Минобороны разъяснило происхождение предъявленной следствием ракеты от ЗРК «Бук»

Серийный номер ракеты, которая якобы сбила малайзийский Boeing на Украине, указывает на то, что она была произведена в 1986 году в СССР; при этом следствие замалчивает информацию о дате и месте обнаружения двигателя оружия, а также тех, кто передал агрегат комиссии, заявили в Минобороны России.

Так, следствие предпочло умолчать «о дате и месте обнаружения данного двигателя или лицах, передавших данный агрегат следственной комиссии», передает ТАСС.

При этом «нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе», а его «гарантийный срок эксплуатации» составляет 15 лет.

Отмечается, что предприятие-изготовитель может продлить срок эксплуатации еще на пять лет, однако не более двух раз.

Следовательно, «после 25 лет эксплуатации все без исключения ракеты комплексов «Бук» подлежат списанию и утилизации», так как «дальнейшее использование изделий, прежде всего из-за небезопасности пороховых зарядов двигателей, несет прямую угрозу жизни для военнослужащих».

«Предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией в минувший четверг, был 2011 год (1986+25), после которого все ракеты данного года выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию», – говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что правило «касается исключительно российских подразделений ПВО».

В ведомстве считают, что «единственной причиной умышленного замалчивания голландской следственной комиссией источника происхождения показанного ракетного двигателя 1986 года выпуска является его более чем вероятная принадлежность украинским вооруженным силам».

Подчеркивается, что Украина со времен развала СССР имела около 20 дивизионов ЗРК «Бук», однако с 1991 года в страну не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты.

В настоящее время Министерство обороны России проводит анализ видеоматериалов, представленных голландской следственной группой по крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в якобы причастности к крушению самолета Boeing «Малайзийских авиалиний» на Украине.

Напомним, расследующая обстоятельства крушения Boeing на Востоке Украины международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил. Москва заявила о предвзятости выводов следствия по делу об авиакатастрофе.

В Минобороны обратили внимание, что выводы следователей базируются в основном на данных из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны были проигнорированы. В ведомстве также заявили, что серийный номер ракеты, которая якобы сбила малайзийский Boeing на Украине, указывает на то, что она была произведена в 1986 году в СССР. При этом следствие замалчивает информацию о дате и месте обнаружения двигателя оружия.

Президент Владимир Путин заявил, что Москва признает результаты следствия только в том случае, если российская сторона будет принимать в нем полноценное участие.