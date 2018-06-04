Путин ответил на обвинения в адрес России по трагедии с MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения в адрес России по крушению самолета Boeing «Малайзийских авиалиний».

Путин заявил, что обе стороны конфликта на востоке Украины используют оружие российского и советского производства, передает РИА «Новости». По его словам, аргументы России не учитываются теми странами, которые обвиняют Москву к причастности к крушению. Президент отметил, что для расследования катастрофы нужно учитывать аргументы всех, в том числе и России.

Напомним, на минувшей неделе Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению самолета Boeing «Малайзийских авиалиний» на Украине в июле 2014 года. Москва в ответ указала на идеологическую заданность поиска виновных в крушении MH17.

Президент России Владимир Путин по этому поводу официально заявил, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС.