Путин: Сбившая MH17 ракета не принадлежала России

Президент России Владимир Путин заявил, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС.

«Конечно, нет», – ответил он на вопрос о том, была ли та ракета российской.

Путин также отметил, что есть разные версии крушения MH17, но их «никто не учитывает», передает РИА «Новости».

Ранее Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в якобы причастности к крушению самолета Boeing «Малайзийских авиалиний» на Украине в июле 2014 года.

Напомним, расследующая обстоятельства крушения Boeing на Востоке Украины международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил. Москва заявила о предвзятости выводов следствия по делу об авиакатастрофе.