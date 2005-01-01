Путин прокомментировал доклад о крушении Boeing в Донбассе

Российский президент Владимир Путин сообщил, при каком условии Москва признает результаты следствия по делу о крушении пассажирского самолета Boeing в Донбассе.

Путин сообщил, что весь день работал в Санкт-Петербурге, поэтому не знаком с деталями выводов голландских следователей.

«Но могу вам сказать, даже не знакомясь с тем, что там есть, наши отношения к этому делу такое: мы изначально предлагали совместную работу по расследовании этой трагедии, но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают», – приводит слова Путина ТАСС.

Президент России отметил, что Украина «нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия», но Киев все равно допущен к расследованию. Россию же не допустили, поэтому Москва не знает, «на чем основано то, что там эта комиссия пишет», сказал президент.

По словам главы государства, власти России признают результаты следствия только в том случае, если российская сторона будет принимать в нем полноценное участие, передает РИА «Новости».

При этом Россия с уважением будет относиться к проводимому сейчас расследованию, «проанализирует все, что там изложено, сформулирует свое отношение к этому делу», заверил президент. «Но пока я не видел даже этого текста», – заметил он. Путин заявил об этом по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном на итоговой пресс-конференции. В свою очередь, Макрон отметил, что Франция считает расследование крушения самолета объективным. «Президент говорил о том, что есть желание сотрудничать по данному вопросу. Я думаю, что как только станет понятно по деталям, по фактам, мы сможем в полной солидарности с Нидерландами считать, что роль России, которую она сыграла, конструктивная роль в установлении фактов», – сказал Макрон. Президента Франции порадовался тому, что Москва «решила сотрудничать с расследованием». По словам французского лидера, «это важная стадия», хотя «предстоит долгая, важная работа по расследованию». Напомним, расследующая обстоятельства крушения Boeing на востоке Украины международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.