Москва указала на идеологическую заданность поиска виновных в крушении MH17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала утверждение кабмина Нидерландов о вине России в крушении Boeing MH17 в Донбассе, указав на изначальную идеологическую заданность поиска виновных.

В МИДе подчеркнули, что с момента катастрофы Россия регулярно оказывала нидерландской стороне максимально возможное содействие и настойчиво призывала обеспечить предельную транспарентность процесса расследования.

«Так, по запросу нидерландской стороны Россия рассекретила и передала следствию технические и конструкторские данные ракет системы «Бук». Также по запросу были предоставлены результаты натурного эксперимента, выполненного производителем этого типа ракет АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», – отметила Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД России.

«Тем не менее эти материалы были проигнорированы в финальном докладе Совета по вопросам безопасности Нидерландов о технических причинах крушения рейса МН17, а сам он изобиловал нестыковками и неточностями», – заявили в МИД России.

«Тот факт, что ССГ обнародовала промежуточные итоги уголовного расследования и обвинила Россию в причастности к гибели рейса МН17, не дождавшись нашей реакции на них, свидетельствует о нежелании следствия всерьез рассматривать предоставляемые Российской Федерацией материалы, что лишь еще раз подтверждает вывод об изначальной идеологической заданности поиска виновных, – констатировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в якобы причастности к крушению самолета Boeing «Малайзийских авиалиний» на Украине в июле 2014 года.

По этому поводу президент России Владимир Путин заявил, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС.