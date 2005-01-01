В Госдуме отреагировали на заявление о принадлежности «Бука»

Заявления следственной группы о наличии доказательств принадлежности Вооруженным силам России ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, являются фейком, заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Как они могли установить отпечатки пальцев? У них нет такой базы данных, которая бы могла идентифицировать биометрические данные [российских военнослужащих]», – приводит его слова РИА «Новости».

Швыткин сказал, что для этого необходимо провести соответствующую экспертизу, различного рода анализы, которые бы доказали, что отпечатки пальцев принадлежат тому или иному лицу.

«А как могут отпечатки пальцев принадлежать бригаде? Они должны конкретному военнослужащему принадлежать», – заметил Швыткин. «Как они могут идентифицировать реальные отпечатки пальцев того военнослужащего, который проходит службу?» – задается вопросом депутат.

«Глупость. Это явно фейк», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, эта информация носит не только ложный, но и ангажированный характер, а само расследование непрозрачно, что ставит под сомнение выводы следственной группы.

Ранее в четверг расследующая обстоятельства крушения Boeing на Востоке Украины международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.

В докладе ССГ ранее говорилось, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно. Россия называла следствие предвзятым, указывая на то, что основные данные были получены от украинской стороны.

Напомним, производитель «Буков» компания «Алмаз-Антей» проводила собственное расследование, по результатам которого сообщила, что ракету, сбившую МН17 над Донбассом, выпустили с направления Зарощенского, контролировавшегося украинской армией. Отмечалось также, что Нидерланды при моделировании крушения МН17 в Донбассе пользовались данными об американской ракете, конструктивно отличной от снарядов «Бука», а повреждения самолета в отчете не соответствуют реальным. Минобороны также опровергало пересечение «Буком» границы России и Украины.