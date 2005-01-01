Опубликована запись разговора украинских военных о крушении Boeing в Донбассе

Министерство обороны России представило аудиозапись переговоров украинских военнослужающих, подтверждающую причастность Киева к крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам генерала, разговор украинских военнослужащих на записи происходил в Одесской области в 2016 году во время учений «Рубеж-2016» и был опубликован в украинских СМИ.

«Если так, *** (нецензурный синоним слова «собьем» – прим. ВЗГЛЯД) еще один малайзийский Boeing», – сказал в беседе один из военнослужащих, передает ТАСС.

В понедельник Минобороны раскрыло данные под грифом «Совершенно секретно» о ракете, сбившей лайнер Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донбассом. В ведомстве сообщили, что ракета была произведена в 1986 году и тогда же отправлена в воинскую часть в Украинской ССР, после чего на российскую территорию не возвращалась.

Кроме того, российское военное ведомство представило подробный разбор роликов о якобы перемещении ЗРК «Бук» из России на Украину и доказательства их фальсификации.