Расследующая обстоятельства крушения Boeing на востоке Украины международная следственная группа пришла к выводу, что ЗРК «Бук», из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.

Как заявил глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен, ЗРК «Бук», предположительно сбивший Boeing, имеет ряд уникальных особенностей, по которым «следственная группа сумела получить отпечатки пальцев», передает РИА «Новости».

«После интенсивного сравнительного исследования нескольких Буков, установлено что ЗРК, который сбил Boeing, происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, Российская Федерация», – заявил он.

В докладе ССГ ранее говорилось, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно. Россия называла следствие предвзятым, указывая на то, что основные данные были получены от украинской стороны. Ополченцы заявляли, что ракета была выпущена с территории, подконтрольной Киеву.

Напомним, производитель «Буков» компания «Алмаз-Антей» проводила собственное расследование, по результатам которого сообщила, что ракету, сбившую МН17 над Донбассом, выпустили с направления Зарощенского, контролировавшегося украинской армией. Отмечалось также, что Нидерланды при моделировании крушения МН17 в Донбассе пользовались данными об американской ракете, конструктивно отличной от снарядов «Бука», а повреждения самолета в отчете не соответствуют реальным. Минобороны также опровергало пересечение «Буком» границы России и Украины.