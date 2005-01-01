Нидерланды и Австралия заявили о вине России в крушении Boeing в Донбассе

Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в якобы причастности к крушению самолета Boeing «Малайзийских авиалиний» на Украине в июле 2014 года, передает Reuters со ссылкой на заявление голландского кабмина.

«Привлечение страны к ответственности – сложный юридический процесс. Нидерланды и Австралия попросили Россию вступить в диалог, чтобы прийти к решению, которое бы соответствовало огромным страданиям и ущербу, причиненному катастрофой с самолетом рейса MH17», – передает Reuters текст заявления кабмина Нидерландов.

«Нидерланды и Австралия привлекут Россию к ответственности за причастность к крушению MH17», – заявили в Нидерландах, отмечая, что соответствующее решение принято по предложению главы МИД страны Стефа Блока. Сообщается, что Россия уже проинформирована о данном решении.

«На основе выводов Совместной следственной группы Нидерланды и Австралия теперь убеждены, что Россия несет ответственность за размещение установки «Бук», из которой был сбит Boeing. Поэтому правительство теперь принимает следующий шаг, чтобы официально привлечь Россию к ответственности», – передает ТАСС текст заявления властей Нидерландов.

Напомним, расследующая обстоятельства крушения Boeing на Востоке Украины международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил. Москва заявила о предвзятости выводов следствия по делу об авиакатастрофе.

В Минобороны обратили внимание, что выводы следователей базируются в основном на данных из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны были проигнорированы. В ведомстве также заявили, что серийный номер ракеты, которая якобы сбила малайзийский Boeing на Украине, указывает на то, что она была произведена в 1986 году в СССР. При этом следствие замалчивает информацию о дате и месте обнаружения двигателя оружия, а также тех, кто передал агрегат комиссии, указали в военном ведомстве.

Президент Владимир Путин заявил, что Москва признает результаты следствия только в том случае, если российская сторона будет принимать в нем полноценное участие.