демократии»
Прошлое углубилось. События двух-трехлетней давности воспринимаются как далекое прошлое. Истории из нулевых вообще воспринимаются как сказки про старые времена. Вспоминаешь – и как будто роман из чужой жизни читаешь. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Раздел могил на русские и украинские

Трамп пошел на реванш. Зря

Удар по Польше как повод для войны

Перейти в раздел…

Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
Подробности...

Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

  • Затрудняюсь ответить
Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Пелоси решила покинуть пост главы фракции демократов в Конгрессе США
    Суд в Гааге признал, что малайзийский Boeing был сбит по ошибке Минобороны сообщило об ударах по двум военным заводам Украины Пентагон заключил контракт с Lockheed для восполнения запасов HIMARS Собчак извинилась перед Чемезовым за своих коллег
    Голландский суд признал двух россиян виновными в убийстве пассажиров MH17 Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета ЦБ ввел комиссию за перевод по СБП за границу Карпин оценил игру россиян против сборной Таджикистана по футболу
    Сенатор назвал юридически ничтожным решение суда в Нидерландах по MH17 Конгрессмены-республиканцы начали расследование против Байдена ФСБ утвердила перечень военных сведений, которые могут быть использованы против РФ Россиянам пообещали интересные телепрограммы на Новый год

    последствия атак


    В ЕС заявили о критическом ущербе для энергетической инфраструктуры Украины

    «для устрашения»


    Минобороны сообщило о показательном расстреле военных ВСУ украинскими нацбатовцами

    «информационные операции»


    Киев обеспокоился ростом популярности российских Telegram-каналов среди украинцев

    Видео

    моральная порка


    За что руководитель Китая унизил премьера Канады

    американский госдолг


    Дерипаска списал доллар с мировых счетов

    выборы в США


    Дональд Трамп стал «чемоданом без ручки»

    очевидные выводы


    Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    пророссийское подполье


    Игорь Караулов: Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

    национальный успех


    Александр Разуваев: Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

    взаимные реверансы


    Глеб Простаков: Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

    на ваш взгляд


    Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?

    Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

    По ходу процесса в доказательную базу включались «удобные» показания свидетелей
    		   17 ноября 2022, 22:22
    Фото: Виталий Чугин/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    В четверг голландский суд вынес вердикт по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года. Согласно решению суда, малайзийский Boeing сбили ополченцы ДНР. Однако в России выводы суда в Гааге эксперты назвали необъективными и политизированными, указав на нестыковки в деле о крушении авиалайнера.

    В четверг Окружной суд Гааги признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров в 2014 году. Заявлено, что прокуратуре Нидерландов удалось доказать вину гражданина России, бывшего командира ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и двух его подчиненных – россиянина Сергея Дубинского и украинского гражданина Леонида Харченко.

    Суд заочно приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению, сообщает РИА «Новости». Осужденных также обязали выплатить родным погибших минимум 16 млн евро в качестве компенсации.

    По оценке нидерландского суда, Boeing рейса MH17 в 2014 году сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», выстрел якобы был произведен со стороны Первомайского, в тот момент находившегося под контролем ополчения ДНР. Один из фигурантов дела, командир разведподразделения донецкого ГРУ Олег Пулатов был оправдан, так как суд не нашел убедительных доказательств того, что «Пулатов внес вклад в использование ЗРК «Бук». Стоит отметить, что только интересы Пулатова на этом суде представлял адвокат. Опровергнуть доводы защиты суд не смог и поэтому был вынужден оправдать Пулатова.

    Гаагские судьи в своем вердикте отметили, что целью запуска ракеты ЗРК «Бук» был военный самолет, а малайзийский Boeing был уничтожен по ошибке. Но как подчеркнул судья-председатель Хенрик Стейнхейс, такая ошибка не умаляет наличие умысла и преднамеренности. Также в решении суда подчеркнуто, что обвиняемые ополченцы не имели иммунитет комбатантов (военнослужащих регулярной армии) – а значит, не имели права осуществлять запуск ракеты по любому самолету.

    Напомним, что катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка. Все находившиеся на борту погибли. Киев сразу обвинил в трагедии ополченцев ДНР. При этом Украина передала полномочия по проведению расследования нидерландской стороне (в лице Совета по вопросам безопасности Нидерландов) и международной Объединенной следственной группе (JIT).

    Решение, к которому пришел нидерландский суд, было ожидаемым – и юридически ничтожным, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Весомых доказательств представлено не было, решение политизированное, с которым нельзя согласиться, в свою очередь сказал руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат напомнил ТАСС, что российские специалисты не были допущены к деятельности JIT.

    Кроме того, следствие проигнорировало факты и выкладки, которые представил производитель комплексов «Бук» – российский концерн «Алмаз-Антей», подчеркнул Слуцкий. Напомним, в отчете «Алмаз-Антея» в том числе говорилось, что пуск ракеты был произведен из точки в 3,5 км к югу от поселка Зарощенское, занятого на тот момент Вооруженными силами Украины.

    Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Анатолий Ковлер подчеркивает, что судебный процесс был отмечен существенными изъянами. «В международную следственную группу не была включена Россия, хотя Австралия и Малайзия оказались включены только потому, что среди погибших в катастрофе рейса MH17 были граждане этих стран. Но извините, где находится Австралия и где район совершения преступления?» – сказал Ковлер газете ВЗГЛЯД.

    Юрист напомнил об отклоненных ходатайствах двух адвокатов Олега Пулатова о привлечении свидетелей защиты к судебному разбирательству. Таким образом была нарушена статья 6 Европейской конвенции о правах человека (право на справедливое правосудие). «Тем не менее суд проявил определенную объективность и отметил отсутствие доказательств того, что Россия, как государство, причастна к совершению этой катастрофы», – указал собеседник.

    Экс-уполномоченный РФ при ЕСПЧ Павел Лаптев убежден, что провокация с крушением самолета и вынесенным приговором «была от начала до конца инициирована и продумана американцами». «США не предоставили снимки со своих спутников, а затем давили на международную следственную группу и органы правосудия с тем, чтобы они не сотрудничали с Россией, несмотря на призывы к Москве о совместной работе по этому делу», – пояснил Лаптев.

    Российская сторона изучит решение Гаагского суда, сообщил замдиректора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев, добавив: «Во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение». Чуть позже на сайте внешнеполитического ведомства появилось заявление, где отмечалось: «Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии».

    На протяжении всего процесса суд находился под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и прессы, которые навязывали политически мотивированный итог разбирательства, констатировали в МИД. Дипломаты также указали на ряд сомнительных моментов в позиции нидерландского обвинения.

    Так, выводы прокуратуры были «построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны – СБУ, которую не раз уличали в даче ложных, противоречащих друг другу сведений», отметили в МИД. «При этом не были приняты во внимание рассекреченные Минобороны России документы, свидетельствующие о передаче на Украину ракеты, серийный номер которой совпадает с найденным на обломках на месте крушения», – отметили в МИДе. Судьи не получили снимки, сделанные американским спутником в момент катастрофы над Донецком – США ответили на соответствующий запрос голландской стороны категорическим отказом, но у суда не возникло вопросов по этому поводу».

    Ковлер тоже указывает на то, что следствие включило в доказательную базу лишь «удобные» показания свидетелей, проигнорировав сведения о пуске ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка – места дислокации Вооруженных сил Украины. Поводом для отказа было то, что «эта зона слишком далека от точки, где самолет пропал с радаров».

    «Такая практика называется избирательным применением доказательств. В судебном процессе должны использоваться все доказательства, которые требовали предоставить адвокаты. Хотя голландское правосудие отличается высокой степенью дотошности и скрупулезности, но в данном деле, видимо, были сделаны исключения»,

    – указал Ковлер. 

    Юрист отметил также, что приговор был оглашен спустя несколько дней после инцидента с украинской ракетой ПВО С-300, которая была выпущена по территории Польши и привела к гибели двух человек. «Сначала было озвучено предвзятое мнение, что ракета прилетела со стороны России, а потом американцам хватило объективности сказать о причастности Украины. К сожалению, такой объективности не было в деле по MH17», – отмечает Ковлер. 

    Кроме того, суд вообще не рассматривал вопрос об ответственности Киева за то, что пространство над зоной боевых действий не было закрыто. «Хотя доподлинно известно, что в зоне так называемой антитеррористической операции были развернуты средства ПВО ВСУ, в том числе «Буки», которые находились в боевом состоянии. Были активированы их радары, а их экипажи отрабатывали действия по поиску и отслеживанию целей», – напомнил в российском МИД.


     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •