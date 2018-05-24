В ДНР опровергли наличие российского «Бука» в Донбассе в день крушения Boeing

Минобороны провозглашенной Донецкой народной республики опровергло присутствие российских ЗРК «Бук» в Донбассе, в том числе в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году, заявил замкомандующего Объединенным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Басурин подчеркнул, что установить принадлежность ракеты комплекса «Бук» после ее попадания в цель практически невозможно, передает «Интерфакс».

Между тем, как сообщил голландский прокурор Фред Вестербеке, совместная следственная группа (ССГ), расследующая крушение пассажирского Boeing на Украине в 2014 году, запросила данные о перемещениях российских ЗРК в указанный период, передает ТАСС.

«Разумеется, еще в начале расследования мы попросили их предоставить всю имеющуюся у них информацию, которая имеет значение, а это, возможно, самая важная информация, которую они могли нам дать. Однако они не сделали этого», – сказал он.

Ранее в четверг расследующая обстоятельства крушения Boeing на востоке Украины международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил. В Госдуме назвали сообщение об этом фейком и раскритиковали доводы международной группы следоватлеей.

В докладе ССГ ранее говорилось, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно. Россия называла следствие предвзятым, указывая на то, что основные данные были получены от украинской стороны.

Напомним, производитель «Буков» компания «Алмаз-Антей» проводила собственное расследование, по результатам которого сообщила, что ракету, сбившую МН17 над Донбассом, выпустили с направления Зарощенского, контролировавшегося украинской армией.