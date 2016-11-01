Алиби Украины в деле «Боинга» разрушается под давлением новых улик

Взгляд
17 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
Разделы

Россия хуже США защищена от атаки на энергосистему

Могут ли русские хакеры устроить Америке блэкаут?Фото: Mike Cassese/Reuters
Прибывший в Москву министр энергетики США Рик Перри обвинил «русских хакеров» в новом преступлении – на сей раз во взломе американской сети энергоснабжения. Как всегда, «есть четкие свидетельства, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо». Действительно ли можно, сидя в России, нажатием клавиши погрузить Америку во мглу? Страшна ли атака в обратную сторону? Подробности...
Перейти а раздел…

Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую

Отсутствие украинских моторов поставило под угрозу поставки российских фрегатов ИндииФото: Сергея Смольского/ТАСС
Правительство заявило о достижении исторической вехи: отечественная оборонка смогла полностью отказаться от комплектующих, произведенных на Украине. С одной стороны, это действительно серьезное достижение. Но если разобраться подробнее, несложно заметить, что найденное решение таит в себе ряд подводных камней. Подробности...
Перейти а раздел…

Из ЕС идет смертельная угроза мемам, «фотожабам» и свободе интернета

Уже в следующем году европейские пользователи интернета могут столкнуться с серьезными ограничениямиФото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Евросоюз готовится шокировать мир законом, вводящим жесткую фильтрацию всего, что попадает в интернет. Под угрозой свободное распространение информации, карикатуры и мемы, научный и культурный обмен. Эта «цензура роботов» заставляет вновь вспомнить о предложениях по переводу российского сегмента интернета на «китайский путь развития». Подробности...
Перейти а раздел…

Рекорд очередных «друзей Путина» шокировал европейских либералов

Королевство Карлсона, хюгге и фрикаделек постепенно превращается в рекордсмена по убийствам и изнасилованиямФото: TT News Agency
В воскресенье в Швеции подвели окончательные итоги парламентских выборов. Как и ожидалось, партия евроскептиков «Демократы Швеции» добилась рекордных результатов, хотя на протяжении всей кампании ее пытались шельмовать «сговором с Путиным». Но секрет этого успеха не в протестах против политики ЕС и НАТО, а в том, что страну Карлсона захлестнула волна преступности. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Новое поколение управленцев: заниматься делом, а не интригами

Андрей Колесник, Председатель Совета директоров Калининградского морского торгового порта, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
В современной России появляется новое поколение руководителей, незнакомых с дурной стороной советской традиции. И власть для них не имеет значения сама по себе. Большие полномочия для руководителей нового поколения – лишь инструмент, нужный для достижения результата. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

«Запретите правый руль – и получите Дальневосточную республику»

Василий Авченко, писатель и журналист
Праворульный автомобиль на Дальнем Востоке 1990-х – депрессивном и мрачном – был понятием метафизическим. Оставшиеся без работы офицеры, рыбаки, ученые стремительно переквалифицировались в коммерсантов. А в «еретической» баранке справа дальневосточники увидели символ свободы. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Ближний Восток 40 лет ждет нового прорыва дипломатии

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Одной из первостепенных задач российской ближневосточной политики состоит в обосновании тезиса о том, что «пересидеть» не удастся. В этом смысле пример Кэмп-Дэвида является положительным, по крайней мере в одном отношении. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Минобороны раскрыло новые детали катастрофы Boeing на Украине

    Откуда на Западе паранойя по поводу «ГРУ»?

    Петров и Боширов дали интервью Симоньян

    Обсуждение: 30 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 25 комментариев

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Россия обратилась к Швейцарии в связи со «шпионским скандалом»
          Путин согласовал с Эрдоганом решение по ИдлибуВ США признались в неспособности противостоять российскому гиперзвуковому оружиюПушков сказал, за что США стоит извиниться перед УкраинойБританские ученые создадут для армии США нарушающий законы физики двигатель
          Власть больше всех заинтересована в чистоте выборов в ПриморьеБритания не отреагировала на запросы России по новому инциденту в СолсбериМитрополит Иларион: Большинство православных Украины против автокефалииКомандир «Адмирала Эссена» восхитился ракетами «Калибр»
          Украина назвала сроки запуска своего первого спутника «Лыбидь» Газпром рассказал об огромных объемах запрошенного Европой газаРади дешевого бензина нефтяным компаниям выделят еще 230 млрд рублейВ Киеве опасаются «фрагментации» Украины

