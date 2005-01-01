Минобороны разъяснило происхождение предъявленной следствием ракеты от ЗРК «Бук»

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25 мая, пятница  |  Последнее обновление — 14:18  |  vz.ru
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Для снятия претензий с Газпрома Европа выбрала особый момент

Европа больше не видит в Газпроме монополистаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Антимонопольное расследование, которое шесть лет вела Еврокомиссия против Газпрома, наконец-то закрыто. Российской компании угрожали гигантские, миллиардные штрафы, и вот теперь это позади. Почему ЕК сделала такой подарок России именно сейчас и что за это потребуется от Газпрома? Подробности...
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Почему Трамп испугался встречаться с Ким Чен Ыном

В прошлом месяце госсекретарь США Майкл Помпео уже второй раз в этом году встречался в Пхеньяне с Ким Чен ЫномФото: KCNA/Global Look Press
Самый ожидаемый саммит этого года не состоится – Дональд Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном. Срыв переговоров по самой разогретой за последний год теме – корейской ракетно-ядерной программе – не означает перехода к военному решению проблемы. Просто президент США исчерпал возможности для блефа и пиара на этом направлении, а устраивать встречу на равных ему категорически не хотелось. Подробности...
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«Баллада о шалавах» вызвала травлю московской поэтессы в Израиле

Привычки русского поэта для израильской общественности оказались неприемлемымиФото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press
Алла Боссарт, поэтесса и жена известного поэта-сатирика Игоря Иртеньева, подверглась грубым нападкам и гонениям за лирическое стихотворение. Поэтессу требуют лишить гражданства и выгнать из страны. Происходит это не в России, а в Израиле. Чем Боссарт прогневала местную общественность и почему Марк Цукерберг превратился в «совкового цензора»? Подробности...
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Россия выводит из игры символ американской военной мощи

Сначала «Томагавкам» удалось стать символом американской мощи, а затем – слабостиФото: U.S. Navy/Global Look Press
Легендарные крылатые ракеты «Томагавк», которыми США успели обстрелять множество стран мира, больше не удовлетворяют требованиям Пентагона. Принято решение уже в ближайшие годы отказаться от них в пользу более совершенных аналогов. Отправить «Томагавки» на пенсию решено в том числе по вине российских средств ПВО. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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У истории с малазийским Boeing вполне простое объяснение

Иван Лизан, обозреватель «Однако. Евразия»
У всплывшей на поверхность истории с малазийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. Подробности...

Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2» поборется с украинской реальностью

Максим Ваганов, публицист
Стрелок наконец-то пришел в себя. Голова болела, сознание путалось. У дверей стоят двое. Толстый, в белой рубашке и неприятный на вид, подошел к Стрелку. Он нагнулся, чтобы сталкер услышал слова: «Ну що, москаль, добiгався?» Подробности...
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Почему кириллицу столь отчаянно ненавидят

Егор Холмогоров, Публицист
Наша кириллическая азбука – это декларация нашей цивилизационной независимости, тот волшебный барьер, который ограждает святыню русской речи от растворения в глобальном «пиджин-инглише». Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Минобороны разъяснило происхождение предъявленной следствием ракеты от ЗРК «Бук»

             25 мая 2018, 12:28
          Фото: Martti Kainulainen/Lehtikuva/ТАСС
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Серийный номер ракеты, которая якобы сбила малайзийский Boeing на Украине, указывает на то, что она была произведена в 1986 году в СССР; при этом следствие замалчивает информацию о дате и месте обнаружения двигателя оружия, а также тех, кто передал агрегат комиссии, заявили в Минобороны России.

          Так, следствие предпочло умолчать «о дате и месте обнаружения данного двигателя или лицах, передавших данный агрегат следственной комиссии», передает ТАСС.

          При этом «нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе», а его «гарантийный срок эксплуатации» составляет 15 лет.

          Отмечается, что предприятие-изготовитель может продлить срок эксплуатации еще на пять лет, однако не более двух раз.

          Следовательно, «после 25 лет эксплуатации все без исключения ракеты комплексов «Бук» подлежат списанию и утилизации», так как «дальнейшее использование изделий, прежде всего из-за небезопасности пороховых зарядов двигателей, несет прямую угрозу жизни для военнослужащих».

          «Предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией в минувший четверг, был 2011 год (1986+25), после которого все ракеты данного года выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию», – говорится в сообщении министерства.

          Уточняется, что правило «касается исключительно российских подразделений ПВО».

          В ведомстве считают, что «единственной причиной умышленного замалчивания голландской следственной комиссией источника происхождения показанного ракетного двигателя 1986 года выпуска является его более чем вероятная принадлежность украинским вооруженным силам».

          Подчеркивается, что Украина со времен развала СССР имела около 20 дивизионов ЗРК «Бук», однако с 1991 года в страну не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты.

          В настоящее время Министерство обороны России проводит анализ видеоматериалов, представленных голландской следственной группой по крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.

          Ранее сообщалось, что Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в якобы причастности к крушению самолета Boeing «Малайзийских авиалиний» на Украине.

          Напомним, расследующая обстоятельства крушения Boeing на Востоке Украины международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил. Москва заявила о предвзятости выводов следствия по делу об авиакатастрофе.

          В Минобороны обратили внимание, что выводы следователей базируются в основном на данных из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны были проигнорированы. В ведомстве также заявили, что серийный номер ракеты, которая якобы сбила малайзийский Boeing на Украине, указывает на то, что она была произведена в 1986 году в СССР. При этом следствие замалчивает информацию о дате и месте обнаружения двигателя оружия.

          Президент Владимир Путин заявил, что Москва признает результаты следствия только в том случае, если российская сторона будет принимать в нем полноценное участие.


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