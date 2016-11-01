Алиби Украины в деле «Боинга» разрушается под давлением новых улик

Российские военные обнародовали новые данные, говорящие о виновности Киева в гибели «Боинга» в Донбассе в 2014 году. Продвинуть расследование помог номер уничтожившей «Боинг» ракеты, который в Нидерландах назвали лишь несколько месяцев назад. Голландские сыщики уже пообещали учесть новую информацию, но решатся ли они теперь и впрямь взять в расследовании «украинский след»?

В понедельник Международная следственная группа сообщила, что приняла во внимание новые данные российского Минобороны о катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года, в которой погибли 298 человек.

За несколько часов до этого в Минобороны представили доказательства вины Украины. В частности, достоянием гласности стал номер ракеты, выпущенной по пассажирскому самолету. Об этом сообщил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления военного ведомства генерал-лейтенант Николай Паршин.

Оказалось, что ракету изготовили в 1986 году в Подмосковье, на заводе в Долгопрудном, и отправили в воинскую часть на западе Украинской ССР. Это подразделение, 223-я зенитная ракетная бригада, входило в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалось в Тернопольской области. Часть никогда не выводилась на территорию России.

Установлению данного факта помогло то, что международная Совместная следственная группа (ССГ) три месяца назад продемонстрировала номера на фрагментах деталей ракеты.

«В настоящее время данная часть дислоцирована в городе Стрый Львовской области. На ее вооружении по-прежнему стоят комплексы «Бук». Примечательно, что части 223-го полка начиная с 2014 года неоднократно привлекались к так называемой антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях», – подчеркнул Паршин.

Чуть позже представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил: данные о ракете, сбившей самолет «Боинг» рейса МН17 в небе над Украиной, направлены Нидерландам. Конашенко также объявил: видеоролики о перемещении ЗРК «Бук» из России на украинскую территорию, представленные в мае совместной следственной группой, –фальшивка. К такому выводу ведомство пришло после анализа видео, проведенного экспертами, о чем подробно, с примерами рассказали участники брифинга.

Кроме того, российские военные представили аудиозапись переговоров служащих ВСУ, которая подтверждает причастность Киева к крушению малайзийского самолета. Разговор, прозвучавший на записи, происходил в Одесской области в 2016 году во время учений «Рубеж-2016» и был опубликован в украинских СМИ. «Если так, *** (нецензурный синоним слова «собьем» – прим. ВЗГЛЯД) еще один малайзийский Boeing», – сказал в беседе один из украинских военных.

Украина сама подтверждает, что ЗРК «Бук» и ракеты для него не могли попасть к ополченцам ДНР и ЛНР, заметил Конашенков.

Реакция Киева на новые данные была предсказуемой. Глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил: представленные данные – это якобы «фейк Кремля».

«Все ракеты находятся под жесточайшим учетом. На каждую ракету есть формуляр, это как паспорт у человека,

– пояснил газете ВЗГЛЯД бывший замглавкома ВВС генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев. – Если она уничтожена в бою или на учениях, утилизирована или выслужила свой срок – все это фиксируется. Ракеты выпускались в СССР централизованно, передавались по округам, армиям, корпусам и так далее. Все это тоже документировалось».

«Ведь на обломках были номера. По этим номерам методом исключения был определен номер ракеты», – пояснил Бижев. По его мнению, украинские политики не смогут опровергнуть новые данные Минобороны.

«Украинские власти никак не могут опровергнуть доводы российских военных и будут все отрицать. Вспомните, когда они сбили Ту-154, который летел из Израиля, и они до сих пор упираются, что это не они были», – говорит Бижев, напомнив, что Украина официально до сих пор не взяла на себя ответственность за сбитый в 2001 году российский самолет, хотя и выплатила компенсацию родственникам погибших.

В Голландии пообещали изучить представленные Москвой новые данные.

Документы из архива МО

«ССГ обратила внимание на информацию, которая сегодня впервые была представлена властями РФ, – заявила группа. – Уже в 2014 году ССГ попросила Россию предоставить все имеющиеся данные. В мае 2018 года ССГ запросила конкретную информацию, касающуюся цифр, обнаруженных на нескольких обломках ракеты».

По утверждению международных следователей, в августе Россия письменно уведомила ССГ «об отсутствии необходимости направления дополнительных запросов».

«ССГ тщательно изучит представленные сегодня материалы, как только РФ передаст соответствующие документы по запросу, сделанному в мае, и резолюции 2166 СБ ООН», – подчеркнули следователи. Они добавили, что «с самого начала расследования и по сегодняшний день вся информация, предоставляемая Российской Федерацией, тщательно анализируется и изучается».

«Делая это, ССГ обнаружила, что ранее оглашенная и предоставленная ССГ информация от Министерства обороны РФ имела в ряде случаев фактические неточности, – цитирует заявление ТАСС. – Примером этого может послужить предполагаемое присутствие военного самолета поблизости с MH17 на радарных снимках, представленных на пресс-конференции в июле 2014 года».

«С самого начала было понятно, что за этой провокацией стоит украинская противовоздушная оборона и Порошенко, который поучаствовал в информационной кампании по обвинению России в уничтожении самолета», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Мы рассчитываем, что расследование, которое ведется в Нидерландах, приобщит новые доказательства по делу и проведет реальные следственные действия в отношении Украины. Если этого не произойдет, то можно будет сказать, что голландские следователи заранее политически ангажированы, заранее не проводят расследование так, как это необходимо», – заключил Коротченко.

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Айтеч Бижев предполагает, что голландские следователи могут формально приобщать к делу доказательства, предоставленные российскими военными, однако не станут учитывать их в своих выводах. «Нидерланды вряд ли воспримут эти доказательства. Не для того этот спектакль разыгрывается. Им просто не позволят разрушить этот сценарий», – предрекает Бижев.

Тем временем новые улики оживленно обсуждаются в блогосфере. «Давайте вместе поразмышляем и попробуем ответить на вопросы, которые возникают после просмотра брифинга», – написал автор Telegram-канала «Майор и генерал».

«Вопрос: почему мы не узнали этих номеров до заявлений голландской стороны? Ответ: потому что обломки ракеты собирала международная комиссия (ОБСЕ, Нидерланды и т. д.). Если кто-то думает, что это очень просто – быстро приехал на место крушения, и вот тебе кусок с номером – это не так. Громадный разброс по площади падения, фрагментация», – цитирует автора газета ВЗГЛЯД.

На вопрос о том, почему тогда тянули с мая до сентября, автор отметил: «Необходимы некоторые сроки, чтобы эти документы рассекретить, сделать так, чтобы рассекречивание не нанесло ущерба обороне и безопасности страны».

«Очевидно, что до сих пор живы те, кто являлся участником этой отгрузки/транспортировки, кто подписывал документы и т. д., и многие из них готовы дать свидетельские показания под присягой в любой международной инстанции, – пишет блогер. – И вот здесь для Петра Алексеевича Порошенко и его военных преступников уже действительно наступает мат».