          Газовый транзит


          Климкин объяснил, почему Украина борется с «Северным потоком – 2»

          В ожидании санкций


          Newsweek: США движутся к полномасштабной экономической войне с Россией

          Правила игры


          Какие санкции выгонят американский бизнес из России

          Оперный певец


          Михаил Луконин погиб в аварии

          армия и вооружение


          ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

          «Уверен. Абсолютно»


          Ротенберг сказал, сколько простоит Крымский мост

          долг времен Януковича


          Денежный спор России и Украины угрожает британской судебной системе

          православная церковь


          Борьба за единство Русского мира входит в новую стадию

          Монополия на насилие


          Игорь Мальцев: Что общего между простым русским бизнесменом и простым немецким ментом

          идеология и пропаганда


          Ирина Алкснис: Во что выродилась украинская литература для детей

          православный раскол


          Егор Холмогоров: Украинский церковный сепаратизм инициировала власть западных стран

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          Алиби Украины в деле «Боинга» разрушается под давлением новых улик

          Номер роковой ракеты стал известен в мае, когда его продемонстрировали голландские власти   17 сентября 2018, 20:50
          Фото: Francois Lenoir/Reuters
          Текст: Алексей Нечаев,
          Михаил Мошкин

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Российские военные обнародовали новые данные, говорящие о виновности Киева в гибели «Боинга» в Донбассе в 2014 году. Продвинуть расследование помог номер уничтожившей «Боинг» ракеты, который в Нидерландах назвали лишь несколько месяцев назад. Голландские сыщики уже пообещали учесть новую информацию, но решатся ли они теперь и впрямь взять в расследовании «украинский след»?

          В понедельник Международная следственная группа сообщила, что приняла во внимание новые данные российского Минобороны о катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года, в которой погибли 298 человек.

          За несколько часов до этого в Минобороны представили доказательства вины Украины. В частности, достоянием гласности стал номер ракеты, выпущенной по пассажирскому самолету. Об этом сообщил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления военного ведомства генерал-лейтенант Николай Паршин.

          Оказалось, что ракету изготовили в 1986 году в Подмосковье, на заводе в Долгопрудном, и отправили в воинскую часть на западе Украинской ССР. Это подразделение, 223-я зенитная ракетная бригада, входило в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалось в Тернопольской области. Часть никогда не выводилась на территорию России.

          Установлению данного факта помогло то, что международная Совместная следственная группа (ССГ) три месяца назад продемонстрировала номера на фрагментах деталей ракеты.

          «В настоящее время данная часть дислоцирована в городе Стрый Львовской области. На ее вооружении по-прежнему стоят комплексы «Бук». Примечательно, что части 223-го полка начиная с 2014 года неоднократно привлекались к так называемой антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях», – подчеркнул Паршин.

          Чуть позже представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил: данные о ракете, сбившей самолет «Боинг» рейса МН17 в небе над Украиной, направлены Нидерландам. Конашенко также объявил: видеоролики о перемещении ЗРК «Бук» из России на украинскую территорию, представленные в мае совместной следственной группой, –фальшивка. К такому выводу ведомство пришло после анализа видео, проведенного экспертами, о чем подробно, с примерами рассказали участники брифинга.

          Кроме того, российские военные представили аудиозапись переговоров служащих ВСУ, которая подтверждает причастность Киева к крушению малайзийского самолета. Разговор, прозвучавший на записи, происходил в Одесской области в 2016 году во время учений «Рубеж-2016» и был опубликован в украинских СМИ. «Если так, *** (нецензурный синоним слова «собьем» – прим. ВЗГЛЯД) еще один малайзийский Boeing», – сказал в беседе один из украинских военных.

          Украина сама подтверждает, что ЗРК «Бук» и ракеты для него не могли попасть к ополченцам ДНР и ЛНР, заметил Конашенков.

          Реакция Киева на новые данные была предсказуемой. Глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил: представленные данные – это якобы «фейк Кремля».

          «Все ракеты находятся под жесточайшим учетом. На каждую ракету есть формуляр, это как паспорт у человека,

          – пояснил газете ВЗГЛЯД бывший замглавкома ВВС генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев. – Если она уничтожена в бою или на учениях, утилизирована или выслужила свой срок – все это фиксируется. Ракеты выпускались в СССР централизованно, передавались по округам, армиям, корпусам и так далее. Все это тоже документировалось».

          «Ведь на обломках были номера. По этим номерам методом исключения был определен номер ракеты», – пояснил Бижев. По его мнению, украинские политики не смогут опровергнуть новые данные Минобороны.

          «Украинские власти никак не могут опровергнуть доводы российских военных и будут все отрицать. Вспомните, когда они сбили Ту-154, который летел из Израиля, и они до сих пор упираются, что это не они были», – говорит Бижев, напомнив, что Украина официально до сих пор не взяла на себя ответственность за сбитый в 2001 году российский самолет, хотя и выплатила компенсацию родственникам погибших.

          В Голландии пообещали изучить представленные Москвой новые данные.

          Документы из архива МО
          Документы из архива МО

          «ССГ обратила внимание на информацию, которая сегодня впервые была представлена властями РФ, – заявила группа. – Уже в 2014 году ССГ попросила Россию предоставить все имеющиеся данные. В мае 2018 года ССГ запросила конкретную информацию, касающуюся цифр, обнаруженных на нескольких обломках ракеты».

          По утверждению международных следователей, в августе Россия письменно уведомила ССГ «об отсутствии необходимости направления дополнительных запросов».

          «ССГ тщательно изучит представленные сегодня материалы, как только РФ передаст соответствующие документы по запросу, сделанному в мае, и резолюции 2166 СБ ООН», – подчеркнули следователи. Они добавили, что «с самого начала расследования и по сегодняшний день вся информация, предоставляемая Российской Федерацией, тщательно анализируется и изучается».

          «Делая это, ССГ обнаружила, что ранее оглашенная и предоставленная ССГ информация от Министерства обороны РФ имела в ряде случаев фактические неточности, – цитирует заявление ТАСС. – Примером этого может послужить предполагаемое присутствие военного самолета поблизости с MH17 на радарных снимках, представленных на пресс-конференции в июле 2014 года».

          «С самого начала было понятно, что за этой провокацией стоит украинская противовоздушная оборона и Порошенко, который поучаствовал в информационной кампании по обвинению России в уничтожении самолета», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

          «Мы рассчитываем, что расследование, которое ведется в Нидерландах, приобщит новые доказательства по делу и проведет реальные следственные действия в отношении Украины. Если этого не произойдет, то можно будет сказать, что голландские следователи заранее политически ангажированы, заранее не проводят расследование так, как это необходимо», – заключил Коротченко.

          Айтеч Бижев предполагает, что голландские следователи могут формально приобщать к делу доказательства, предоставленные российскими военными, однако не станут учитывать их в своих выводах. «Нидерланды вряд ли воспримут эти доказательства. Не для того этот спектакль разыгрывается. Им просто не позволят разрушить этот сценарий», – предрекает Бижев.

          Тем временем новые улики оживленно обсуждаются в блогосфере. «Давайте вместе поразмышляем и попробуем ответить на вопросы, которые возникают после просмотра брифинга», – написал автор Telegram-канала «Майор и генерал».

          «Вопрос: почему мы не узнали этих номеров до заявлений голландской стороны? Ответ: потому что обломки ракеты собирала международная комиссия (ОБСЕ, Нидерланды и т. д.). Если кто-то думает, что это очень просто – быстро приехал на место крушения, и вот тебе кусок с номером – это не так. Громадный разброс по площади падения, фрагментация», – цитирует автора газета ВЗГЛЯД.

          На вопрос о том, почему тогда тянули с мая до сентября, автор отметил: «Необходимы некоторые сроки, чтобы эти документы рассекретить, сделать так, чтобы рассекречивание не нанесло ущерба обороне и безопасности страны».

          «Очевидно, что до сих пор живы те, кто являлся участником этой отгрузки/транспортировки, кто подписывал документы и т. д., и многие из них готовы дать свидетельские показания под присягой в любой международной инстанции, – пишет блогер. – И вот здесь для Петра Алексеевича Порошенко и его военных преступников уже действительно наступает мат».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............