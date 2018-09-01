Грузины вбросили нелепую версию гибели малайзийского «Боинга»

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18 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 20:13  |  vz.ru
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Почему Россия медлит с отказом от доллара

Американская валюта медленно, но сдувается в международных расчетахФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Чтобы ускорить процесс дедолларизации российской экономики, России надо активнее торговать в рублях, евро и юанях, считает глава ВТБ Андрей Костин. План избавления от американской валюты давно известен, однако исполнить его все никак не получается. Начать отказываться от доллара при продаже нефти и газа придется себе в убыток. Пойдет ли Россия на это ради более глобальной цели? Подробности...
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Почему российский Ил-20 попал под удар сирийской С-200

Российский Ил-20 стал жертвой «змеиных уловок» со стороны ИзраиляФото: RT на русском/Youtube
После почти 12-часовой паузы Минобороны РФ возложило вину за уничтожение российского самолета РЭБ в Сирии на Израиль. Именно маневры израильских F-16 привели к попаданию ракеты сирийских комплексов ПВО по Ил-20 с 15 военнослужащими. Каким образом израильские летчики подставили российский самолет под удар и какие последствия может вызвать эта трагедия? Подробности...
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ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
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Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

«Осси» помнят о том, что объединение Германии стало катастрофой для социальной сферы ГДРФото: AP/ТАСС
Германия кажется сильной, монолитной страной, только если смотреть на нее со стороны. Культурное и экономическое разделение на ГДР и ФРГ никуда не делось, потихоньку оформилось и политическое: пока «весси» поддерживают Меркель, «осси» выбирают «АдГ». А в последние годы старое противостояние Запада и Востока получило новый импульс – и становится острее с каждым днем. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?

Виктор Алкснис, политический деятель
Сегодня Минобороны РФ рассказывает нам сказки о том, что израильские истребители прикрывались Ил-20, атакуя Латакию, и поэтому сирийцы сбили наш самолет. А почему же не осуществлялся контроль воздушного пространства над Средиземным морем? Подробности...
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Око за око, зуб за зуб!

Виталий Третьяков, главный редактор журнала «Политический класс»
Обман и подлость – исторически традиционные составляющие политики. Но до сих пор казалось, что у западных военных-то есть какая-то честь. Оказывается, у израильских военных ее нет. Подробности...
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Мы имеем дело с предельно циничными упырями

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Накопали про «Боинг»? Ну вот вам. Получите асимметричный ответ. CNN тут же делает вброс, что наш самолет сбит сирийцами по ошибке. Ну да, ну да. Все случайно. Подробности...
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

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        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Грузины вбросили нелепую версию гибели малайзийского «Боинга»

          Массовая продажа «Буков» из Западной Украины в Грузию секрета не представляла   18 сентября 2018, 19:45
          Фото: Вадим Брайдов/РИА Новости
          Текст: Евгений Крутиков

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          Новая версия о причинах катастрофы малайзийского «Боинга» над Донбассом, вброшенная Грузией, сводится к следующему. «Бук» действительно был украинским, но его продали в Грузию, а оттуда его вывезли «российские оккупанты». Именно поэтому ракета имеет украинские номера – но принадлежала якобы все же России. В этой трактовке событий есть несколько очень слабых мест.

          Сразу после пресс-конференции представителей Минобороны РФ о природе и судьбе зенитной ракеты, сбившей малайзийский «Боинг» над Донбассом, на Украине началось формирование оправдательных версий. Цель их была проста – опровержение данных российской стороны. Помощь быстро пришла из наиболее дружественного нынешнему киевскому режиму организма – из Грузии. Там с удовольствием озвучили лежавшую на поверхности версию.

          Известный грузинский блогер Сухуmu высказал предположение, что злополучная ракета была продана Украиной Грузии в 2006 году, а в 2008-м ее якобы захватили российские войска вместе с украинскими «Буками», как следствие – вывезли в Россию. Публикация снабжена обилием фотографией и сканами нескольких документов.

          Эта «версия» была активно подхвачена украинскими СМИ, а также «Радио Свобода» и «Эхом Москвы». Впрочем, там предпочитают использовать версию Сухуmu как запасную, ориентируясь на позицию голландских блогеров и линию группы Bellingcat и их «российских» (по паспорту) сообщников из так называемой Conflict Intelligence team. Согласно их утверждениям, вина России давно доказана и не требует никакой новой доказательной базы.

          Что до стран Запада, пресс-конференция российских военных была ими либо проигнорирована, либо прокомментирована в духе «это все русская пропаганда и фальсификация» без разбора фактов. Таковы реалии информационной войны, в которой утеряна сама возможной логической коммуникации. 

          Блогер Сухуmu, также известный как «посол Грузии в ЖЖ», специализируется на кибервойнах и сделал себе имя на серии скоординированных атак на отдельные российские сайты и аккаунты в социальных сетях в 2008 и 2009 годах. Впоследствии он переключился на «документирование страданий грузинского народа в Абхазии и Южной Осетии».

          Леонид Джахая (фото: facebook.com/sukhumi?tn-str)
          Леонид Джахая (фото: facebook.com/sukhumi?tn-str)

          В офлайне это молодой мегрел из хорошей семьи Георгий Джахая. Он сын академика АН Грузии Леонида Джахая, беженца из Абхазии и автора космологической концепции рождения и эволюции метагалактического вещества в масштабах наблюдаемой Метагалактики (R = 1028 см), в которой вводится понятие метагалактического вакуума как субквантового уровня материи. Не надо пытаться все это понять, достаточно просто запомнить, что в радиусе R от центра Метагалактики располагается «пояс жизни», где теперь находится наша галактика – Млечный путь.

          В целом Джахая излагает общеизвестные факты: да, в нулевых годах Украина продала Грузии большое количество оружия через «Укрспецэкспорт» и даже была основным поставщиком (наряду с Болгарией). Блогер приводит скан распоряжения тогдашнего премьера Украины Юрия Еханурова от 2006 года о выводе из состава ВСУ дивизиона «Буков» («та ракет до нього»), срок годности которых истек, и передаче этого бракованного дивизиона Грузии. Вполне нормальная история. Та же Болгария и вовсе поставляла в Грузию для батальонных и ротных минометов бракованные мины, которые не взрывались и вгрызались в асфальт вместо того, чтобы от него отскакивать.

          То же – с аналогичной украинской продукцией. Но на Украине было принято (в основном в коррупционных целях) объявлять бракованными и устаревшими целые арсеналы и танковые полки для их дальнейшей перепродажи. Однако продажа Грузии целого дивизиона «Буков» в итоге наделала шума, поскольку выяснилось, что западное направление ПВО Украины оказалось попросту разрушенным. Никто нападения со стороны Венгрии, конечно, не ждал, но сама идея коммерческого разоружения целого стратегического направления даже украинцам показалась странной.

          В распоряжении Еханурова про «Буки» нет никаких локализующих сведений. Не указано ни подразделение, из состава которого выводится передаваемый Грузии просроченный дивизион, ни точные данные отдельных установок, тем более конкретных ракет.

          Далее идут несколько похожих документов и открытые данные организаций по контролю за торговлей вооружениями (например, SIPRI), которые тоже подтверждают продажу «Буков» Грузии. Но подтверждать это и не нужно.

          Абхазские солдаты приветствовали захват грузинских гаубиц в Кодорском ущелье криками «Украина!», посмотрев на их заводские номера.

          Иногда все это стреляло. Именно из украинских «Буков» и украинскими же расчетами были сбиты несколько российских самолетов. Говорят, что не все члены этих расчетов (они были из Галиции и Закарпатья) дожили до наших дней, но, может быть, врут.

          Также Джахая публикует фотографии с «Буками». На нескольких из них пусковая установка без бортового номера установлена на тягаче с грузинскими военными номерами. Джахая объясняет: российские войска захватили военно-воздушную базу в Сенаки и теперь вывозят оттуда «Буки». Действительно, дабы избежать дальнейших агрессивных действий со стороны Грузии, все ее тяжелое вооружение, героически брошенное где попало, были конфисковано как трофей. Но вывозили его не на тягачах с грузинскими номерными знаками – это просто бред.

          Наконец, главное: в грузинской версии событий полностью отсутствует доказательная база. Все заинтересованные лица знают, что Украина продавала грузинам оружие, но Джахая не приводит ни номера ракет, ни номера частей. Нет никакой связи между сбившей «Боинг» ракетой, предъявленными бумагами и аналитическими выкладками шведских статистиков. Есть обычное для современной Грузии бездоказательное утверждение: русские все увезли с базы в Сенаки, а больше ничего и доказывать не надо, поскольку «цивилизованный мир» и так должен понимать, что русские во всем виноваты.

          Но в минобороны Грузии наверняка есть копии спецификации по контрактам с Украиной. Там должны быть прописаны номера изделий. Покажите, раз такие грозные.

          Это примитив – и это обычный уровень для всех, кто сталкивался с грузинской пропагандой длительное время. Люди не затрудняют себя поиском доказательной базы, а фабрикуют легкие поделки, которые с удовольствием поглощает подготовленное общественное мнение. В это верят в самой Грузии. Верят на Украине, а также на «Радио Свобода» и «Эхе Москвы».

          Приятно осознавать, что многие другие – не верят.


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