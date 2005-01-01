Минобороны рассекретило номер сбившей Boeing в Донбассе ракеты

Министерство обороны России огласило данные с грифом «Совершенно секретно» по ракете, сбившей лайнер Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донбассом. В частности, в ведомстве рассекретили бортовой номер ракеты, который удалось установить по найденным на месте трагедии обломкам.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что в рамках рассекречивания данных документов будут представлены наглядные доказательства несостоятельности утверждений о якобы причастности российского «Бука» к катастрофе МН17, передает РИА «Новости».

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления военного ведомства генерал-лейтенант Николай Паршин сообщил, что Минобороны установило номер ракеты, которой в 2014 году был сбит малайзийский Boeing. Он отметил, что на представленных совместной следственной группой фрагментах ракеты были представлены номера сопла и двигателя. Зная эти номера, появилась возможность установить номер ракеты, передает ТАСС.

В Минобороны сообщили, что ракета была произведена на Долгопрудненском научно-производственном предприятии в Подмосковье. Документация по выпущенной ракете до сих пор хранится там.

В ведомстве сообщили, что сбившую малайзийский Boeing ракету изготовили в 1986 году и отправили в воинскую часть в Украинской ССР. Воинская часть Украины, где хранилась данная ракета, привлекалась к карательной операции Киева в Донбассе, сообщили в Минобороны.

Ракета после отправки на Украину в 1986 году в Россию не возвращалась, добавили в ведомстве.

В июле 2014 года авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, но через 2 часа и 49 минут после взлета рухнул на землю в районе села Грабово на Украине. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек.

Президент Украины Петр Порошенко призывал привлечь Россию к ответственности за крушение малайзийского Boeing.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС. Глава государства также говорил, что аргументы России не учитываются теми странами, которые обвиняют Москву к причастности к крушению.