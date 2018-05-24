МИД заявил о предвзятости выводов следствия по делу о крушении Boeing в Донбассе

Версия о том, что ЗРК «Бук», из которого сбили пассажирский самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, принадлежал бригаде ПВО ВС России, вызывает у Москвы сожаление, заявили в российском МИД, указав на предвзятость расследования.

«Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества. Никаких доказательств, конечно же, представлено не было, если не считать красочно оформленного видеоролика, снятого на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства Bellingcat, которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов», – говорится в заявлении МИД России.

Ведомство выразило недоумение в связи с тем, что следственная группа выдвинула эту версию, когда в России еще не завершили изучение запросов прокуратуры Нидерландов об оказании правовой помощи.

Кроме того, в материалах следственной группы, продемонстрированных на пресс-конференции, просто «проигнорирован значительный объем информации», которую предоставила Россия. Также вообще не указано, что Россия оказывала помощь в расследовании, в том числе рассекретила и передала технические и конструкторские данные ракет системы «Бук», представив результаты натурного эксперимента, который был выполнен производителем этого типа ЗРК – концерном ВКО «Алмаз-Антей».

Также Россия передала Нидерландам первичные необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушным пространством на момент трагедии.

«Эта критически важная информация носит исчерпывающий и абсолютно объективный характер, так как не может быть подделана или изменена. Но и это не повлияло на линию расследования», – заметили в МИД.

«В этих обстоятельствах у нас возникают закономерные вопросы относительно истинной подоплеки решения ССГ обнародовать предварительное заключение. Все это лишь подтверждает высказанные нами ранее опасения относительно предвзятости и однобокости ведущегося расследования», – заявило внешнеполитическое российское ведомство.

Ранее расследующая обстоятельства крушения Boeing на востоке Украины международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.

В Госдуме назвали это сообщение фейком и раскритиковали доводы международной группы следователей. В ДНР опровергли наличие российского «Бука» в Донбассе в день крушения Boeing.